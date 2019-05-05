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Чакир рассудит ответный матч «Ливерпуля» и «Барселоны»

вчера, 12:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Назначена бригада арбитров на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Стартовый свисток даст турок Чунейт Чакир. Помогать ему будут ассистенты Баххатин Дуран и Тарик Онгун (оба из Турции). Видеопомощник — Феликс Цвайер из Германии.

Первый полуфинальный матч между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0. 

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Agamaga
Agamaga ответил Князь Московский
   204 / 1009
вчера в 21:48
В 98 не было VAR, тогда да был метровый оффсайд. Но таких ошибок было много против разных команд, что все перечислять теперь. И в финале ЧМ рукой забивали, ещё обиднее. Но каждый видит свою команду.
Ты посчитал, что на Погба был фол, но если за такие моменты ставить пенальти в таких матчах это не футбол будет. Или ты призываешь ошибаться, но в пользу туринцев?) Если бы команда была сильнее, то она бы довела до гола другую атаку и перевернул бы ход игры.
Барса была слабее в полуфинале, она вылетела по делу никто слова не говорит, что это судья сломал команду. Кто сильнее, тот и прошёл. Так что кончай бред нести и наслаждайся истинным футболом в исполнии Барселоны))
Миланский дворник
Миланский дворник
   1004 / 1009
вчера в 19:42
Лично я за Барселону, ливерпуль украл победу у великого Милана в финале, просто мы после первого тайма уже бухнули в раздевалке.
Карлсон который живёт на крыше
Карлсон который живёт на крыше
вчера в 19:38
Каталонские жулики снова перестраховываются.
Князь Московский
Князь Московский ответил Agamaga
   30 / 1009
вчера в 19:29
Хватит слезы проливать. Не умеете принять поражение. За76и все ветки своими соплями и слезами. Лучше было бы ещё раз выбросить туринцев в низшую лигу чтоб меньше вони было в ЛЧ от вас.
Это только Барсики и сквозера скулят. Я всегда адекватен.
БД проиграли по делу, Милану по пенкам проиграли, там тоже всё чисто, Реалу в 2017 проиграли по делу (другой вопрос, что вместо Реала должна была быть Бавария, но Кашшаи решил иначе). Реалу в 98 году проиграли благодаря левому голу из офсайда Миятовича, в 2015 Чакыр закрыл глаза на фол на Погба и принёс вам всё на блюдечке.
Так что я могу признать поражение, когда оно по делу, но если с душком, то не признаю никогда.
Требл Клоппа
Требл Клоппа
   219 / 1009
вчера в 19:13
Как же бомбит у меня БАБАХ
не выйдет на поле великий Салах
Да покарает Барсу Аллах
А требл останется в наших сердцах

Но если не сделаем мы свой кэмбэк
Повесится мой любовник Дорбек
Будь прокляты Куйперс с Чакыром навек
За Ливер кто топит тот наш человек
Roman73
Roman73
   163 / 1009
вчера в 18:13
Чакырр призван гасить кого-то.
Кого ?
bublikyo
bublikyo
   444 / 1009
вчера в 17:59
Наш мальчик должен выкинуть Балет из ЛЧ :)
Agamaga
Agamaga ответил Князь Московский
   204 / 1009
вчера в 17:31
Хватит слезы проливать. Не умеете принять поражение. За76и все ветки своими соплями и слезами.
Лучше было бы ещё раз выбросить туринцев в низшую лигу чтоб меньше вони было в ЛЧ от вас.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил neomessi
   58 / 1009
вчера в 16:58
Реал и Барселона один кабинет.
neomessi
neomessi ответил fanliverpoolfan
   158 / 1009
вчера в 16:46
Ты ошибаешься, он из Мадрида. Личный арбитр Переса!
abramjan
abramjan
   481 / 1009
вчера в 16:19
грязная барселона без судеек ни одной лч не может выиграть
juvenale
juvenale ответил DXTK
   15 / 1009
вчера в 15:56
Юве уже дошел до того, что даже Аякс не в силах пройти, даже прикупив у халвы великого португальского замыкателя........
что даже Аякс хахаха команда уже почти в финале и выбила Реал и Ювентус хаха пиши еще
DXTK
DXTK ответил juvenale
   112 / 1009
вчера в 15:53
а там равная игра,счет 1-1 и не назначенный пенальти на Погба,а забей тогда Юве мы бы взяли тот кубок,а у вас шарной гол на 90 минуте в контратаке и ты это называешь унижением...стыдно должно быть болеть за эвреббе, айтенкина и чакыра
Юве уже дошел до того, что даже Аякс не в силах пройти, даже прикупив у халвы великого португальского замыкателя........
Верг
Верг
   590 / 1009
вчера в 15:52
Половина комментов - да это же ручной пес реала , вторая - да это же ручной пес барселоны для подстраховки.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   497 / 1009
вчера в 15:44
Чакир Выбросит Барсу из ЛЧ!!Ливерпуль Чемпион!!
DXTK
DXTK
   112 / 1009
вчера в 15:41
он уже рассудил МС и Тоттенхэм, посмотрим что правая рука сливочного двора покажет тут.

