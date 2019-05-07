Неймаром интересуются оба клуба Манчестера

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приглашении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, информирует источник.
Предложение МЮ по бразильскому форварду может достичь 300 млн евро, однако сам футболист не хочет переходить в клуб, не участвующий в Лиге чемпионов. Напомним, сыграв вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), «красные дьяволы» потеряли шансы завершить сезон в топ-4 чемпионата Англии.
Отмечается, что «Ман Сити» будет готов предложить за Неймара € 150 млн и игрока, который мог бы заинтересовать ПСЖ: Рияда Мареза, Габриэла Жезуса или Бенжамена Менди.
Он все равно там не играет после нового года, причем уже второй год.
Думаю, МЮ для него очень хороший вариант.
Он все равно там не играет после нового года, причем уже второй год.
Думаю, МЮ для него очень хороший вариант.
Для МанСити опорник нужен, а журналисты всё интриги со скандалами ищут...
Для МанСити опорник нужен, а журналисты всё интриги со скандалами ищут...