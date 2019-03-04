Месси лидирует в борьбе за «Золотую бутсу», 36-летний Квальярелла - третий

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Месси лидирует в борьбе за «Золотую бутсу», 36-летний Квальярелла - третий

вчера, 10:19

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». В борьбе за награду лидирует нападающий «Барселоны» Лионель Месси, но за ним по пятам идет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, отметившийся на выходных дублем.

Лионель Месси («Барселона»): 25 голов, коэффициент лиги 2 - 50 очков;

Килиан Мбаппе (ПСЖ): 24 гола коэффициент лиги 2 - 48 очков;

Фабио Квальярелла («Сампдория»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Роберт Сков («Копенгаген»): 22 гола, коэффициент лиги 1,5 - 33 очка;

Луис Суарес («Барселона»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка.

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Abudabi
Abudabi ответил NGY
   435 / 887
вчера в 23:56
А что Роналду в юве что то сверхъестественное делает чтоли,? Он испортил игру .так как приходится на него играть всем. А он не заметен вообще. Вот и атлеты разсазали
NGYCR7
NGYCR7 ответил ronaldo743
   472 / 887
вчера в 23:53
Разница 0,24 - это очень существенно, чувак. Особенно, когда знаешь, что у Роналду 8 ударов/гол. =) Ты сделал этот день. =)
Да да 0,24 не существенно. Еще какие отмазки придумаешь?😂

Тем более, что этот "дед" играет в Самдории, а не в Барселоне!


Я же говорю, ты просто сейчас прям жестко пойман на своих же словах, и как уж вертишься на сковородке, пытаясь хоть как-то выйти неудобного положения!
ronaldo743
ronaldo743 ответил NGYCR7
   19 / 887
вчера в 23:41
Зачем ты мне говоришь про возраст Роналду...😂😂 очередная неудачная попытка свалить с одной темы на другую?! Зачем ты мне говоришь, что он в "одиночку" вытащил Аргов😂😂, снова очередная попытка замять тему с его показателями в товарняках? Слишком много вопросов, с которых ты сливаешься и соскакиваешь с темы! Эквадору забил, у которого не было никаких турнирных задач😂😂😂🤦🤦🤦, пол основы которой перед игрой с Аргами ночью в клуб сбежали тусить... ухахахах😂😂😂 Золотой мяч в студию! Это не сказки парень, это вся сушность Месси в сборной - бесполезные голы в товарняках и таким вот Эквадорам! Роналду с Уругваем зачем-то вспомнил?😂🤦🤦🤦Ты че так палишься и пытаешься замять неудобные для тебя темы?!
А кроме дешёвой игры на публику что-нибудь будет в твоём исполнении ?! =)

Эквадор - это сказки, удобные тебе. До него было ещё 9 очков заработанных Месси В ОДИНОЧКУ. Где были Арги до его возвращения ? =)

Я же говорю - не твой день. Против фактов ты ЗЕРО ! =)
ronaldo743
ronaldo743 ответил NGYCR7
   19 / 887
вчера в 23:37
😂😂😂😂 у тебя я смотрю фишка сливаться с тем, и придумывать новые отмазки! Ты только недавно фотку выставил с лучшей реализацией Месси с 21 голами, а не 25 как сейчас, (видимо с 21 голами так удобнее было тебе) А Квальяреллу дедом назвал, у которого реализация лучше чем у Роналду, а как я тебе накидал, что у этого "деда" реализация лучше, чем у Месси., ты тут же с темы "реализации голов" слился на тему того, что мол реализация не важна, а важно что он возглавляет гонку бомбардиров...😂😂😂😂 Я просто ору с твоих маневров соскакивать с темы на тему!
Разница 0,24 - это очень существенно, чувак. Особенно, когда знаешь, что у Роналду 8 ударов/гол. =)

Ты сделал этот день. =)
NGYCR7
NGYCR7 ответил ronaldo743
   472 / 887
вчера в 23:32
Ну так Месси возглавляет гонку за ЗБ, а Роналду, пробив ещё больше Лео, уступает этому деду. Ну и у кого тут облом ? =)
😂😂😂😂 у тебя я смотрю фишка сливаться с тем, и придумывать новые отмазки!

