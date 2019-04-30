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Турбин рассудит «Арсенал» и «Локомотив» в 27-м туре РПЛ

30 апреля 2019, 16:38

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 27-го тура РПЛ

3 мая (пятница) 

«Енисей» — «Анжи»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Владимир Енютин (Москва). 

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск). 

4 мая (суббота) 

«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). 

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула). 

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург). 

5 мая (воскресенье) 

«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область). 

ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва). 

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

Напомним, что в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьего места.

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Leningrad 84
Leningrad 84 ответил mangoх12
   57 / 954
01 мая в 16:29
Добрый день! Это не про Вас, он параллельно с другим общался, посмотрите с какого диалога я ему писал.
ОК! Извините, я тоже Вас не правильно понял.
ЦСКА - удачи с Динамо! Карасев не должен испортить игру...
mangoх12
mangoх12 ответил Leningrad 84
   33 / 954
01 мая в 14:48
И много подстав вы обнаружили?
Добрый день! Это не про Вас, он параллельно с другим общался, посмотрите с какого диалога я ему писал.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил mangoх12
   57 / 954
01 мая в 06:23
аккуратно с ним, это провокатор , он потом твои данные использует для своих подстав
И много подстав вы обнаружили?
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил mangoх12
   36 / 954
01 мая в 00:34
Какие данные?Клонов штампует?
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leningrad 84
   36 / 954
01 мая в 00:34
Молодец.
mangoх12
mangoх12 ответил Саня Локомотив
   33 / 954
30 апреля в 22:58
Несовсем,я ведь не инетный житель!!!)
аккуратно с ним, это провокатор , он потом твои данные использует для своих подстав
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Саня Локомотив
   57 / 954
30 апреля в 22:35
Ты учитель Русского???
Саня, я просто хорошо учился в школе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
30 апреля в 21:47
Что то ни Иванова, ни Лапочкина не видно. Ау, где они (наверно стратегический резерв?)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leningrad 84
   36 / 954
30 апреля в 20:36
Ты учитель Русского???
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил классный руководитель
   36 / 954
30 апреля в 20:31
Несовсем,я ведь не инетный житель!!!)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Красно Синий воин
   12 / 954
30 апреля в 20:17
Ай-я- яй! Какая память короткая! Карасев получил «неуд» за матч «спартака» с «Динамо» Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых. «Сергей Карасев получит от инспектора матча «спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией. Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод. По результатам сезона «спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Саня Локомотив
   57 / 954
30 апреля в 20:11
Филология дословно значит:,,Любовь к слову"! Славянская филология,соответственно,означает:,,Любовь к славянскому слову"! Действительно ,,Слово" тут не причём???)
Правильно "нИ при чем", филолог!
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
30 апреля в 20:00
Победы Арсеналу .
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил FILL3286
   72 / 954
30 апреля в 19:55
АХАХАХАХАХ Гинер снова карасева назначил уже и не смешно!! Ох и конюшня,овса дайте побольше карасю)) ХААХХААХХАХА
Ай-я- яй! Какая память короткая!

Карасев получил «неуд» за матч «спартака» с «Динамо»

Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.

«Сергей Карасев получит от инспектора матча «спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.

Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.

По результатам сезона «спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Контуженый
Контуженый ответил Leningrad 84
   580 / 954
30 апреля в 19:27
Дмитров - это Москва! Похоже, Туле в предстоящем туре (против Локомотива) ничего не светит. Или удаление, или пенальти (на выбор)...
И то, и другое
классный руководитель
классный руководитель ответил Саня Локомотив
   383 / 954
30 апреля в 18:46
Тебе куда скинуть диплом и регалии?
Так прямо сюда. Думаю, я не один посмеяться хочу. В чём проблема сюда скинуть? ВИПа нет? Тогда скрином в текстовом виде, если Вы понимаете о чём я говорю.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
30 апреля в 18:44
Кто нибудь вообще помнит хоть один матч Турбина "без косяков"..??? (если такие были)...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leningrad 84
   36 / 954
30 апреля в 18:34
Филология дословно значит:,,Любовь к слову"!
Славянская филология,соответственно,означает:,,Любовь к славянскому слову"!
Действительно ,,Слово" тут не причём???)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leningrad 84
   36 / 954
30 апреля в 18:29
Мне интересно:,,Откуда на футбольном форуме столько академиков"???
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил классный руководитель
   36 / 954
30 апреля в 18:27
Тебе куда скинуть диплом и регалии?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 18:26
ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев
Кто бы сомневался. Конюшне уже нельзя терять очки...
makkie
makkie
   11 / 954
30 апреля в 18:17
Тот случай, когда арбитр не решает... скорее всего Урал отнимет очки у Спартака.
Тем более Парфенова-тренера наши пока НИ РАЗУ не обыграли(
drug01
drug01
   120 / 954
30 апреля в 18:14
Судьи могут получить навар за игру как годовая зарплата.....! Надо смотреть в оба !
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Саня Локомотив
   57 / 954
30 апреля в 18:04
А у меня к вам ответное предложение:идти в кафедру словистики и изучения славянского языка,или на крайняк книги читайте,развивайте свой кругозор...Футбол-это не ваше!
СлАвистика - это славянская филология.
"Слово" тут ни при чем.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
30 апреля в 17:36
В этот раз Спартак будет судить не их арбитрр) Ну что же, тогда у Урала есть все шансы на победу, как было и в кубке России. Победы ЦСКА и Уралу!
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
30 апреля в 17:30
АХАХАХАХАХ
Гинер снова карасева назначил
уже и не смешно!!
Ох и конюшня,овса дайте побольше карасю))
ХААХХААХХАХА
классный руководитель
классный руководитель ответил Саня Локомотив
   383 / 954
30 апреля в 17:25
А у меня к вам ответное предложение:идти в кафедру словистики и изучения славянского языка,или на крайняк книги читайте,развивайте свой кругозор...Футбол-это не ваше!
Ну наконец-то я повстречал человека, приобщённого к высшему разуму, который точно знает что моё, а что нет. Уважаемый Саня, у меня к Вам будет много вопросов относительно своих действий, однако, хотелось бы сначала увидеть диплом гадальных учреждений, который Вы закончили, и узнать все Ваши регалии в этой профессии.
Leningrad 84
Leningrad 84
   57 / 954
30 апреля в 17:24
Дмитров - это Москва!
Похоже, Туле в предстоящем туре (против Локомотива) ничего не светит.
Или удаление, или пенальти (на выбор)...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил классный руководитель
   36 / 954
30 апреля в 17:19
А у меня к вам ответное предложение:идти в кафедру словистики и изучения славянского языка,или на крайняк книги читайте,развивайте свой кругозор...Футбол-это не ваше!
классный руководитель
классный руководитель ответил Саня Локомотив
   383 / 954
30 апреля в 17:13
Я бы пожелал кое кому кое что то,что не может быть в голове у кое кого априори,так как этот кое кто думает не кое чем,а х*й знает чем...
А вот для Вас у меня конкретное пожелание - налечь на пунктуацию, а то читать невозможно набор частиц без дефисов. На этом фоне использование таких слов как "априори" выглядит совсем уж издевательством над русским языком.
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