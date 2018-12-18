В погоне за «Золотой бутсой». Месси возьмёт шестой трофей?

В промежуточном топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» лидирует бразилец из Эстонии, а российский форвард на одно очко отстает от Месси. «Соккер.ру» - о награде для голеадоров.
История награды. «Золотая бутса» - это награда, вручаемая по итогам сезона лучшему бомбардиру национальных чемпионатов, входящих в УЕФА. Инициаторами премии в 1968-м году стали французское издание L’Équipe и компания Adidas, а правила были очень просты: игрок, забивший больше всего голов за отдельно взятый чемпионат, вне зависимости от уровня турнира и продолжительности получал трофей. По таким законам «Золотая бутса» жила до 1991-го. За почти четверть века было выявлено немало нарушений и подтасовок, а в этот год грянул настоящий скандал, вследствие которого вручение приза лучшему бомбардиру Европы было приостановлено на пять лет. Вернее, Adidas продолжал награждать отличившихся снайперов, но из-под полы. В 1997-м «Золотая бутса» была возрождена, шефство над ней взяло объединение европейских изданий, был разработан свод правил, актуальных и по сей день.
Формула подсчёта очков. «Золотую бутсу» выигрывает футболист, набравший максимальное количество очков. Как считаются эти баллы? Нужно умножить число забитых мячей на коэффициент чемпионата. Коэффициентов всего три: «2» для первых пяти первенств из таблицы коэффициентов УЕФА, «1.5» для мест с 6-го по 21-е и «1» для всех остальных турниров. Чтобы наглядно рассмотреть текущее положение в гонке за «Золотой бутсой» рассмотрим не только сводный список, но и претендентов, разделенных на потоки в зависимости от коэффициента чемпионата. По большому счету, это и есть отдельные соревнования, ведь если условный Месси забивает в Испании 30 голов, то парень из чемпионата Эстонии должен забить 60, чтобы быть наравне с Лео. А это почти нереально, какого бы уровня турнир ни был.
Топ-10 стрелков из чемпионатов с коэффициентом «1»
|
№
|
Имя
|
Чемпионат/клуб
|
Национальность
|
Голы/
Матчи
|
В среднем
|
Очки
|
1
|
Лилиу
|
Эстония/«Нымме Калиу»
|
Бразилия
|
31/30
|
1.03
|
31
|
2
|
Закария Бегларишвили
|
Эстония/«Флора»
|
Грузия
|
30/36
|
0.83
|
30
|
3
|
Патрик Хобан
|
Ирландия/«Дандолк»
|
Ирландия
|
29/36
|
0.81
|
29
|
4
|
Роман Дебелко
|
Эстония/«Левадия»
|
Украина
|
27/36
|
0.75
|
27
|
5
|
Клаусс
|
Финляндия/ХИК
|
Бразилия
|
21/33
|
0.64
|
21
|
6
|
Тристан Коскор
|
Эстония/«Таммека»
|
Эстония
|
21/36
|
0.58
|
21
|
7
|
Ливиу Антал
|
Литва/«Жальгирис»
|
Румыния
|
18/22
|
0.82
|
18
|
8
|
Патрик Педерсен
|
Исландия/«Валюр»
|
Дания
|
17/21
|
0.81
|
17
|
9
|
Франк Боли
|
Норвегия/«Стабек»
|
Кот-д’Ивуар
|
17/29
|
0.59
|
17
|
10
|
Дмитрий Барков
|
Эстония/«Транс Нарва»
|
Россия
|
17/29
|
0.59
|
17
Важное обстоятельство: «Золотая бутса» вручается в мае, после завершения большинства европейских чемпионатов. Но некоторые первенства в Старом Свете по-прежнему разыгрываются по системе «весна-осень», поэтому у некоторых претендентов на «Золотую бутсу» цифры уже окончательные, так как чемпионат-2018 завершен. Как видите, в десятке лучших снайперов «одноочковых» турниров сразу четыре представителя чемпионата Эстонии. Внушительная турнирная дистанция и высокая результативность каждый год позволяют бомбардирам из Эстонии до определенного срока находиться на видных позициях в зачете «Золотой бутсы».
Топ-10 стрелков из чемпионатов с коэффициентом «1.5»
|
№
|
Имя
|
Чемпионат/клуб
|
Национальность
|
Голы/
Матчи
|
В среднем
|
Очки
|
1
|
Паулиньо
|
Швеция/«Хэкен»
|
Бразилия
|
20/27
|
0.74
|
30
|
2
|
Мбайе Диане
|
Турция/«Касымпаша»
|
Сенегал
|
18/17
|
1.13
|
27
|
3
|
Николай Комличенко
|
Чехия/«Млада Болеслав»
|
Россия
|
18/18
|
1.00
|
27
|
4
|
Роберт Сков
|
Дания/«Копенгаген»
|
Дания
|
18/20
|
0.90
|
27
|
5
|
Линус Халлениус
|
Швеция/«Сундсвалль»
|
Швеция
|
18/29
|
0.62
|
27
|
6
|
Павел Савицкий
|
Беларусь/«Динамо» (Брест)
|
Беларусь
|
15/29
|
0.52
|
22.5
|
7
|
Люк де Йонг
|
Голландия/ПСВ
|
Голландия
|
14/16
|
0.88
|
21
|
8
|
Жуниор Мораес
|
Украина/«Шахтер»
|
Дания
|
14/17
|
0.82
|
21
|
9
|
Гийом Оаро
|
Швейцария/«Янг Бойз»
|
Франция
|
13/15
|
0.87
|
19.5
|
10
|
Камиль Вильчек
|
Дания/«Брондбю»
|
Польша
|
13/19
|
0.68
|
19.5
Вот и второй российский нападающий, но если у Дмитрия Баркова из чемпионата Эстонии нет шансов на победу даже в своей категории, так как его цифры окончательные, то Николай Комличенко, выступающий в Чехии, может выиграть зачет «полуторщиков». По средней результативности его опережает только Диане, лучший бомбардир турецкой лиги. Обращают на себя внимание форварды ПСВ и «Янг Бойз» Люк де Йонг и Гийом Оаро, этой осенью выступавшие в Лиге чемпионов и забивавшие в ворота больших клубов. К слову, РПЛ тоже попадает в категорию чемпионатов с коэффициентом «1.5», а на счету лучшего бомбардира уже перевалившего за экватор чемпионата России Федора Чалова 9 голов, что дает 13.5 баллов. Прямо скажем, жалкие цифры, подчеркивающие, как скупа на голы РПЛ.
