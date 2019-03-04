Месси лидирует в борьбе за «Золотую бутсу», 36-летний Квальярелла - третий

вчера, 10:19

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». В борьбе за награду лидирует нападающий «Барселоны» Лионель Месси, но за ним по пятам идет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, отметившийся на выходных дублем.

Лионель Месси («Барселона»): 25 голов, коэффициент лиги 2 - 50 очков;

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ): 24 гола коэффициент лиги 2 - 48 очков;

Фабио Квальярелла («Сампдория»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Эдинсон Кавани ( ПСЖ ): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Роберт Сков («Копенгаген»): 22 гола, коэффициент лиги 1,5 - 33 очка;

Луис Суарес («Барселона»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка.