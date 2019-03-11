Месси упрочил лидерство в гонке за «Золотую бутсу»

Представляем Вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». В борьбе за награду по-прежнему лидирует нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на выходных забивший гол в ворота «Райо Вальекано».
Лионель Месси («Барселона»): 26 голов, коэффициент лиги 2 - 52 очка;
Килиан Мбаппе (ПСЖ): 24 гола коэффициент лиги 2 - 48 очков;
Фабио Квальярелла («Сампдория»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Кшиштоф Пёнтек(«Милан»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Роберт Сков («Копенгаген»): 23 гола, коэффициент лиги 1,5 - 34,5 очка;
Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Луис Суарес («Барселона»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка.
Роберт Левандовски («Бавария») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Харри Кейн («Тоттенхэм») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Дуван Сапата («Аталанта») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Николя Пепе («Лилль») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка
У датчан 1,5 у нас меньше?
У датчан 1,5 у нас меньше?
Этот рекорд будь держаться 1000 лет.
Этот рекорд будь держаться 1000 лет.