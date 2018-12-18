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В погоне за «Золотой бутсой». Месси возьмёт шестой трофей?

вчера, 13:20
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В промежуточном топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» лидирует бразилец из Эстонии, а российский форвард на одно очко отстает от Месси. «Соккер.ру» - о награде для голеадоров.

История награды. «Золотая бутса» - это награда, вручаемая по итогам сезона лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА. Инициаторами премии в 1968-м году стали французское издание L’Équipe и компания Adidas, а правила были очень просты: игрок, забивший больше всего голов за отдельно взятый чемпионат, вне зависимости от уровня турнира и продолжительности получал трофей. По таким законам «Золотая бутса» жила до 1991-го. За почти четверть века было выявлено немало нарушений и подтасовок, а в этот год грянул настоящий скандал, вследствие которого вручение приза лучшему бомбардиру Европы было приостановлено на пять лет. Вернее, Adidas продолжал награждать отличившихся снайперов, но из-под полы. В 1997-м «Золотая бутса» была возрождена, шефство над ней взяло объединение европейских изданий, был разработан свод правил, актуальных и по сей день.

Формула подсчёта очков. «Золотую бутсу» выигрывает футболист, набравший максимальное количество очков. Как считаются эти баллы? Нужно умножить число забитых мячей на коэффициент чемпионата. Коэффициентов всего три: «2» для первых пяти первенств из таблицы коэффициентов УЕФА, «1.5» для мест с 6-го по 21-е и «1» для всех остальных турниров. Чтобы наглядно рассмотреть текущее положение в гонке за «Золотой бутсой» рассмотрим не только сводный список, но и претендентов, разделенных на потоки в зависимости от коэффициента чемпионата. По большому счету, это и есть отдельные соревнования, ведь если условный Месси забивает в Испании 30 голов, то парень из чемпионата Эстонии должен забить 60, чтобы быть наравне с Лео. А это почти нереально, какого бы уровня турнир ни был.

Топ-10 стрелков из чемпионатов с коэффициентом «1»  

Имя

Чемпионат/клуб

Национальность

Голы/

Матчи

В среднем

Очки

1

Лилиу

Эстония/«Нымме Калиу»

Бразилия

31/30

1.03

31

2

Закария Бегларишвили

Эстония/«Флора»

Грузия

30/36

0.83

30

3

Патрик Хобан

Ирландия/«Дандолк»

Ирландия

29/36

0.81

29

4

Роман Дебелко

Эстония/«Левадия»

Украина

27/36

0.75

27

5

Клаусс

Финляндия/ХИК

Бразилия

21/33

0.64

21

6

Тристан Коскор

Эстония/«Таммека»

Эстония

21/36

0.58

21

7

Ливиу Антал

Литва/«Жальгирис»

Румыния

18/22

0.82

18

8

Патрик Педерсен

Исландия/«Валюр»

Дания

17/21

0.81

17

9

Франк Боли

Норвегия/«Стабек»

Кот-д’Ивуар

17/29

0.59

17

10

Дмитрий Барков

Эстония/«Транс Нарва»

Россия

17/29

0.59

17

Важное обстоятельство: «Золотая бутса» вручается в мае, после завершения большинства европейских чемпионатов. Но некоторые первенства в Старом Свете по-прежнему разыгрываются по системе «весна-осень», поэтому у некоторых претендентов на «Золотую бутсу» цифры уже окончательные, так как чемпионат-2018 завершен. Как видите, в десятке лучших снайперов «одноочковых» турниров сразу четыре представителя чемпионата Эстонии. Внушительная турнирная дистанция и высокая результативность каждый год позволяют бомбардирам из Эстонии до определенного срока находиться на видных позициях в зачете «Золотой бутсы».

Топ-10 стрелков из чемпионатов с коэффициентом «1.5» 

Имя

Чемпионат/клуб

Национальность

Голы/

Матчи

В среднем

Очки

1

Паулиньо

Швеция/«Хэкен»

Бразилия

20/27

0.74

30

2

Мбайе Диане

Турция/«Касымпаша»

Сенегал

18/17

1.13

27

3

Николай Комличенко

Чехия/«Млада Болеслав»

Россия

18/18

1.00

27

4

Роберт Сков

Дания/«Копенгаген»

Дания

18/20

0.90

27

5

Линус Халлениус

Швеция/«Сундсвалль»

Швеция

18/29

0.62

27

6

Павел Савицкий

Беларусь/«Динамо» (Брест)

Беларусь

15/29

0.52

22.5

7

Люк де Йонг

Голландия/ПСВ

Голландия

14/16

0.88

21

8

Жуниор Мораес

Украина/«Шахтер»

Дания

14/17

0.82

21

9

Гийом Оаро

Швейцария/«Янг Бойз»

Франция

13/15

0.87

19.5

10

Камиль Вильчек

Дания/«Брондбю»

Польша

13/19

0.68

19.5

Вот и второй российский нападающий, но если у Дмитрия Баркова из чемпионата Эстонии нет шансов на победу даже в своей категории, так как его цифры окончательные, то Николай Комличенко, выступающий в Чехии, может выиграть зачет «полуторщиков». По средней результативности его опережает только Диане, лучший бомбардир турецкой лиги. Обращают на себя внимание форварды ПСВ и «Янг Бойз» Люк де Йонг и Гийом Оаро, этой осенью выступавшие в Лиге чемпионов и забивавшие в ворота больших клубов. К слову, РПЛ тоже попадает в категорию чемпионатов с коэффициентом «1.5»,  а на счету лучшего бомбардира уже перевалившего за экватор чемпионата России Федора Чалова 9 голов, что дает 13.5 баллов. Прямо скажем, жалкие цифры, подчеркивающие, как скупа на голы РПЛ.

