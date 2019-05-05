Чакир рассудит ответный матч «Ливерпуля» и «Барселоны»

Назначена бригада арбитров на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Стартовый свисток даст турок Чунейт Чакир. Помогать ему будут ассистенты Баххатин Дуран и Тарик Онгун (оба из Турции). Видеопомощник — Феликс Цвайер из Германии.
Первый полуфинальный матч между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0.
Ты посчитал, что на Погба был фол, но если за такие моменты ставить пенальти в таких матчах это не футбол будет. Или ты призываешь ошибаться, но в пользу туринцев?) Если бы команда была сильнее, то она бы довела до гола другую атаку и перевернул бы ход игры.
Барса была слабее в полуфинале, она вылетела по делу никто слова не говорит, что это судья сломал команду. Кто сильнее, тот и прошёл. Так что кончай бред нести и наслаждайся истинным футболом в исполнии Барселоны))
Ты посчитал, что на Погба был фол, но если за такие моменты ставить пенальти в таких матчах это не футбол будет. Или ты призываешь ошибаться, но в пользу туринцев?) Если бы команда была сильнее, то она бы довела до гола другую атаку и перевернул бы ход игры.
Барса была слабее в полуфинале, она вылетела по делу никто слова не говорит, что это судья сломал команду. Кто сильнее, тот и прошёл. Так что кончай бред нести и наслаждайся истинным футболом в исполнии Барселоны))
БД проиграли по делу, Милану по пенкам проиграли, там тоже всё чисто, Реалу в 2017 проиграли по делу (другой вопрос, что вместо Реала должна была быть Бавария, но Кашшаи решил иначе). Реалу в 98 году проиграли благодаря левому голу из офсайда Миятовича, в 2015 Чакыр закрыл глаза на фол на Погба и принёс вам всё на блюдечке.
Так что я могу признать поражение, когда оно по делу, но если с душком, то не признаю никогда.
БД проиграли по делу, Милану по пенкам проиграли, там тоже всё чисто, Реалу в 2017 проиграли по делу (другой вопрос, что вместо Реала должна была быть Бавария, но Кашшаи решил иначе). Реалу в 98 году проиграли благодаря левому голу из офсайда Миятовича, в 2015 Чакыр закрыл глаза на фол на Погба и принёс вам всё на блюдечке.
Так что я могу признать поражение, когда оно по делу, но если с душком, то не признаю никогда.
не выйдет на поле великий Салах
Да покарает Барсу Аллах
А требл останется в наших сердцах
Но если не сделаем мы свой кэмбэк
Повесится мой любовник Дорбек
Будь прокляты Куйперс с Чакыром навек
За Ливер кто топит тот наш человек
не выйдет на поле великий Салах
Да покарает Барсу Аллах
А требл останется в наших сердцах
Но если не сделаем мы свой кэмбэк
Повесится мой любовник Дорбек
Будь прокляты Куйперс с Чакыром навек
За Ливер кто топит тот наш человек
Кого ?
Кого ?
Лучше было бы ещё раз выбросить туринцев в низшую лигу чтоб меньше вони было в ЛЧ от вас.
Лучше было бы ещё раз выбросить туринцев в низшую лигу чтоб меньше вони было в ЛЧ от вас.
Чакир уже убрал Гвардиолу, щас будет Барсу топить.
PS фанаты Ливера рано ныть начали, Тотхэму же помог и вам поможет. еще видео будет немец крутить на ВАР, а кто у нас там Клопп?
Чакир уже убрал Гвардиолу, щас будет Барсу топить.
PS фанаты Ливера рано ныть начали, Тотхэму же помог и вам поможет. еще видео будет немец крутить на ВАР, а кто у нас там Клопп?
https://www.youtube.com/watch?v=eQRb1MKMnPg
https://www.youtube.com/watch?v=eQRb1MKMnPg
а там просто судейский отскок
а там просто судейский отскок