Чакир рассудит ответный матч «Ливерпуля» и «Барселоны»

вчера, 12:47

Назначена бригада арбитров на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Стартовый свисток даст турок Чунейт Чакир. Помогать ему будут ассистенты Баххатин Дуран и Тарик Онгун (оба из Турции). Видеопомощник — Феликс Цвайер из Германии.

Первый полуфинальный матч между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0.