Топ-10 (+1) стрелков из чемпионатов с коэффициентом «2» 

Имя

Чемпионат/клуб

Национальность

Голы/

Матчи

В среднем

Очки

1

Лионель Месси

Испания/«Барселона»

Аргентина

14/14

1.00

28

2

Килиан Мбаппе

Франция/ПСЖ

Франция

12/11

1.09

24

3

Эмилиано Сала

Франция/«Нант»

Аргентина

12/15

0.80

24

4

Кшыштоф Пентек

Италия/«Дженоа»

Польша

12/16

0.75

24

5

Николя Пепе

Франция/«Лилль»

Кот-д’Ивуар

12/18

0.67

24

6

Пако Алькасер

Германия/«Боруссия» (Дортмунд)

Испания

11/10

1.10

22

7

Неймар

Франция/ПСЖ

Бразилия

11/12

0.92

22

8

Кристиан Стуани

Испания/«Жирона»

Уругвай

11/14

0.79

22

9

Луис Суарес

Испания/«Барселона»

Уругвай

11/15

0.73

22

10

Флориан Товен

Франция/«Марсель»

Франция

11/15

0.73

22

11

Криштиану Роналду

Италия/«Ювентус»

Португалия

11/16

0.69

22

Среди этих бравых парней будущий обладатель «Золотой бутсы». Пока явного фаворита нет, Роналду отстает от Месси на расстояние одного хет-трика, хотя в Серии A забивать сложнее. Тем не менее, футболисты, у которых девять «Золотых бутс» на двоих, являются главными соискателями нового приза. Кто их может подвинуть? Первый кандидат – Килиан Мбаппе.

Сводный список претендентов на «Золотую бутсу» прямо сейчас

Имя

Чемпионат (коэффициент)/клуб

Национальность

Голы/

Матчи

В среднем

Очки

1

Лилиу

Эстония(1)/«Нымме Калиу»

Бразилия

31/30

1.03

31

2

Закария Бегларишвили

Эстония(1)/«Флора»

Грузия

30/36

0.83

30

3

Паулиньо

Швеция(1.5)/«Хэкен»

Бразилия

20/27

0.74

30

4

Патрик Хобан

Ирландия(1)/«Дандолк»

Ирландия

29/36

0.81

29

5

Лионель Месси

Испания(2)/«Барселона»

Аргентина

14/14

1.00

28

6

Мбайе Диане

Турция(1.5)/«Касымпаша»

Сенегал

18/17

1.13

27

7

Николай Комличенко

Чехия(1.5)/«Млада Болеслав»

Россия

18/18

1.00

27

8

Роберт Сков

Дания(1.5)/«Копенгаген»

Дания

18/20

0.90

27

9

Роман Дебелко

Эстония(1)/«Левадия»

Украина

27/36

0.75

27

10

Линус Халлениус

Швеция(1.5)/«Сундсвалль»

Швеция

18/29

0.62

27

На сегодняшний день в первой десятке претендентов на «Золотую бутсу» четыре футболиста представляют чемпионаты с коэффициентом «1», пятеро – «1.5», и только Лионель Месси является полпредом топ-первенства. Впрочем, наступает переломный момент, и скоро все эти ваши Мбаппе, Роналду и Неймары займут свои законные места. А Лионелю осталось забить два гола, чтобы захватить лидерство.

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King41
King41
сегодня в 16:36
Желаю всем удачи
Estiva
Estiva
   572 / 966
вчера в 21:45
Это чем-то подтверждается, что в серии А забивать сложнее?
ESPANOL
ESPANOL ответил Alex12357
   233 / 966
вчера в 19:02
Неужели вы думаете что этому Аргентинскому дураку ,ещё удастся что-то выйграть ?
Это непонятно только пням, которые задают такие вопросы.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил FILL3286
   417 / 966
вчера в 17:40
Остальные и того не могут :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   417 / 966
вчера в 17:39
Ни для кого не новость что Месси может забить далеко больше чем просто два :)
Alex12357
Alex12357
   354 / 966
вчера в 16:51
Неужели вы думаете что этому Аргентинскому дураку ,ещё удастся что-то выйграть ?
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 966
вчера в 15:32
Поклонники гея футболиста опять в печали будут
Ruslik1982
Ruslik1982
   97 / 966
вчера в 14:39
с уходом Роналду бутса у Месси будет еще следующие пяток лет
Armyan4eG
Armyan4eG ответил калач
   599 / 966
вчера в 14:33
откуда инфа что в Сериале сложнее забивать? Или у Кальяри или Дженоа топ защита не пробиваемая? То что Роналдо занимает свое 11е место говорит о том что он без Переса ноль
Я вот тоже не пойму, если забивать сложнее как тогда Игуаин раньше пачками голы колотил...??
калач
калач
   420 / 966
вчера в 14:20
откуда инфа что в Сериале сложнее забивать? Или у Кальяри или Дженоа топ защита не пробиваемая?
То что Роналдо занимает свое 11е место говорит о том что он без Переса ноль
FILL3286
FILL3286
   30 / 966
вчера в 13:37
Снова гном назабивал всяким осасунам да леванте(( АХАХХААХ
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