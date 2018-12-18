В погоне за «Золотой бутсой». Месси возьмёт шестой трофей?

вчера, 13:20

В промежуточном топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» лидирует бразилец из Эстонии, а российский форвард на одно очко отстает от Месси. «Соккер.ру» - о награде для голеадоров.

История награды. «Золотая бутса» - это награда, вручаемая по итогам сезона лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА . Инициаторами премии в 1968-м году стали французское издание L’Équipe и компания Adidas, а правила были очень просты: игрок, забивший больше всего голов за отдельно взятый чемпионат, вне зависимости от уровня турнира и продолжительности получал трофей. По таким законам «Золотая бутса» жила до 1991-го. За почти четверть века было выявлено немало нарушений и подтасовок, а в этот год грянул настоящий скандал, вследствие которого вручение приза лучшему бомбардиру Европы было приостановлено на пять лет. Вернее, Adidas продолжал награждать отличившихся снайперов, но из-под полы. В 1997-м «Золотая бутса» была возрождена, шефство над ней взяло объединение европейских изданий, был разработан свод правил, актуальных и по сей день.

Формула подсчёта очков. «Золотую бутсу» выигрывает футболист, набравший максимальное количество очков. Как считаются эти баллы? Нужно умножить число забитых мячей на коэффициент чемпионата. Коэффициентов всего три: «2» для первых пяти первенств из таблицы коэффициентов УЕФА , «1.5» для мест с 6-го по 21-е и «1» для всех остальных турниров. Чтобы наглядно рассмотреть текущее положение в гонке за «Золотой бутсой» рассмотрим не только сводный список, но и претендентов, разделенных на потоки в зависимости от коэффициента чемпионата. По большому счету, это и есть отдельные соревнования, ведь если условный Месси забивает в Испании 30 голов, то парень из чемпионата Эстонии должен забить 60, чтобы быть наравне с Лео. А это почти нереально, какого бы уровня турнир ни был.

Топ-10 стрелков из чемпионатов с коэффициентом «1»

№ Имя Чемпионат/клуб Национальность Голы/ Матчи В среднем Очки 1 Лилиу Эстония/«Нымме Калиу» Бразилия 31/30 1.03 31 2 Закария Бегларишвили Эстония/«Флора» Грузия 30/36 0.83 30 3 Патрик Хобан Ирландия/«Дандолк» Ирландия 29/36 0.81 29 4 Роман Дебелко Эстония/«Левадия» Украина 27/36 0.75 27 5 Клаусс Финляндия/ ХИК Бразилия 21/33 0.64 21 6 Тристан Коскор Эстония/«Таммека» Эстония 21/36 0.58 21 7 Ливиу Антал Литва/«Жальгирис» Румыния 18/22 0.82 18 8 Патрик Педерсен Исландия/«Валюр» Дания 17/21 0.81 17 9 Франк Боли Норвегия/«Стабек» Кот-д’Ивуар 17/29 0.59 17 10 Дмитрий Барков Эстония/«Транс Нарва» Россия 17/29 0.59 17

Важное обстоятельство: «Золотая бутса» вручается в мае, после завершения большинства европейских чемпионатов. Но некоторые первенства в Старом Свете по-прежнему разыгрываются по системе «весна-осень», поэтому у некоторых претендентов на «Золотую бутсу» цифры уже окончательные, так как чемпионат-2018 завершен. Как видите, в десятке лучших снайперов «одноочковых» турниров сразу четыре представителя чемпионата Эстонии. Внушительная турнирная дистанция и высокая результативность каждый год позволяют бомбардирам из Эстонии до определенного срока находиться на видных позициях в зачете «Золотой бутсы».

Топ-10 стрелков из чемпионатов с коэффициентом «1.5»

№ Имя Чемпионат/клуб Национальность Голы/ Матчи В среднем Очки 1 Паулиньо Швеция/«Хэкен» Бразилия 20/27 0.74 30 2 Мбайе Диане Турция/«Касымпаша» Сенегал 18/17 1.13 27 3 Николай Комличенко Чехия/«Млада Болеслав» Россия 18/18 1.00 27 4 Роберт Сков Дания/«Копенгаген» Дания 18/20 0.90 27 5 Линус Халлениус Швеция/«Сундсвалль» Швеция 18/29 0.62 27 6 Павел Савицкий Беларусь/«Динамо» (Брест) Беларусь 15/29 0.52 22.5 7 Люк де Йонг Голландия/ ПСВ Голландия 14/16 0.88 21 8 Жуниор Мораес Украина/«Шахтер» Дания 14/17 0.82 21 9 Гийом Оаро Швейцария/«Янг Бойз» Франция 13/15 0.87 19.5 10 Камиль Вильчек Дания/«Брондбю» Польша 13/19 0.68 19.5

