Азар готов подать запрос на трансфер в «Реал»

сегодня, 16:10

Испанские СМИ сообщили, что переговоры «Реала» по переходу полузащитника «Челси» Эдена Азара еще далеки от завершения.

Директор «синих» Марина Грановская остается непреклонной и по-прежнему требует за бельгийца около 115 млн евро. «Галактикос» стремятся сократить эту сумму.

Если же в переговорах не будет достигнуто прогресса, Азар готов подать официальный запрос на трансфер. Это поспособствует сделке, но пока хавбек не прибегает к таким мерам, поскольку благодарен «Челси» и не хочет ссориться с клубом. Азар надеется, что клубы смогут договориться без его участия.