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Месси уверенно лидирует в гонке за «Золотую бутсу»

вчера, 08:35

Представляем Вашему вниманию топ-10 игроков в борьбе за «Золотую бутсу». Лидирует по-прежнему нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделавший накануне хет-трик в ворота «Бетиса».

Лионель Месси («Барселона»): 29 голов, коэффициент лиги 2 - 58 очков;

Килиан Мбаппе (ПСЖ): 25 голов коэффициент лиги 2 - 50 очков;

Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Роберт Сков («Копенгаген»): 24 гола, коэффициент лиги 1,5 - 36  очков;

Роберт Левандовски («Бавария») 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36  очков;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Луис Суарес («Барселона»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

Мбайе Дианье («Галатасарай») 23 гола, коэффициент лиги 1,5 - 34,5 очка;

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рус фан
рус фан
   299 / 1119
сегодня в 03:04
Месси походу получит зб в этом году, конкурентов прям скажем немного и они сильно отстают.
proezd2
proezd2
   441 / 1119
вчера в 21:16
при средней скорости 5/7 км в час ,почти пешком забивает больше всех....
Фантастика!
Abudabi
Abudabi
   297 / 1119
вчера в 20:45
ВСЕГДА ПОРАЖАЛО КАК ЧЕЛОВЕК Который уже 100 лет не играет чистого форварда и по манере игры Покрайней мере По мышлению Является плеймейкером постоянно забивает Больше замыкальшеков .единственная задача Которых забить мяч в ворота.КАКОЙ ЖЕ ОН ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ИГРОК. Это просто космос. Ну как такого сравнивать с кем то?как? Вы любите футбол?или ненавидите его?МЕССИ ЕСТЬ ФУТБОЛ НА СЕГОДНЯ
myst5
myst5
   438 / 1119
вчера в 20:14
Толку от этих бутс . Пускай лучше лч выйграют
Johnes
Johnes
вчера в 18:12
Месси обязан получить 6 зб, не просто как заслуженную награду, а еще для кратного числа пар золотой обуви, т.е. Три!
Johnes
Johnes ответил shlomo
вчера в 18:09
ничего страшного, пусть отдохнет Луис, тем более, что будет перерыв в связи с играми нац. сборных. 10-15 дней как раз встанет в строй к 1/4 лч. Такую травму может получить каждый в любой момент, причем здесь Вальверде?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил FROBI
   291 / 1119
вчера в 16:14
"Лео, в очередной раз показал таким специалистам, что он умеет все, абсолютно!" Ага... особенно аргентинским специалистам... и в очередной раз... гы-гы-гы ))) "Великий решатель" чтой-то ничего не порейшал против хорватов. Факт.
"Ничего не решил в матче с хорватами". Не забывайте, что один Месси не мог тянуть на себе всю команду, которая не играла. Никакой поддержки от партнеров(!), а один, как говорится, в поле не воин. И у гениев случаются неудачи, тому в истории много примеров. Подняться и снова найти себя - удел достойных, к когорте которых несомненно принадлежит аргентинец. Только гению аплодируют трибуны чужого стадиона; посмотрите видео вчерашнего матча каталонцев с "Алавесом" (4:1) и убедитесь в этом.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил ronaldo743
   405 / 1119
вчера в 16:03
ОФИЦИАЛЬНО: у Луиса Суареса диагностирован вывих лодыжки правой ноги. Игрок пропустит 10-15 дней. Вальверде может быть доволен. Главное - продолжать не делать замены.
Игры сборных начинаются. К матчам Барсы будет готов надеюсь
just futball
just futball
   466 / 1119
вчера в 15:47
Для меня зб - единственная индивидуальная награда которые игроки заслуживают по делу. не смотря в каком чемпе или в какой команде игрок не играл. Удачи всем!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   129 / 1119
вчера в 15:41
Ничего, ничего! Лео еще рано расслабляться) На его короткие пятки ему наступает Килиан Мбаппе. Пусть лучше молодой француз выиграет эту награду! У Месси подобных наград полно.
ESPANOL
ESPANOL
   211 / 1119
вчера в 15:03
Основная и огромная разница между Месси и Роналду очевидна! Замечают ее только настоящие знатоки футбола, начиная от элитных тренеров и заканчивая классными футболистами, типа Рауля. Роналду никогда не забивал и не забьет такие голы и не сможет исполнить такие умопомрачительные голевые передачи, как это делает Месси, а вот Лео такие голы, какие забивал Рон, исполнял и исполнит легко. Имея рост под два метра, как Дзюба, Рон делает то, что он обязан делать, подставлять свою голову под мячи, которые на него накидывает вся команда. Этому можно и медведя научить. В Донецком Шахтере в свое время играл Старухин, высоченный лысый ждоб. Так вот, не было матча, в котором бы он не забивал головой. Прибегал в штрафную при стандартах и подставлял лысину. И вынимайте! Лео, это уникум! В нем одном собраны все аозможности человека футболиста! Абсолютно все может! И в этом его величие, потому что другим этого не дано.
ronaldo743
ronaldo743
   29 / 1119
вчера в 14:56
ОФИЦИАЛЬНО: у Луиса Суареса диагностирован вывих лодыжки правой ноги. Игрок пропустит 10-15 дней.

