Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура Премьер-Лиги.
10 мая (пятница)
«Оренбург» - «Урал»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Динамо» - «Ростов»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
«Анжи» - «Арсенал»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Локомотив» - «Рубин»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
11 мая (суббота)
«Енисей» - «Краснодар»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
«Ахмат» - «Крылья Советов»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
12 мая (воскресенье)
«Спартак» - «Уфа»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Зенит» - ЦСКА: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).
Все матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания.
P.S. Ахахаха! Федун кукуяна подтянул - свистать всех свистков! )))
P.S. Ахахаха! Федун кукуяна подтянул - свистать всех свистков! )))