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Азар готов подать запрос на трансфер в «Реал»

сегодня, 16:10

Испанские СМИ сообщили, что переговоры «Реала» по переходу полузащитника «Челси» Эдена Азара еще далеки от завершения.

Директор «синих» Марина Грановская остается непреклонной и по-прежнему требует за бельгийца около 115 млн евро. «Галактикос» стремятся сократить эту сумму.

Если же в переговорах не будет достигнуто прогресса, Азар готов подать официальный запрос на трансфер. Это поспособствует сделке, но пока хавбек не прибегает к таким мерам, поскольку благодарен «Челси» и не хочет ссориться с клубом. Азар надеется, что клубы смогут договориться без его участия.

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Все комментарии
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   762 / 982
сегодня в 20:52
Больше на чушь смахивает.
Incredulous
Incredulous ответил Медив
   339 / 982
сегодня в 20:44
А если Челси попросит 200 лямов, нужно тоже заплатить лишь бы остаться друзьями? А если вам товар впаривают по завышенной цене в магазине, вы тоже платите лишь бы остаться друзьями с продавцом? Более странной логики еще не видел.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Медив
   258 / 982
сегодня в 20:42
И.е. правильно ли я понял,что Вы считаете,что продать его менее чем за 115 млн. этим летом менее выгодно,чем продержать до следующего и он уйдет бесплатно???
НУ давайте подсчитаем,очень приблизительно,но все же...
Азар,каким бы профессионалом небыл,и близко не будет показывать свой максимальный уровень,играя в той команде,в которой он играть уже не хочет.Азар уже года два головой в Мадриде,и если этот сезон он отработал на совесть, следующий чисто морально не сможет,т.к. Челси мешает исполнению его мечты.На сколько мне известно,Челси запрещено покупать игроков летом.Наверняка кто-то ещё уйдет...т.е. команда ещё ослабнет.Ну за что же будет бороться в следующем сезоне хоть с Азаром,хоть без него???Мой вариант,не за,что.Если они попадут в ЛЧ уже будет огромным успехом в следующем сезоне.
Медив
Медив ответил Ruslan3132
   136 / 982
сегодня в 20:08
без мотивации? Нисколько. Как боевая единица. Плюс пострадают имидж Челси как клуба который кабалит футболистов, понятно все: контракт и все прочее...но личные отношения никто не отменял. И другие футболисты могут призадуматься, стоит ли подписывать долгосрочные контракты с Челси, как уже задумываются многие игроки Тотошек, у которых похожий подход был всегда, Эриксен не даст соврать.
Почему вы все думаете, что у Азара не будет мотивации? По Роналду, чтоли о всех игроках судите? Имидж Челси пострадает, если клуб прогнется под Переса, тогда все будут думать, что с Челси можно не вести переговоры, а напрямую выходить на игроков, а потом ставить условия...
По поводу Азара. я действительно хочу, чтобы он играл там, где всегда мечтал. Он сделал для Челси больше, чем кто либо. Но и выкручивать яйца Челси, и при этом говорить, что для Челси это полезно - вот это неправильно. 100 лямов за Азара - хорошая цена даже с учетом контракта. Иначе было бы 200. Год контракта половинит стоимость трансфера. Азар сейчас в огне, это хорошая сделка для Реала, в какой форме он будет через год - непонятно. Кого сможет Реал купить через год - тоже непонятно.
Fotograf68
Fotograf68 ответил vastudio
сегодня в 19:36
Развелось умников😁
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   182 / 982
сегодня в 19:12
ХУБУ РАССКАТАЛА МАДРИДКА,


АХА_АХ)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Медив
   126 / 982
сегодня в 19:02
А с точки зрения руководста Челси? Как Вы думаете, сколько стоит один сезон в клубе футболиста калибра Азара? Сколько он денег приносит, результатами, рекламными правами, маркетингом, своими поклонниками, плюс еще и тем, что у него очень скромная зарплата по нынешним меркам? У него зарплата ближе к Дринкуотеру, чем к примеру Санчесу. Ну приблизительно, предположите, сколько Азар принесет Челси за один сезон?
без мотивации? Нисколько. Как боевая единица. Плюс пострадают имидж Челси как клуба который кабалит футболистов, понятно все: контракт и все прочее...но личные отношения никто не отменял. И другие футболисты могут призадуматься, стоит ли подписывать долгосрочные контракты с Челси, как уже задумываются многие игроки Тотошек, у которых похожий подход был всегда, Эриксен не даст соврать.
KaZёL
KaZёL
   118 / 982
сегодня в 19:00
Не сможет Азар в ловкости и умении тягаться с Чукотским евреем пережившим холокост.
Ruslan3132
Ruslan3132
   126 / 982
сегодня в 18:59
Челси не в том положении чтобы ставить условия. 80-90млн в данном случае это Подарок за Азара.
Медив
Медив ответил Евгений Макрушин
   136 / 982
сегодня в 18:55
Логика конечно железная у Вас....не пробовали объективно подойти к ситуации,а не как болельщик Челси?!!Если бы Азару сейчас было бы 23-24 года и пятилетний контракт с Челси,то Реал бы спокойно заплатил эти самые 115 млн.,но увы ситуация совершенно другая,Эдену уже 28 и год контракта с Челси....Так,что ни о каких 115 Вы,как и руководство Челси может и не мечтать
А с точки зрения руководста Челси? Как Вы думаете, сколько стоит один сезон в клубе футболиста калибра Азара? Сколько он денег приносит, результатами, рекламными правами, маркетингом, своими поклонниками, плюс еще и тем, что у него очень скромная зарплата по нынешним меркам?
У него зарплата ближе к Дринкуотеру, чем к примеру Санчесу.
Ну приблизительно, предположите, сколько Азар принесет Челси за один сезон?
cevin cigan
cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
   153 / 982
сегодня в 18:51
Азар по моему видению не подходит к стилю Реала.Реалу не подходит ни Погба ни Азар,они как Иско подходят к Барсе. Для Реала подходят Салах,Гризман,Кейн,Роналду.
Может он в тайне стал перестраиваться? Если без шуток,то во многом соглашусь. Остро нуждаемся в центр напе коим Азар не является,так что поглядим.
vastudio
vastudio
   291 / 982
сегодня в 18:38
Сижу ,обедаю...звонок...смотрю,Эденыч звонит, беру трубку, ну сначала как обычно как дела, семья , и тут он переходит на мат....не верь говорит брехунам, это провокация, никуда я не ухожу, буду до пенсии в Челси...говорит так и передай. Вот и передаю!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   164 / 982
сегодня в 18:30
Азар по моему видению не подходит к стилю Реала.Реалу не подходит ни Погба ни Азар,они как Иско подходят к Барсе.
Для Реала подходят Салах,Гризман,Кейн,Роналду.
vastudio
vastudio
   291 / 982
сегодня в 18:28
Что-же его так тянет в это недоразумение?))) Трофеев уже не будет, пусть у носатого спросит.Максимум - вторая команда Мадрида, и то если фавориты начнут тупить)))
Санчо Панса
Санчо Панса
   277 / 982
сегодня в 18:28
Да пора бы уже! Хотя кто-то говорит, что стороны уже достигли принципиального соглашения. Азар заслужил, чтобы играть в мадридском Реале!
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   182 / 982
сегодня в 18:25
Что опять ПНХ РЕАЛ!

