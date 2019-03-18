Месси уверенно лидирует в гонке за «Золотую бутсу»

Представляем Вашему вниманию топ-10 игроков в борьбе за «Золотую бутсу». Лидирует по-прежнему нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделавший накануне хет-трик в ворота «Бетиса».
Лионель Месси («Барселона»): 29 голов, коэффициент лиги 2 - 58 очков;
Килиан Мбаппе (ПСЖ): 25 голов коэффициент лиги 2 - 50 очков;
Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Роберт Сков («Копенгаген»): 24 гола, коэффициент лиги 1,5 - 36 очков;
Роберт Левандовски («Бавария») 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Луис Суарес («Барселона»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
Мбайе Дианье («Галатасарай») 23 гола, коэффициент лиги 1,5 - 34,5 очка;
Фантастика!
Фантастика!
Вальверде может быть доволен. Главное - продолжать не делать замены.
Вальверде может быть доволен. Главное - продолжать не делать замены.
Какой же роскошный пас пяткой отрезавший сразу трех игроков соперника отдал Суарес на Месси,
как Суарес прошел трех соперников Бетиса и забил свой гол, но все молчат об этом, все говорят только о хет-трике Месси.
Я не помню, чтобы Бензема такое вытворял, когда играл с Роналду.
И при этом, персофаны Месси все еще умудряются обвинять Суареса в несостоятельности как форварда.🤦
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
А то, что он ЗА МАТЧ запорол ТРИ выхода 1 на 1 ты, конечно же, не заметил.
Твоя логика это нечто. В первом круге, когда проиграли Бетису, а Месси принял участие во всех голах, отдал пас, отрезавший ВЕСЬ Бетис, ты орал, что это он виноват. Сейчас, когда Лео делает хет-трик (без замыканий с линии и левых пенальти, как твой "тащёр") выясняется, что это Суарес затащил, запоров всё, что можно было.
Король переобуваний. =)
Какой же роскошный пас пяткой отрезавший сразу трех игроков соперника отдал Суарес на Месси,
как Суарес прошел трех соперников Бетиса и забил свой гол, но все молчат об этом, все говорят только о хет-трике Месси.
Я не помню, чтобы Бензема такое вытворял, когда играл с Роналду.
И при этом, персофаны Месси все еще умудряются обвинять Суареса в несостоятельности как форварда.🤦
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
А то, что он ЗА МАТЧ запорол ТРИ выхода 1 на 1 ты, конечно же, не заметил.
Твоя логика это нечто. В первом круге, когда проиграли Бетису, а Месси принял участие во всех голах, отдал пас, отрезавший ВЕСЬ Бетис, ты орал, что это он виноват. Сейчас, когда Лео делает хет-трик (без замыканий с линии и левых пенальти, как твой "тащёр") выясняется, что это Суарес затащил, запоров всё, что можно было.
Король переобуваний. =)
испания и в лч, и в диге европы, уже долгие годы доминирует, а хваленая апл с того года только начала возвращаться. месси регулярно возит грандов апл лицом по полю. и ты мне хочешь рассказать про сильную апл и днищенскую ла лигу?) не пытайся)
испания и в лч, и в диге европы, уже долгие годы доминирует, а хваленая апл с того года только начала возвращаться. месси регулярно возит грандов апл лицом по полю. и ты мне хочешь рассказать про сильную апл и днищенскую ла лигу?) не пытайся)
Никогда не обижайте радужных португальцев, в противном случае вы найдёте себе маленьких врагов, вроде ювефанок да агушат
Никогда не обижайте радужных португальцев, в противном случае вы найдёте себе маленьких врагов, вроде ювефанок да агушат