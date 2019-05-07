Арбитр Пустовойтова будет привлекаться к матчам ФНЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что уже в следующем сезоне матчи ФНЛ может начать обслуживать арбитр Анастасия Пустовойтова, известная по работе в женском футболе.
Напомним, Пустовойтова рассудит «Барселону» и «Лион» в финале женской Лиги чемпионов.
Мы сделали все, что от нас [департамента] зависело, чтобы женщины судили матчи РПЛ. Мы Настю [Пустовойтову] привлекали к работе на матчах между мужчинами, в Кубке ФНЛ, например. Она сдала полностью мужской тест на сборах, она прогрессирует, говорить о РПЛ пока рано, но если всё будет идти хорошо, то на следующий год мы внесем ее в список арбитров, которые могут судить в ФНЛ. Мужской футбол быстрее, чем женский, женщина не всегда может успеть, но если всё получится, то я был бы только рад.