АХА_ХА)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Медив
   258 / 982
сегодня в 18:21
Логика конечно железная у Вас....не пробовали объективно подойти к ситуации,а не как болельщик Челси?!!Если бы Азару сейчас было бы 23-24 года и пятилетний контракт с Челси,то Реал бы спокойно заплатил эти самые 115 млн.,но увы ситуация совершенно другая,Эдену уже 28 и год контракта с Челси....Так,что ни о каких 115 Вы,как и руководство Челси может и не мечтать
RUPRICHT
RUPRICHT
   602 / 982
сегодня в 18:13
ДЛЯ РЕАЛА ЭТО ПРОСТО СУПЕР ПРИЗ !!!!!ИГРОК ПРОСТО ОТ БОГА !!!ЗИДАН ЗНАЕТ ЧТО НУЖНО ПРИОБРЕСТИ!!??В НАШЕМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ ТЕРПЕНИЕ!!?? И КАК ГОВОРИТСЯ : И ЩЕТИНА ПРЕВРАТИТСЯ В ЗОЛОТО!!!!
Romeo 777
Romeo 777
   169 / 982
сегодня в 18:04
Не из того теста Азар, чтобы такое делать. Да и сам он об этом неоднократно говорил. В конечном итоге если захочет уйти, то его отпустят.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   56 / 982
сегодня в 17:59
Не стОит он таких денег!
Neymar 10
Neymar 10
   188 / 982
сегодня в 17:57
вот не удивлюсь если об этом переходе будут бухтеть даже по Animal Planet ! а еще я не удивлюсь если его через пол - года год будут гнать в зашей вместе с пересом за ожидаемо плохие результаты реала
112910415
112910415
   117 / 982
сегодня в 17:48
сговорятся, факт
Alex12357
Alex12357
   476 / 982
сегодня в 17:41
Пищём лезет гад!
juvenale
juvenale
   10 / 982
сегодня в 17:37
пора бежать из этого мешка,скоро абрашку закроют за воровство и этот клуб обанкротят,а Азар лучшие годы проводит в этом болоте
рус фан
рус фан
   193 / 982
сегодня в 17:28
Азар считаю уже в Реале, клубы договорятся.
112910315
112910315
   23 / 982
сегодня в 17:27
Поведение Азара в вопросе трансфера достойно уважения. Болельщикам Реала виднее, но на мой взгляд, Азар стоит 115 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 982
сегодня в 17:15
Как все сложно то...
cevin cigan
cevin cigan ответил Медив
   153 / 982
сегодня в 17:13
Серъезно, Реал два года накручивал Куртуа - купим, не купим. Заставил его рассориться со всем руководством. И чему Реал удивляется, что Куртуа постоянно теперь на нервах? Азар таким же приедет, если Реал не поменяет свой подход к трансферам
Азар не плохой футболист,но он и не "космос". Где гарантии,что Эден сходу заиграет(а ему уже 28)? Я уже и не помню,когда Реал платил 100+( а да,один парень из АПЛ,кажется Бэйл) Бэйл закончился как футболист,три года назад,а теперь тупо тянет из Реала свою не хилую зарплату.Вообщем как то так.
Медив
Медив
   136 / 982
сегодня в 17:03
Серъезно, Реал два года накручивал Куртуа - купим, не купим. Заставил его рассориться со всем руководством. И чему Реал удивляется, что Куртуа постоянно теперь на нервах? Азар таким же приедет, если Реал не поменяет свой подход к трансферам
Медив
Медив ответил Incredulous
   136 / 982
сегодня в 16:59
Договорятся. И Челси в этом трансфере заинтересован не меньше Реала. Если этим летом не решат вопрос, Азар уже зимой сможет вести переговоры о переходе в Реал свободным агентом, то есть совершенно бесплатно. Думаю, что такой исход меньше всего устроит Челси.
Ну вот в прошлом сезоне Реал уже выдавил из Челси Куртуа, заставил футболиста бойкотировать тренировки, а клуб снизить цену... Ну и что? Принесло оно радость Реалу? Лучше не портить себе карму, заплатили бы цену, которую просит Челси и расстались бы хорошими друзьями.
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