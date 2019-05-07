Неймаром интересуются оба клуба Манчестера

сегодня, 07:13

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приглашении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, информирует источник.

Предложение МЮ по бразильскому форварду может достичь 300 млн евро, однако сам футболист не хочет переходить в клуб, не участвующий в Лиге чемпионов. Напомним, сыграв вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), «красные дьяволы» потеряли шансы завершить сезон в топ-4 чемпионата Англии.