Ты только недавно фотку выставил с лучшей реализацией Месси с 21 голами, а не 25 как сейчас, (видимо с 21 голами так удобнее было тебе)

А Квальяреллу дедом назвал, у которого реализация лучше чем у Роналду, а как я тебе накидал, что у этого "деда" реализация лучше, чем у Месси., ты тут же с темы "реализации голов" слился на тему того, что мол реализация не важна, а важно что он возглавляет гонку бомбардиров...😂😂😂😂

Я просто ору с твоих маневров соскакивать с темы на тему!
NGYCR7
NGYCR7 ответил ronaldo743
   472 / 887
вчера в 23:21
Роналду: 47 игр - 17 голов = 0,36 голов за игру, крайне низкий показатель👎 Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍 = = = = = = = = = = = = = = = = = = Открою тебе ещё одну страшную тайну - Роналду старше почти на три года. Поэтому и матчей больше. На последний ЧМ Месси В ОДИНОЧКУ вывел сборную: Уругвай 1:0 - Месси. Чили 1:0 - Месси. Эквадор 3:1 хет-трик Месси. Колумбия 3:0 гол + 2 паса Месси. Итого: 12 очков из 28 чисто благодаря Месси. И не надо мне сказок про Эквадор. Без Месси Аргентина лишилась бы всех шансов на ЧМ ещё до этого матча. Кстати, где был Роналду в матче с Уругваем на ЧМ ?! Очередная придуманная травма ? =) По Бензема ты НИЧЕГО ответить не смог. Это было предсказуемо. Достаточно интервью Бэйла. Ну не твой день сегодня. P.S. По Штегену и Суаресу когда-нибудь наберёшься смелости ответить ? Или снова игнор помешал ? =)
Зачем ты мне говоришь про возраст Роналду...😂😂 очередная неудачная попытка свалить с одной темы на другую?!

Зачем ты мне говоришь, что он в "одиночку" вытащил Аргов😂😂, снова очередная попытка замять тему с его показателями в товарняках?

Слишком много вопросов, с которых ты сливаешься и соскакиваешь с темы!

Эквадору забил, у которого не было никаких турнирных задач😂😂😂🤦🤦🤦, пол основы которой перед игрой с Аргами ночью в клуб сбежали тусить...

ухахахах😂😂😂 Золотой мяч в студию!

Это не сказки парень, это вся сушность Месси в сборной - бесполезные голы в товарняках и таким вот Эквадорам!

Роналду с Уругваем зачем-то вспомнил?😂🤦🤦🤦Ты че так палишься и пытаешься замять неудобные для тебя темы?!
ronaldo743
ronaldo743 ответил NGYCR7
   19 / 887
вчера в 23:11
ronaldo743 Сегодня 15:07 Имея огромный отрыв по ударам, марокканский тащёр не может опередить деда из середняка. "Это дриблёр Сандро виноват". НГУ. ________________ Этот дед(Квальярелла) из середняка, на 04.03.19 имеет наилучшую голевую реализацию чем твой аргентинский пупсик: Фабио: 92 удара -19 голов =4,8 удара/гол Месси: 126 ударов -25 голов = 5,04 удара/гол Данные whoscored. ____________________ Уахахахахахах....😂😂😂 жесткий облом...!
Ну так Месси возглавляет гонку за ЗБ, а Роналду, пробив ещё больше Лео, уступает этому деду. Ну и у кого тут облом ? =)
NGYCR7
NGYCR7
   472 / 887
вчера в 23:07
ronaldo743
Сегодня 15:07
Имея огромный отрыв по ударам, марокканский тащёр не может опередить деда из середняка.
"Это дриблёр Сандро виноват". НГУ.
________________

Этот дед(Квальярелла) из середняка, на 04.03.19 имеет наилучшую голевую реализацию чем твой аргентинский пупсик:

Фабио: 92 удара -19 голов =4,8 удара/гол
Месси: 126 ударов -25 голов = 5,04 удара/гол

Данные whoscored.

____________________

Уахахахахахах....😂😂😂 жесткий облом...!
ronaldo743
ronaldo743 ответил NGYCR7
   19 / 887
вчера в 22:47
ronaldo743 Сегодня 14:59 NGY А ничего, что в ЮА нет отбора на континентальный кубок, как в Европе ? Следовательно, товарищеских матчей там в принципе больше. Но даже товарняк с Бразилией ценится выше, чем официальный матч со сборной стоматологов. =) Ты безнадёжен. =) ____________________ Говорит там товарняков больше... Вахахахахахахах.....😂😂😂😂 И это при том, что в товарищеских матчах сыграли: Роналду: 47 игр - 17 голов = 0,36 голов за игру, крайне низкий показатель👎 Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍 ИТОГ: Ну и кто тут король товарищеских игр?😂😂😂 =========== Теперь о ценности товарищеских игр в сравнении с официальными и отношении к ним игроков соперника: Месси сыграл против той же Бразилии, за которую ты ухватился как за свою спасительную соломенку 8 игр: 4 товарищеских - 4 гола;👍 4 официальных- 0 голов👎 ИТОГ: Как мы видим из показатей, игроки Бразилии НАЧИХАТЬ ХОТЕЛИ на эти тов. игры и дают покуражиться твоей аргентинский принцессе, но как только официалка, игроки Бразилии ДЕРЖАТ МЕССИ ОКОЛО СВОЕЙ ШИРИНКИ,. а его персофанкам только и остается, что тешить себя его голами в товаряках! 😂😂😂😂😂😂 =======
Роналду: 47 игр - 17 голов = 0,36 голов за игру, крайне низкий показатель👎
Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Открою тебе ещё одну страшную тайну - Роналду старше почти на три года. Поэтому и матчей больше.

