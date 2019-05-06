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Мамаев: «Хотелось бы вернуться в большой спорт»

вчера, 22:29

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в последнем слове попросил суд принять справедливое решение

Много было сказано за все заседания. От себя хочу сказать, что в той части, которой заявил мой защитник, вину я признаю.

Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня.

Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться. Хочу ссылаться на то, что мы весь процесс были открыты и хотелось бы, чтобы это дело завершилось нормально для всех. Мы своё наказание почти за 7 месяцев отбыли.

Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.

Приношу извинения всему обществу.

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Морозовский
Морозовский
   4 / 1004
вчера в 23:53
"Ахмат" ждёт!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   526 / 1004
вчера в 23:20
На свободу вернись, для начала...
Землянин
Землянин ответил dzvinka
   170 / 1004
вчера в 23:11
Шуnя771
Шуnя771 ответил dzvinka
   39 / 1004
вчера в 22:35
литрбол?
Городки...
dzvinka
dzvinka
   45 / 1004
вчера в 22:32
литрбол?
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