Топ-10 (+1) стрелков из чемпионатов с коэффициентом «2»
|
№
|
Имя
|
Чемпионат/клуб
|
Национальность
|
Голы/
Матчи
|
В среднем
|
Очки
|
1
|
Лионель Месси
|
Испания/«Барселона»
|
Аргентина
|
14/14
|
1.00
|
28
|
2
|
Килиан Мбаппе
|
Франция/ПСЖ
|
Франция
|
12/11
|
1.09
|
24
|
3
|
Эмилиано Сала
|
Франция/«Нант»
|
Аргентина
|
12/15
|
0.80
|
24
|
4
|
Кшыштоф Пентек
|
Италия/«Дженоа»
|
Польша
|
12/16
|
0.75
|
24
|
5
|
Николя Пепе
|
Франция/«Лилль»
|
Кот-д’Ивуар
|
12/18
|
0.67
|
24
|
6
|
Пако Алькасер
|
Германия/«Боруссия» (Дортмунд)
|
Испания
|
11/10
|
1.10
|
22
|
7
|
Неймар
|
Франция/ПСЖ
|
Бразилия
|
11/12
|
0.92
|
22
|
8
|
Кристиан Стуани
|
Испания/«Жирона»
|
Уругвай
|
11/14
|
0.79
|
22
|
9
|
Луис Суарес
|
Испания/«Барселона»
|
Уругвай
|
11/15
|
0.73
|
22
|
10
|
Флориан Товен
|
Франция/«Марсель»
|
Франция
|
11/15
|
0.73
|
22
|
11
|
Криштиану Роналду
|
Италия/«Ювентус»
|
Португалия
|
11/16
|
0.69
|
22
Среди этих бравых парней будущий обладатель «Золотой бутсы». Пока явного фаворита нет, Роналду отстает от Месси на расстояние одного хет-трика, хотя в Серии A забивать сложнее. Тем не менее, футболисты, у которых девять «Золотых бутс» на двоих, являются главными соискателями нового приза. Кто их может подвинуть? Первый кандидат – Килиан Мбаппе.
Сводный список претендентов на «Золотую бутсу» прямо сейчас
|
№
|
Имя
|
Чемпионат (коэффициент)/клуб
|
Национальность
|
Голы/
Матчи
|
В среднем
|
Очки
|
1
|
Лилиу
|
Эстония(1)/«Нымме Калиу»
|
Бразилия
|
31/30
|
1.03
|
31
|
2
|
Закария Бегларишвили
|
Эстония(1)/«Флора»
|
Грузия
|
30/36
|
0.83
|
30
|
3
|
Паулиньо
|
Швеция(1.5)/«Хэкен»
|
Бразилия
|
20/27
|
0.74
|
30
|
4
|
Патрик Хобан
|
Ирландия(1)/«Дандолк»
|
Ирландия
|
29/36
|
0.81
|
29
|
5
|
Лионель Месси
|
Испания(2)/«Барселона»
|
Аргентина
|
14/14
|
1.00
|
28
|
6
|
Мбайе Диане
|
Турция(1.5)/«Касымпаша»
|
Сенегал
|
18/17
|
1.13
|
27
|
7
|
Николай Комличенко
|
Чехия(1.5)/«Млада Болеслав»
|
Россия
|
18/18
|
1.00
|
27
|
8
|
Роберт Сков
|
Дания(1.5)/«Копенгаген»
|
Дания
|
18/20
|
0.90
|
27
|
9
|
Роман Дебелко
|
Эстония(1)/«Левадия»
|
Украина
|
27/36
|
0.75
|
27
|
10
|
Линус Халлениус
|
Швеция(1.5)/«Сундсвалль»
|
Швеция
|
18/29
|
0.62
|
27
На сегодняшний день в первой десятке претендентов на «Золотую бутсу» четыре футболиста представляют чемпионаты с коэффициентом «1», пятеро – «1.5», и только Лионель Месси является полпредом топ-первенства. Впрочем, наступает переломный момент, и скоро все эти ваши Мбаппе, Роналду и Неймары займут свои законные места. А Лионелю осталось забить два гола, чтобы захватить лидерство.
То что Роналдо занимает свое 11е место говорит о том что он без Переса ноль
То что Роналдо занимает свое 11е место говорит о том что он без Переса ноль