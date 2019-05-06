Мамаев: «Хотелось бы вернуться в большой спорт»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в последнем слове попросил суд принять справедливое решение

Много было сказано за все заседания. От себя хочу сказать, что в той части, которой заявил мой защитник, вину я признаю.

Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня.

Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться. Хочу ссылаться на то, что мы весь процесс были открыты и хотелось бы, чтобы это дело завершилось нормально для всех. Мы своё наказание почти за 7 месяцев отбыли.

Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.

Приношу извинения всему обществу.