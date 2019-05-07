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Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ

сегодня, 12:47

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура Премьер-Лиги.

10 мая (пятница)

«Оренбург» - «Урал»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Динамо» - «Ростов»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Анжи» - «Арсенал»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

«Локомотив» - «Рубин»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

11 мая (суббота)

«Енисей» - «Краснодар»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

«Ахмат» - «Крылья Советов»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

12 мая (воскресенье)

«Спартак» - «Уфа»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Зенит» - ЦСКА: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).

Все матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 993
сегодня в 13:13
Ладно хоть не Моськалев...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 993
сегодня в 13:13
Ладно хоть не Моськалев...
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 993
сегодня в 13:12
Свиней опять будет судить боец из плеяды птенцов Федуна. Гыгыгы
plusnindimon
plusnindimon
   491 / 993
сегодня в 13:01
Интересно за кого этот продажный судейка будет.
УКУПНИК
УКУПНИК
   373 / 993
сегодня в 12:55
великий Зенит уничтожит гинеровский кабинет, подтвердив, так сказать, звание чемпионов на лучшем стадионе страны! гы-гы оп давай давай доминируй унижай! гы-гы
Jum13
Jum13
   106 / 993
сегодня в 12:48
Будем посмотреть! ЦСКА - удачи и победы!

P.S. Ахахаха! Федун кукуяна подтянул - свистать всех свистков! )))
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