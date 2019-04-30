Турбин рассудит «Арсенал» и «Локомотив» в 27-м туре РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 27-го тура РПЛ.
3 мая (пятница)
«Енисей» — «Анжи»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
4 мая (суббота)
«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
Напомним, что в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьего места.
ЦСКА - удачи с Динамо! Карасев не должен испортить игру...
ЦСКА - удачи с Динамо! Карасев не должен испортить игру...
Карасев получил «неуд» за матч «спартака» с «Динамо»
Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.
«Сергей Карасев получит от инспектора матча «спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.
Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.
По результатам сезона «спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Карасев получил «неуд» за матч «спартака» с «Динамо»
Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.
«Сергей Карасев получит от инспектора матча «спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.
Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.
По результатам сезона «спартак» занял третье место в турнирной таблицы РФПЛ, оставшись без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Славянская филология,соответственно,означает:,,Любовь к славянскому слову"!
Действительно ,,Слово" тут не причём???)
Славянская филология,соответственно,означает:,,Любовь к славянскому слову"!
Действительно ,,Слово" тут не причём???)
Кто бы сомневался. Конюшне уже нельзя терять очки...
Кто бы сомневался. Конюшне уже нельзя терять очки...
Тем более Парфенова-тренера наши пока НИ РАЗУ не обыграли(
Тем более Парфенова-тренера наши пока НИ РАЗУ не обыграли(
"Слово" тут ни при чем.
"Слово" тут ни при чем.
Гинер снова карасева назначил
уже и не смешно!!
Ох и конюшня,овса дайте побольше карасю))
ХААХХААХХАХА
Гинер снова карасева назначил
уже и не смешно!!
Ох и конюшня,овса дайте побольше карасю))
ХААХХААХХАХА
Похоже, Туле в предстоящем туре (против Локомотива) ничего не светит.
Или удаление, или пенальти (на выбор)...
Похоже, Туле в предстоящем туре (против Локомотива) ничего не светит.
Или удаление, или пенальти (на выбор)...