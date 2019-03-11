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Месси упрочил лидерство в гонке за «Золотую бутсу»

вчера, 10:28

Представляем Вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». В борьбе за награду по-прежнему лидирует нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на выходных забивший гол в ворота «Райо Вальекано».

Лионель Месси («Барселона»): 26 голов, коэффициент лиги 2 - 52 очка;

Килиан Мбаппе (ПСЖ): 24 гола коэффициент лиги 2 - 48 очков;

Фабио Квальярелла («Сампдория»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Кшиштоф Пёнтек(«Милан»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Роберт Сков («Копенгаген»): 23 гола, коэффициент лиги 1,5 - 34,5 очка;

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Луис Суарес («Барселона»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка.

Роберт Левандовски («Бавария») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Харри Кейн («Тоттенхэм») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Дуван Сапата («Аталанта») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Николя Пепе («Лилль») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил allemz
   356 / 1076
вчера в 22:49
Повысьте коэффициент АПЛ на +1,5
АПЛ и ЛаЛиге бы кэф 2,5 считать, как минимум.
dok66
dok66
   501 / 1076
вчера в 20:28
Месси вне конкуренции . Мбаппе -на следующий сезон
БеБеБе
БеБеБе
вчера в 20:07
Люди, не смешите меня... Давайте вспомним, кто обладал с 2010 г. золотой бутцой- Месси, Рон и Суарес. Если бы вся игра в Барселоне была бы построена на Лео, то Луиса в этом списке не было, он и сейчас в 10 лучших входит
Agamaga
Agamaga
   173 / 1076
вчера в 19:57
Месси лидер еще и по ассистам. Круто!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Ангел неБесГрешен
   519 / 1076
вчера в 19:06
Такой же
Брулин
Брулин
   67 / 1076
вчера в 18:24
Если Месси не получит ЗМ, то я даже не знаю что ещё нужно сделать для этого
Bayern Best
Bayern Best ответил NGY
   114 / 1076
вчера в 17:16
С небольшой поправочкой...пока он находится в барселоне!
Месси и в другом клубе забивал бы. В Сити или Юве он пачками голы штамповал. Рони и Месси таланты от бога.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   485 / 1076
вчера в 17:08
Кристиану затормозил что-то
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Ангел неБесГрешен
   164 / 1076
вчера в 16:14
Месси стабилен...
при этом он уже не играет чистого нападающего, а топчется в середине поля, начинает атаки
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 16:07
Киллиан то на пятки Лео наступает!
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
вчера в 16:03
Ничего не скажешь - голеадор!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 1076
вчера в 15:59
Месси стабилен...
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
вчера в 15:47
Силен Лео! Но еще не факт, что он в итоге получит Золотую Бутсу) Пусть это лучше сделает Килиан Мбаппе.
Deville
Deville ответил Ангел неБесГрешен
   149 / 1076
вчера в 14:26
ЧистА из любопытства: а какой коэффициент лиги у России? У датчан 1,5 у нас меньше?
у италии, испании, англии, франции и германии с коэффицент - 2 очка, у остальные начиная с португалии - 1.5 и у российской лиге столько же.
Deville
Deville ответил Остапчук 67
   149 / 1076
вчера в 14:22
Мбаппе - опасный соперник.
Мбаппе сейчас от бессонницы страдает, и ему остается только генгамам забивать и тулузам от досады.
Deville
Deville
   149 / 1076
вчера в 14:20
месси молодцом, все же перейдя криш в ювентус сдал.
berda2003
berda2003
   420 / 1076
вчера в 14:10
если Дзюбу умножить на наш коэффициент (а это 0), то получим бо-о-ольшой деревянный 0!
neomessi
neomessi
   295 / 1076
вчера в 14:03
У нас кэф 0.5
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   296 / 1076
вчера в 14:00
Красава что сказать, всем бы так в старости забивать :)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Donner
   90 / 1076
вчера в 13:53
Фору всем дал Галавен, развалив Монако за пол сезона.
Славнов, ты каждый день чтоли фейки создаешь?
Ruslik1982
Ruslik1982
   164 / 1076
вчера в 13:50
Роналду уже даже не третий в чемпионате одного кабинета
Степка питерский
Степка питерский
   456 / 1076
вчера в 12:38
скоро в этот список войдут Дзюба и Кокорин
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 1076
вчера в 12:10
ЧистА из любопытства: а какой коэффициент лиги у России?
У датчан 1,5 у нас меньше?
drug01
drug01
   135 / 1076
вчера в 12:06
Так продолжать!
LOpp
LOpp
   31 / 1076
вчера в 11:59
у Зенита много договорняков, Азмун еще успеет всех обогнать.
112910415
112910415
   103 / 1076
вчера в 11:43
потому что великий
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   76 / 1076
вчера в 11:33
Месси будет 6-кратным обладателем ЗБ!
Этот рекорд будь держаться 1000 лет.
allemz
allemz
   29 / 1076
вчера в 11:31
Повысьте коэффициент АПЛ на +1,5
particular
particular
   5 / 1076
вчера в 11:29
Мне моей @@@ной жизни не хватит, что бы увидеть какого-нибудь нашего голеадора отечественного разлива, хотя бы в 10-ке...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   117 / 1076
вчера в 11:26
Достал уже этот Месси!
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