Вот и второй российский нападающий, но если у Дмитрия Баркова из чемпионата Эстонии нет шансов на победу даже в своей категории, так как его цифры окончательные, то Николай Комличенко, выступающий в Чехии, может выиграть зачет «полуторщиков». По средней результативности его опережает только Диане, лучший бомбардир турецкой лиги. Обращают на себя внимание форварды ПСВ и «Янг Бойз» Люк де Йонг и Гийом Оаро, этой осенью выступавшие в Лиге чемпионов и забивавшие в ворота больших клубов. К слову, РПЛ тоже попадает в категорию чемпионатов с коэффициентом «1.5», а на счету лучшего бомбардира уже перевалившего за экватор чемпионата России Федора Чалова 9 голов, что дает 13.5 баллов. Прямо скажем, жалкие цифры, подчеркивающие, как скупа на голы РПЛ .

Топ-10 (+1) стрелков из чемпионатов с коэффициентом «2»

№ Имя Чемпионат/клуб Национальность Голы/ Матчи В среднем Очки 1 Лионель Месси Испания/«Барселона» Аргентина 14/14 1.00 28 2 Килиан Мбаппе Франция/ ПСЖ Франция 12/11 1.09 24 3 Эмилиано Сала Франция/«Нант» Аргентина 12/15 0.80 24 4 Кшыштоф Пентек Италия/«Дженоа» Польша 12/16 0.75 24 5 Николя Пепе Франция/«Лилль» Кот-д’Ивуар 12/18 0.67 24 6 Пако Алькасер Германия/«Боруссия» (Дортмунд) Испания 11/10 1.10 22 7 Неймар Франция/ ПСЖ Бразилия 11/12 0.92 22 8 Кристиан Стуани Испания/«Жирона» Уругвай 11/14 0.79 22 9 Луис Суарес Испания/«Барселона» Уругвай 11/15 0.73 22 10 Флориан Товен Франция/«Марсель» Франция 11/15 0.73 22 11 Криштиану Роналду Италия/«Ювентус» Португалия 11/16 0.69 22

Среди этих бравых парней будущий обладатель «Золотой бутсы». Пока явного фаворита нет, Роналду отстает от Месси на расстояние одного хет-трика, хотя в Серии A забивать сложнее. Тем не менее, футболисты, у которых девять «Золотых бутс» на двоих, являются главными соискателями нового приза. Кто их может подвинуть? Первый кандидат – Килиан Мбаппе.

Сводный список претендентов на «Золотую бутсу» прямо сейчас

№ Имя Чемпионат (коэффициент)/клуб Национальность Голы/ Матчи В среднем Очки 1 Лилиу Эстония(1)/«Нымме Калиу» Бразилия 31/30 1.03 31 2 Закария Бегларишвили Эстония(1)/«Флора» Грузия 30/36 0.83 30 3 Паулиньо Швеция(1.5)/«Хэкен» Бразилия 20/27 0.74 30 4 Патрик Хобан Ирландия(1)/«Дандолк» Ирландия 29/36 0.81 29 5 Лионель Месси Испания(2)/«Барселона» Аргентина 14/14 1.00 28 6 Мбайе Диане Турция(1.5)/«Касымпаша» Сенегал 18/17 1.13 27 7 Николай Комличенко Чехия(1.5)/«Млада Болеслав» Россия 18/18 1.00 27 8 Роберт Сков Дания(1.5)/«Копенгаген» Дания 18/20 0.90 27 9 Роман Дебелко Эстония(1)/«Левадия» Украина 27/36 0.75 27 10 Линус Халлениус Швеция(1.5)/«Сундсвалль» Швеция 18/29 0.62 27

На сегодняшний день в первой десятке претендентов на «Золотую бутсу» четыре футболиста представляют чемпионаты с коэффициентом «1», пятеро – «1.5», и только Лионель Месси является полпредом топ-первенства. Впрочем, наступает переломный момент, и скоро все эти ваши Мбаппе, Роналду и Неймары займут свои законные места. А Лионелю осталось забить два гола, чтобы захватить лидерство.