Месси лидирует в борьбе за «Золотую бутсу», 36-летний Квальярелла - третий

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». В борьбе за награду лидирует нападающий «Барселоны» Лионель Месси, но за ним по пятам идет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, отметившийся на выходных дублем.
Лионель Месси («Барселона»): 25 голов, коэффициент лиги 2 - 50 очков;
Килиан Мбаппе (ПСЖ): 24 гола коэффициент лиги 2 - 48 очков;
Фабио Квальярелла («Сампдория»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Роберт Сков («Копенгаген»): 22 гола, коэффициент лиги 1,5 - 33 очка;
Луис Суарес («Барселона»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очка.
Тем более, что этот "дед" играет в Самдории, а не в Барселоне!
Я же говорю, ты просто сейчас прям жестко пойман на своих же словах, и как уж вертишься на сковородке, пытаясь хоть как-то выйти неудобного положения!
Тем более, что этот "дед" играет в Самдории, а не в Барселоне!
Я же говорю, ты просто сейчас прям жестко пойман на своих же словах, и как уж вертишься на сковородке, пытаясь хоть как-то выйти неудобного положения!
Эквадор - это сказки, удобные тебе. До него было ещё 9 очков заработанных Месси В ОДИНОЧКУ. Где были Арги до его возвращения ? =)
Я же говорю - не твой день. Против фактов ты ЗЕРО ! =)
Эквадор - это сказки, удобные тебе. До него было ещё 9 очков заработанных Месси В ОДИНОЧКУ. Где были Арги до его возвращения ? =)
Я же говорю - не твой день. Против фактов ты ЗЕРО ! =)
Ты сделал этот день. =)
Ты сделал этот день. =)
Ты только недавно фотку выставил с лучшей реализацией Месси с 21 голами, а не 25 как сейчас, (видимо с 21 голами так удобнее было тебе)
А Квальяреллу дедом назвал, у которого реализация лучше чем у Роналду, а как я тебе накидал, что у этого "деда" реализация лучше, чем у Месси., ты тут же с темы "реализации голов" слился на тему того, что мол реализация не важна, а важно что он возглавляет гонку бомбардиров...😂😂😂😂
Я просто ору с твоих маневров соскакивать с темы на тему!
Ты только недавно фотку выставил с лучшей реализацией Месси с 21 голами, а не 25 как сейчас, (видимо с 21 голами так удобнее было тебе)
А Квальяреллу дедом назвал, у которого реализация лучше чем у Роналду, а как я тебе накидал, что у этого "деда" реализация лучше, чем у Месси., ты тут же с темы "реализации голов" слился на тему того, что мол реализация не важна, а важно что он возглавляет гонку бомбардиров...😂😂😂😂
Я просто ору с твоих маневров соскакивать с темы на тему!
Зачем ты мне говоришь, что он в "одиночку" вытащил Аргов😂😂, снова очередная попытка замять тему с его показателями в товарняках?
Слишком много вопросов, с которых ты сливаешься и соскакиваешь с темы!
Эквадору забил, у которого не было никаких турнирных задач😂😂😂🤦🤦🤦, пол основы которой перед игрой с Аргами ночью в клуб сбежали тусить...
ухахахах😂😂😂 Золотой мяч в студию!
Это не сказки парень, это вся сушность Месси в сборной - бесполезные голы в товарняках и таким вот Эквадорам!
Роналду с Уругваем зачем-то вспомнил?😂🤦🤦🤦Ты че так палишься и пытаешься замять неудобные для тебя темы?!
Зачем ты мне говоришь, что он в "одиночку" вытащил Аргов😂😂, снова очередная попытка замять тему с его показателями в товарняках?
Слишком много вопросов, с которых ты сливаешься и соскакиваешь с темы!
Эквадору забил, у которого не было никаких турнирных задач😂😂😂🤦🤦🤦, пол основы которой перед игрой с Аргами ночью в клуб сбежали тусить...
ухахахах😂😂😂 Золотой мяч в студию!
Это не сказки парень, это вся сушность Месси в сборной - бесполезные голы в товарняках и таким вот Эквадорам!
Роналду с Уругваем зачем-то вспомнил?😂🤦🤦🤦Ты че так палишься и пытаешься замять неудобные для тебя темы?!
Сегодня 15:07
Имея огромный отрыв по ударам, марокканский тащёр не может опередить деда из середняка.
"Это дриблёр Сандро виноват". НГУ.
________________
Этот дед(Квальярелла) из середняка, на 04.03.19 имеет наилучшую голевую реализацию чем твой аргентинский пупсик:
Фабио: 92 удара -19 голов =4,8 удара/гол
Месси: 126 ударов -25 голов = 5,04 удара/гол
Данные whoscored.
____________________
Уахахахахахах....😂😂😂 жесткий облом...!
Сегодня 15:07
Имея огромный отрыв по ударам, марокканский тащёр не может опередить деда из середняка.
"Это дриблёр Сандро виноват". НГУ.
________________
Этот дед(Квальярелла) из середняка, на 04.03.19 имеет наилучшую голевую реализацию чем твой аргентинский пупсик:
Фабио: 92 удара -19 голов =4,8 удара/гол
Месси: 126 ударов -25 голов = 5,04 удара/гол
Данные whoscored.
____________________
Уахахахахахах....😂😂😂 жесткий облом...!
Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
Открою тебе ещё одну страшную тайну - Роналду старше почти на три года. Поэтому и матчей больше.
На последний ЧМ Месси В ОДИНОЧКУ вывел сборную:
Уругвай 1:0 - Месси.
Чили 1:0 - Месси.
Эквадор 3:1 хет-трик Месси.
Колумбия 3:0 гол + 2 паса Месси.
Итого: 12 очков из 28 чисто благодаря Месси.
И не надо мне сказок про Эквадор. Без Месси Аргентина лишилась бы всех шансов на ЧМ ещё до этого матча. Кстати, где был Роналду в матче с Уругваем на ЧМ ?! Очередная придуманная травма ? =)
По Бензема ты НИЧЕГО ответить не смог. Это было предсказуемо. Достаточно интервью Бэйла.
Ну не твой день сегодня.
P.S. По Штегену и Суаресу когда-нибудь наберёшься смелости ответить ? Или снова игнор помешал ? =)
Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
Открою тебе ещё одну страшную тайну - Роналду старше почти на три года. Поэтому и матчей больше.
На последний ЧМ Месси В ОДИНОЧКУ вывел сборную:
Уругвай 1:0 - Месси.
Чили 1:0 - Месси.
Эквадор 3:1 хет-трик Месси.
Колумбия 3:0 гол + 2 паса Месси.
Итого: 12 очков из 28 чисто благодаря Месси.
И не надо мне сказок про Эквадор. Без Месси Аргентина лишилась бы всех шансов на ЧМ ещё до этого матча. Кстати, где был Роналду в матче с Уругваем на ЧМ ?! Очередная придуманная травма ? =)
По Бензема ты НИЧЕГО ответить не смог. Это было предсказуемо. Достаточно интервью Бэйла.
Ну не твой день сегодня.
P.S. По Штегену и Суаресу когда-нибудь наберёшься смелости ответить ? Или снова игнор помешал ? =)
пахучий потливый гномяра зарешал на этот раз!
пахучий потливый гномяра зарешал на этот раз!
Сегодня 14:59
NGY
А ничего, что в ЮА нет отбора на континентальный кубок, как в Европе ? Следовательно, товарищеских матчей там в принципе больше. Но даже товарняк с Бразилией ценится выше, чем официальный матч со сборной стоматологов. =)
Ты безнадёжен. =)
____________________
Говорит там товарняков больше...
Вахахахахахахах.....😂😂😂😂
И это при том, что в товарищеских матчах сыграли:
Роналду: 47 игр - 17 голов = 0,36 голов за игру, крайне низкий показатель👎
Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍
ИТОГ: Ну и кто тут король товарищеских игр?😂😂😂
===========
Теперь о ценности товарищеских игр в сравнении с официальными и отношении к ним игроков соперника:
Месси сыграл против той же Бразилии, за которую ты ухватился как за свою спасительную соломенку 8 игр:
4 товарищеских - 4 гола;👍
4 официальных- 0 голов👎
ИТОГ:
Как мы видим из показатей, игроки Бразилии НАЧИХАТЬ ХОТЕЛИ на эти тов. игры и дают покуражиться твоей аргентинский принцессе, но как только официалка, игроки Бразилии ДЕРЖАТ МЕССИ ОКОЛО СВОЕЙ ШИРИНКИ,.
а его персофанкам только и остается, что тешить себя его голами в товаряках!
😂😂😂😂😂😂
=======
Сегодня 14:59
NGY
А ничего, что в ЮА нет отбора на континентальный кубок, как в Европе ? Следовательно, товарищеских матчей там в принципе больше. Но даже товарняк с Бразилией ценится выше, чем официальный матч со сборной стоматологов. =)
Ты безнадёжен. =)
____________________
Говорит там товарняков больше...
Вахахахахахахах.....😂😂😂😂
И это при том, что в товарищеских матчах сыграли:
Роналду: 47 игр - 17 голов = 0,36 голов за игру, крайне низкий показатель👎
Месси: 43 игры - 30 голов = 0,70 голов за игру, крайне высокий показатель 👍
ИТОГ: Ну и кто тут король товарищеских игр?😂😂😂
===========
Теперь о ценности товарищеских игр в сравнении с официальными и отношении к ним игроков соперника:
Месси сыграл против той же Бразилии, за которую ты ухватился как за свою спасительную соломенку 8 игр:
4 товарищеских - 4 гола;👍
4 официальных- 0 голов👎
ИТОГ:
Как мы видим из показатей, игроки Бразилии НАЧИХАТЬ ХОТЕЛИ на эти тов. игры и дают покуражиться твоей аргентинский принцессе, но как только официалка, игроки Бразилии ДЕРЖАТ МЕССИ ОКОЛО СВОЕЙ ШИРИНКИ,.
а его персофанкам только и остается, что тешить себя его голами в товаряках!
😂😂😂😂😂😂
=======
Весь балет на него работает.
Весь балет на него работает.
Единоличник , лишь бы ударить ,а не пасануть
В среднем надо 9 ударов сделать ,чтобы гол забить ,когда Пентеку 3
Пришел , систему Аллегри сломал и заставил на себя играть
Единоличник , лишь бы ударить ,а не пасануть
В среднем надо 9 ударов сделать ,чтобы гол забить ,когда Пентеку 3
Пришел , систему Аллегри сломал и заставил на себя играть