Чакир уже убрал Гвардиолу, щас будет Барсу топить.

PS фанаты Ливера рано ныть начали, Тотхэму же помог и вам поможет. еще видео будет немец крутить на ВАР, а кто у нас там Клопп?
Strikers188
Strikers188
   570 / 1009
вчера в 15:24
Ну хоть кто то представит Мадрид в полуфинале ЛЧ
Тео Джонс
Тео Джонс ответил juvenale
   457 / 1009
вчера в 15:21
а там равная игра,счет 1-1 и не назначенный пенальти на Погба,а забей тогда Юве мы бы взяли тот кубок,а у вас шарной гол на 90 минуте в контратаке и ты это называешь унижением...стыдно должно быть болеть за эвреббе, айтенкина и чакыра
Отправляйтесь в серию б, она вас заждалась уже кабинетные полосатики, кому кому, а вам от стыда гореть вечно, моралисты хреновы)))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   58 / 1009
вчера в 15:03
Чакыр это же свояк Уефалоны
juvenale
juvenale ответил Barcelona
   15 / 1009
вчера в 14:50
Дружок, в том финале, Барса просто унизила, ваше недоразумение.
а там равная игра,счет 1-1 и не назначенный пенальти на Погба,а забей тогда Юве мы бы взяли тот кубок,а у вас шарной гол на 90 минуте в контратаке и ты это называешь унижением...стыдно должно быть болеть за эвреббе, айтенкина и чакыра
juvenale
juvenale ответил Barcelona
   15 / 1009
вчера в 14:49
Дружок, в том финале, Барса просто унизила, ваше недоразумение.
    BarsfanBaku
    BarsfanBaku
       396 / 1009
    вчера в 14:49
    нужно Барселоне открыть пожарные станции в каждой стране , у многих горит одно место
    juvenale
    juvenale ответил Тео Джонс
       15 / 1009
    вчера в 14:47
    У Ливерки такое чувство, что абонемент на суддей годовой, причем и в ЛЧ. Представляю уже как Чакир будет топить Барсу в каждом моменте. Но даже с легендой мадридского дельфинария шансов у колбасни нету.
    поставили в позу этот вот

    а там просто судейский отскок
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Тео Джонс
       30 / 1009
    вчера в 14:44
    У Ливерки такое чувство, что абонемент на суддей годовой, причем и в ЛЧ. Представляю уже как Чакир будет топить Барсу в каждом моменте. Но даже с легендой мадридского дельфинария шансов у колбасни нету.
    Ну тут ливерным до кабинетных испашек далеко, что и показал первый матч. Ну а в этом Чакыр подстрахует)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Barcelona
       30 / 1009
    вчера в 14:43
    Дружок, в том финале, Барса просто унизила, ваше недоразумение.
    Барса унизила себя, сыграв недостойно с помощью Чакыра. Цыгане были большую часть матча в атаках и играли лучше, но правила никто не отменял. На Погба в штрафной был фол при счёте 1:1. Но Чакырушка-айтекинушка вас помиловал и не думаю, что бескорыстно. Аха-ха)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Санчо Панса
       30 / 1009
    вчера в 14:41
    Все понятно) Да все равно Ливерпулю уже никто и ничто не поможет. Барселона не относится к тем командам, которые разбазаривают гандикап в три мяча. Хотя в прошлом сезоне Рома доказала обратное!
    Вот после Ромы и страхуются. Месси сказал, - "Бережёного Чакыр бережёт"))
    Князь Московский
    Князь Московский
       30 / 1009
    вчера в 14:41
    Аха-ха), это испанский прихвостень. Теперь даже если Ливер поведёт каким-то чудом 4:0, тот обязательно поставит липовую пенку.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       318 / 1009
    вчера в 14:06
    Ответственный матч
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       214 / 1009
    вчера в 14:01
    Все понятно) Да все равно Ливерпулю уже никто и ничто не поможет. Барселона не относится к тем командам, которые разбазаривают гандикап в три мяча. Хотя в прошлом сезоне Рома доказала обратное!
    Barcelona
    Barcelona ответил juvenale
    вчера в 13:56
    хахаха после 3-0 даже и тут подстраховываются)))достаточно вспомнить финал Юве-Барса и что он сотворил при счете 1-1))))
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