Арбитр Пустовойтова будет привлекаться к матчам ФНЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что уже в следующем сезоне матчи ФНЛ может начать обслуживать арбитр Анастасия Пустовойтова, известная по работе в женском футболе.

Напомним, Пустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской Лиги чемпионов.