На последний ЧМ Месси В ОДИНОЧКУ вывел сборную:
Уругвай 1:0 - Месси.
Чили 1:0 - Месси.
Эквадор 3:1 хет-трик Месси.
Колумбия 3:0 гол + 2 паса Месси.
Итого: 12 очков из 28 чисто благодаря Месси.
И не надо мне сказок про Эквадор. Без Месси Аргентина лишилась бы всех шансов на ЧМ ещё до этого матча. Кстати, где был Роналду в матче с Уругваем на ЧМ ?! Очередная придуманная травма ? =)

По Бензема ты НИЧЕГО ответить не смог. Это было предсказуемо. Достаточно интервью Бэйла.

Ну не твой день сегодня.

P.S. По Штегену и Суаресу когда-нибудь наберёшься смелости ответить ? Или снова игнор помешал ? =)
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 887
вчера в 22:33
При всех плюсах и минусах - Месси достоин!!!
Action
Action
   775 / 887
вчера в 21:55
Из всех только Квальярелла не играет в топ клубе страны, что делает его результат более весомым.
post-navigator
post-navigator
   207 / 887
вчера в 21:44
Даже наиболее одиозные хейтеры не могут не признать:
пахучий потливый гномяра зарешал на этот раз!
NGYCR7
NGYCR7 ответил ronaldo743
   472 / 887
вчера в 21:40
NGY Сегодня 14:38 ответ пользователю egoos (раскрыть) Где забивает, в товарищеских играх(30 голов из 65, забиты в товарняках)? = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = А ничего, что в ЮА нет отбора на континентальный кубок, как в Европе ? Следовательно, товарищеских матчей там в принципе больше. Но даже товарняк с Бразилией ценится выше, чем официальный матч со сборной стоматологов. =) Ты безнадёжен. =)
ronaldo743
Сегодня 14:59
NGY

А ничего, что в ЮА нет отбора на континентальный кубок, как в Европе ? Следовательно, товарищеских матчей там в принципе больше. Но даже товарняк с Бразилией ценится выше, чем официальный матч со сборной стоматологов. =)

Ты безнадёжен. =)
____________________

Говорит там товарняков больше...
Вахахахахахахах.....😂😂😂😂

И это при том, что в товарищеских матчах сыграли:

Роналду: 47 игр - 17 голов = 0,36 голов за игру, крайне низкий показатель👎
Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍

ИТОГ: Ну и кто тут король товарищеских игр?😂😂😂
===========

Теперь о ценности товарищеских игр в сравнении с официальными и отношении к ним игроков соперника:

Месси сыграл против той же Бразилии, за которую ты ухватился как за свою спасительную соломенку 8 игр:

4 товарищеских - 4 гола;👍
4 официальных- 0 голов👎

ИТОГ:
Как мы видим из показатей, игроки Бразилии НАЧИХАТЬ ХОТЕЛИ на эти тов. игры и дают покуражиться твоей аргентинский принцессе, но как только официалка, игроки Бразилии ДЕРЖАТ МЕССИ ОКОЛО СВОЕЙ ШИРИНКИ,.
а его персофанкам только и остается, что тешить себя его голами в товаряках!

