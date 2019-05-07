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Арбитр Пустовойтова будет привлекаться к матчам ФНЛ

сегодня, 14:25

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что уже в следующем сезоне матчи ФНЛ может начать обслуживать арбитр Анастасия Пустовойтова, известная по работе в женском футболе.

Напомним, Пустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской Лиги чемпионов.

Мы сделали все, что от нас [департамента] зависело, чтобы женщины судили матчи РПЛ. Мы Настю [Пустовойтову] привлекали к работе на матчах между мужчинами, в Кубке ФНЛ, например. Она сдала полностью мужской тест на сборах, она прогрессирует, говорить о РПЛ пока рано, но если всё будет идти хорошо, то на следующий год мы внесем ее в список арбитров, которые могут судить в ФНЛ. Мужской футбол быстрее, чем женский, женщина не всегда может успеть, но если всё получится, то я был бы только рад.

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Все комментарии
CВИН
CВИН
   297 / 982
сегодня в 20:03
В РПЛ только проверенным можно .Должна сдать тест у Федуна
wingback
wingback
   209 / 982
сегодня в 19:14
    dino-hsv
    dino-hsv
       216 / 982
    сегодня в 16:49
    (Напомним, Пустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской Лиги чемпионов) - а вот это топ!
    cska plus
    cska plus
       42 / 982
    сегодня в 15:19
    Лишь бы не попала под влияние федуна.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       7 / 982
    сегодня в 14:50
    Настя, ВЕРИМ! Житья не дают все эти лапочкины, безбородовы, кукуяны, левниковы! Желаем, чтобы настоящий арбитр, а не бочка с мазутом, их заменила!
    makkie
    makkie
       18 / 982
    сегодня в 14:45
    Вот что значит заряженные тапки от КраСавы :)
    Travios
    Travios
    сегодня в 14:29
    Это которая у КРАСАВЫ в выпуске была.
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       228 / 982
    сегодня в 14:27
    сиськи есть?
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