Вальверде может быть доволен. Главное - продолжать не делать замены.
shlomo
shlomo
   183 / 1119
вчера в 14:52
Ну пусть победит..голы забивает красивые, много и пока с ним мало кто сравнится....
ESPANOL
ESPANOL
   211 / 1119
вчера в 14:47
Кто не знает, Ла Лига, сильнейшая лига Мира! Даже если взять туфтовый чемпионат Мира среди клубных команд, то все последние годы чемпионы испанские клубы. В Лиге Европы все последние годы доминируют испанские клубы. В Лиге Чемпионов та же картина. Так какой чемпионат сильнейший? Очень жаль, что на разных ветках полным полно дилетантов и бестолковых " любителей" футбола, которые пишут всякий бред, абсолютно не задумываясь над тем, о чем настучали. Если последняя команда Испании легко разбирается с лидером чемпионата России, то это о многом говорит. Самые слабые чемпионаты Европы, среди элитных лиг это: Итальянский, Французский и Португальский, ну и Голландия с Бельгией. Тройка сильнейших в разы, это Испания, Ан6лия и Германия. Вы думаете, почему Рон убежал в Италию? Да потому, что в Юве напрягаться особо не нужно, там все игры с аутсайдерами, можно пешком ходить. И то, почти после каждой игры в последнее время, он отдыхает, зашивает дырки, через которые уже песок сыпется, элементарно сдувается. Старый стал, голы даются с большим скрипом, если только не повезет, как с мертвым Атлетико, но такая удача редко бывает. В Испании Месси приходится в каждой игре работать с полной отдачей, потому как в этой лиге каждая команда бьется, как в последний раз, даже аутсайдеры. Смотрел Бетис и ловил себя на мысли, что начинаю злиться на очень солидную и умную игру его игроков. Не зря они в первом круге обыграли Барсу 4:3 в Барселоне. Тем достойнее и приятней победа над сильным соперником. Ну а Месси просто Бог!
beloff
beloff
вчера в 14:45
Нужно больше команд типа "Осасуна" тогда точно возьмет награду. Король Мальорки в деле
ronaldo743
ronaldo743
   29 / 1119
вчера в 14:44
NGY

Какой же роскошный пас пяткой отрезавший сразу трех игроков соперника отдал Суарес на Месси,
как Суарес прошел трех соперников Бетиса и забил свой гол, но все молчат об этом, все говорят только о хет-трике Месси.
Я не помню, чтобы Бензема такое вытворял, когда играл с Роналду.
И при этом, персофаны Месси все еще умудряются обвинять Суареса в несостоятельности как форварда.🤦
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

А то, что он ЗА МАТЧ запорол ТРИ выхода 1 на 1 ты, конечно же, не заметил.
Твоя логика это нечто. В первом круге, когда проиграли Бетису, а Месси принял участие во всех голах, отдал пас, отрезавший ВЕСЬ Бетис, ты орал, что это он виноват. Сейчас, когда Лео делает хет-трик (без замыканий с линии и левых пенальти, как твой "тащёр") выясняется, что это Суарес затащил, запоров всё, что можно было.