😂😂😂😂😂😂

=======
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил FERIS
   264 / 887
вчера в 21:09
Гному опять вся команда помогает набивать стату. Весь балет на него работает.
Гном это "лучший" ногомячист, который борется за никому не нужную цацку с престарелым итальянцем и неопытным юнцом. А адепты его прославляют. Аха-ха)
FERIS
FERIS
   188 / 887
вчера в 20:50
Гному опять вся команда помогает набивать стату.
Весь балет на него работает.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Ангел неБесГрешен
   264 / 887
вчера в 20:40
Квальярелла и в молодые годы стока не забивал. Да?
Если бы играл не в скромных клубах, то и больше моськи бы колотил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
вчера в 20:37
Квальярелла и в молодые годы стока не забивал. Да?
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил alexfor
   264 / 887
вчера в 19:59
мбаппе твой бегунок типичный. не дать псж кортратак и не видно будет твою мбаппе
А меся твой пустышка. Стоит запустить над ним пластиковую бутылку и лазарет ему обеспечен, как и остальной группе поддержки. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   264 / 887
вчера в 19:57
Квалья молорик. За Мбаппе будущее, а смурфик пусть в Панаму валит, 76ок.
alexfor
alexfor ответил Конунг Рагнар
   162 / 887
вчера в 19:36
Твой Меся паразит, все время доит Барселону. Статистику набивает на всяких Леганесах и Жиронах, а в плей-офф ЛЧ пропадает в последние годы. За сборную играет очень слабо. Мбаппе прямо сейчас намного сильнее карлика из Аргентины
мбаппе твой бегунок типичный. не дать псж кортратак и не видно будет твою мбаппе
alexfor
alexfor ответил Конунг Рагнар
   162 / 887
вчера в 19:34
Твой Меся паразит, все время доит Барселону. Статистику набивает на всяких Леганесах и Жиронах, а в плей-офф ЛЧ пропадает в последние годы. За сборную играет очень слабо. Мбаппе прямо сейчас намного сильнее карлика из Аргентины
    Arda123Turan
    Arda123Turan ответил 25процентный клоун
       284 / 887
    вчера в 19:14
    То что было с Наполи в матче с Юве уже вопрос реализации ,а с реализацией на сколько я знаю у Лео проблем нет )
    Arda123Turan
    Arda123Turan ответил 25процентный клоун
       284 / 887
    вчера в 19:13
    Агуэро часто ломают ? Сильву?может ломали фабрегаса?у Торесса не получилось в АПЛ?)почти все,кто туда переходят с Испанской лиги становятся лидерами своих клубов ,никто его там ломать бы не стал
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил -Inquisitоr-
    вчера в 18:06
    Французские клубы после 96-го года (а это больше 20-ти лет!) брали Еврокубки реже чем клубы из России, Украины или Турции, поэтому коэффициент 2 - есть такая же нелепость и абсурд, как некоторые ЗМ марокканской девицы, полученные через постель... Как Франция получила такой коэффициент - остаётся загадкой, тем более в таблице коэффициентов УЭФА она намного ближе к шестому месту, чем к четвёртому. Впрочем, сия вопиющая несправедливость не мешает славному капитану Барсы единолично возглавлять гонку, подрывая и без того вечно пылающие дымоходы ненавистников. Не знаю, сколько забивал бы Месси в других чемпионатах, но в Испании (в Барсе в том числе) на протяжении всей истории играли множество прославленных нападающих, однако подобной результативностью не мог похвастаться НИКТО, разве что португальскому пенальтисту в Мадриде усердно наныривали стандарты, дабы создать какое-то соперничество с легендарным лидером каталонской команды. Вот только голы Месси стабильно приносят Барсе золото Ла-Лиги, а португалке как правило помогали набивать мусорную стату,когда Барселона уже была далеко впереди...
    Твой Меся паразит, все время доит Барселону. Статистику набивает на всяких Леганесах и Жиронах, а в плей-офф ЛЧ пропадает в последние годы. За сборную играет очень слабо. Мбаппе прямо сейчас намного сильнее карлика из Аргентины
    GKN
    GKN
       510 / 887
    вчера в 17:43
    Месси вне конкуренции
    3ton
    3ton
       64 / 887
    вчера в 17:19
    Процент реализации ,как всегда худший у Роналду
    Единоличник , лишь бы ударить ,а не пасануть
    В среднем надо 9 ударов сделать ,чтобы гол забить ,когда Пентеку 3
    Пришел , систему Аллегри сломал и заставил на себя играть
    obana777
    obana777 ответил Jeck Denielse
       331 / 887
    вчера в 17:16
    Месси надо другой коэффициент придумать... Его команда 98% времени атакует.... Да и пенальти дают "дублями" за матч пробивать.... Забил бы он хоть половину голов Агуэро или Салаха играя в АПЛ - так и останется вопросом...... А так ...как в старом "Ералаше"... - Петров ты чего в 1-м "а" сидишь..ты же семиклассник ??? - А я здесь самый умный...
    Еще один самый умный объявился)))
    obana777
    obana777
       331 / 887
    вчера в 17:15
    Месси лидер безоговорочно. И все потому, что он лучший!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       112 / 887
    вчера в 17:02
    Если Месси возьмёт ЗБ в 6-ой раз я думаю почти все хейтеры вымрут как динозавры))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Arda123Turan
       3 / 887
    вчера в 16:54
    Лео гений,глупо спорить,я лишь о том что в Италии трудно забивать . Наполи вон 20+ ударов и один гол на выходе,а как тяжело Пентеку в новой команде ,но он кладет
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