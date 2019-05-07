Азар готов подать запрос на трансфер в «Реал»

Испанские СМИ сообщили, что переговоры «Реала» по переходу полузащитника «Челси» Эдена Азара еще далеки от завершения.
Директор «синих» Марина Грановская остается непреклонной и по-прежнему требует за бельгийца около 115 млн евро. «Галактикос» стремятся сократить эту сумму.
Если же в переговорах не будет достигнуто прогресса, Азар готов подать официальный запрос на трансфер. Это поспособствует сделке, но пока хавбек не прибегает к таким мерам, поскольку благодарен «Челси» и не хочет ссориться с клубом. Азар надеется, что клубы смогут договориться без его участия.
НУ давайте подсчитаем,очень приблизительно,но все же...
Азар,каким бы профессионалом небыл,и близко не будет показывать свой максимальный уровень,играя в той команде,в которой он играть уже не хочет.Азар уже года два головой в Мадриде,и если этот сезон он отработал на совесть, следующий чисто морально не сможет,т.к. Челси мешает исполнению его мечты.На сколько мне известно,Челси запрещено покупать игроков летом.Наверняка кто-то ещё уйдет...т.е. команда ещё ослабнет.Ну за что же будет бороться в следующем сезоне хоть с Азаром,хоть без него???Мой вариант,не за,что.Если они попадут в ЛЧ уже будет огромным успехом в следующем сезоне.
НУ давайте подсчитаем,очень приблизительно,но все же...
Азар,каким бы профессионалом небыл,и близко не будет показывать свой максимальный уровень,играя в той команде,в которой он играть уже не хочет.Азар уже года два головой в Мадриде,и если этот сезон он отработал на совесть, следующий чисто морально не сможет,т.к. Челси мешает исполнению его мечты.На сколько мне известно,Челси запрещено покупать игроков летом.Наверняка кто-то ещё уйдет...т.е. команда ещё ослабнет.Ну за что же будет бороться в следующем сезоне хоть с Азаром,хоть без него???Мой вариант,не за,что.Если они попадут в ЛЧ уже будет огромным успехом в следующем сезоне.
По поводу Азара. я действительно хочу, чтобы он играл там, где всегда мечтал. Он сделал для Челси больше, чем кто либо. Но и выкручивать яйца Челси, и при этом говорить, что для Челси это полезно - вот это неправильно. 100 лямов за Азара - хорошая цена даже с учетом контракта. Иначе было бы 200. Год контракта половинит стоимость трансфера. Азар сейчас в огне, это хорошая сделка для Реала, в какой форме он будет через год - непонятно. Кого сможет Реал купить через год - тоже непонятно.
По поводу Азара. я действительно хочу, чтобы он играл там, где всегда мечтал. Он сделал для Челси больше, чем кто либо. Но и выкручивать яйца Челси, и при этом говорить, что для Челси это полезно - вот это неправильно. 100 лямов за Азара - хорошая цена даже с учетом контракта. Иначе было бы 200. Год контракта половинит стоимость трансфера. Азар сейчас в огне, это хорошая сделка для Реала, в какой форме он будет через год - непонятно. Кого сможет Реал купить через год - тоже непонятно.
АХА_АХ)
АХА_АХ)
У него зарплата ближе к Дринкуотеру, чем к примеру Санчесу.
Ну приблизительно, предположите, сколько Азар принесет Челси за один сезон?
У него зарплата ближе к Дринкуотеру, чем к примеру Санчесу.
Ну приблизительно, предположите, сколько Азар принесет Челси за один сезон?
Для Реала подходят Салах,Гризман,Кейн,Роналду.
Для Реала подходят Салах,Гризман,Кейн,Роналду.
АХА_ХА)
АХА_ХА)