Король переобуваний. =)
alex1990for
alex1990for ответил Ливерпулище
   549 / 1119
вчера в 14:39
На самом деле розовый прав . Кому то интересно что там ПСЖ , Ювентус и Бавария выигрывают свои чемпионаты ? Нет , это никому не интересно , так почему ты думаешь что интересно кто там выиграл лол лигу , чемпионат уже одной команды ? Вас сильнейшими только в том случаи можно назвать если вы выиграете ЛЧ . У вас в чемпионате мертвые реал и Атлетико и победа над ними ты считаешь достижением ? Я бы понял ещё АПЛ
мне интересно, многим интересно. то что барсе не может никто конкуренцию - ее заслуга. реал так-то, на минуточку, в свои лигочемпионские годы не мог ничего с барсой сделать, а не только сейчас, не считая последнюю судейскую ла лигу.
испания и в лч, и в диге европы, уже долгие годы доминирует, а хваленая апл с того года только начала возвращаться. месси регулярно возит грандов апл лицом по полю. и ты мне хочешь рассказать про сильную апл и днищенскую ла лигу?) не пытайся)
la_masia
la_masia ответил alex1990for
   254 / 1119
вчера в 14:37
Ливерпуль все проиграл, вот ты и бесишься)
alex1990for
alex1990for ответил Ливерпулище
   549 / 1119
вчера в 14:36
И про дистанцию вообще смешно звучит . Че там выступать если главные конкуренты сами сливаются
я так же могу сказать про лч, что главные конкуренты сливаются. Пример - атлетико, бавария в том году на тупых ошибках в том году, тот же ливер с чудесным "сейвом" карриуса. в лч тоже не все всегда на максимуме. вот это смешно.
Ливерпулище
Ливерпулище ответил alex1990for
вчера в 14:15
И про дистанцию вообще смешно звучит . Че там выступать если главные конкуренты сами сливаются
Ливерпулище
Ливерпулище ответил alex1990for
вчера в 14:12
На самом деле розовый прав . Кому то интересно что там ПСЖ , Ювентус и Бавария выигрывают свои чемпионаты ? Нет , это никому не интересно , так почему ты думаешь что интересно кто там выиграл лол лигу , чемпионат уже одной команды ? Вас сильнейшими только в том случаи можно назвать если вы выиграете ЛЧ . У вас в чемпионате мертвые реал и Атлетико и победа над ними ты считаешь достижением ? Я бы понял ещё АПЛ
Hормальный
Hормальный
   840 / 1119
вчера в 14:09
На Золотой бутсе изнасиловали Месси.
alex1990for
alex1990for ответил Рауль и Зидан
   549 / 1119
вчера в 14:00
А что не так ? ))) Ну ты хочешь сказать ,что Ла Лига важнее ЛЧ ?
да уж точно не такая, как ты ее пытаешься выставить. по дистанции зато это куда сложнее, на протяжении 38 игр показывать свой уровень. в группе лч едва ли соперники лучше региональных, в 1.8 тоже частенько. по сути в лч 5 жестких матчей. да и в самом чемпионате есть 3-4 серьезных команды, особенно в апл и ла лиге борьба.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Lionel Messi-10
   562 / 1119
вчера в 13:59
Что высказывался ?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   81 / 1119
вчера в 13:54
Канчюга анушонок и его сестра загадили всю ветку!
Никогда не обижайте радужных португальцев, в противном случае вы найдёте себе маленьких врагов, вроде ювефанок да агушат
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил alex1990for
   562 / 1119
вчера в 13:54
А что не так ? ))) Ну ты хочешь сказать ,что Ла Лига важнее ЛЧ ?
alex1990for
alex1990for ответил Рауль и Зидан
   549 / 1119
вчера в 13:52
Как раз это у тебя жалкая отказа . Никому не интересен региональный чемпион , Ла Лига это значит чемпион эйбар и жирон, в ЛЧ это чемпион всей Европы и по сути сильнейшая команда мира . Я не говорю что Ла лига не важный турнир , но он даже рядом с ЛЧ не стоит
ну да.ну да)) отмаза, жалкая отмаза)
Robbaggio
Robbaggio ответил just futball
   431 / 1119
вчера в 13:48
С Агушей спорить бесполезно - он ведь персофан короля андорр и фарер, у него своеобразное представление об успешности в сборной
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил alex1990for
   562 / 1119
вчера в 13:47
Как раз это у тебя жалкая отказа . Никому не интересен региональный чемпион , Ла Лига это значит чемпион эйбар и жирон, в ЛЧ это чемпион всей Европы и по сути сильнейшая команда мира . Я не говорю что Ла лига не важный турнир , но он даже рядом с ЛЧ не стоит
alex1990for
alex1990for ответил Рауль и Зидан
   549 / 1119
вчера в 13:41
Три подряд ЛЧ , и за 5 лет 4 . Твои Ла лиги 10 штук даже одной ЛЧ не стоит , и также догнал Месси по ЗМ , а в этом году может перегнать , смотря кто из них выиграет ЛЧ . Учитывая состав барсы за последнее 10 лет , это у вас провал , ибо с таким составом можно было в 10 раз больше выиграть . 6 чемпионов мира , Хави , Иньеста , Вилья , Пуйоль , Бускетс , Пике и сам Месси . Потом была тройка лучших напов Суарес , Неймар , Мессии . С таким составом , вы выиграли жалкое количество трофеев . А что было у Реала ? Деревянный Бэйл и Бензема , мертвые Озилы да Хамесы , середнячки Васкесы и т д И с таким составом просто уделали Барсу по титулом в ЛЧ , а Рон с такими гармониками догнал Месси по ЗМ . Полный провал барсы , с таким составом вы должны были 5 лет подряд ЛЧ брать , потому что такой состав лет 100 не соберёшь
не стоит у него ла лига лч, поэтому рояль как из года в год тужится и нифига не может)) жалкая отмаза)
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