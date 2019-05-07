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Неймаром интересуются оба клуба Манчестера

сегодня, 07:13

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приглашении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, информирует источник.

Предложение МЮ по бразильскому форварду может достичь 300 млн евро, однако сам футболист не хочет переходить в клуб, не участвующий в Лиге чемпионов. Напомним, сыграв вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), «красные дьяволы» потеряли шансы завершить сезон в топ-4 чемпионата Англии.

Отмечается, что «Ман Сити» будет готов предложить за Неймара € 150 млн и игрока, который мог бы заинтересовать ПСЖРияда МарезаГабриэла Жезуса или Бенжамена Менди.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:59
На счёт Жезуса бред)
neomessi
neomessi
   136 / 993
сегодня в 10:54
Зачем Неймару ЛЧ.
Он все равно там не играет после нового года, причем уже второй год.
Думаю, МЮ для него очень хороший вариант.
Van Vanovich
Van Vanovich
   171 / 993
сегодня в 10:31
не пойму зачем он им???? Нерес и то лучше
112910315
112910315
   40 / 993
сегодня в 09:56
В Премьер-Лиге играют, сражаются, а не валяются, да на болельщиков кидаются. Снова попадёт под чью то тень.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   246 / 993
сегодня в 09:32
Зачем им эта ноша?
Igo0rek
Igo0rek
   115 / 993
сегодня в 09:30
Не думаю, что Сити будет платить 150 миллионов за позицию, которая в принципе не нуждается в усилении. Все мысли должны быть об опорном полузащитнике.
shlifen
shlifen
   280 / 993
сегодня в 09:18
Чушь, Сити он нафиг не нужен, игру под него перестраивать не будут, а сам Неймар не факт что адаптируется в Англии. Ну и игроки конечно которых называют - очередное доказательство утятины... Уже представляю как в ПСЖ мечтают забрать человека-травму Мэнди, или Жезуса который пока так и не раскрылся...
Для МанСити опорник нужен, а журналисты всё интриги со скандалами ищут...
cska plus
cska plus
   46 / 993
сегодня в 09:11
Туфта, зачем им плакса.
Neymar 10
Neymar 10
   196 / 993
сегодня в 08:29
ну тут для великолепного Неймара выбор очевиден ! либо Манчестер Сити который будет сражаться за победу во всех турнирах или манЮшка который будет еле еле скрипя зубами играть ради попадания в зону лиги эвропы и это еще при самых оптимистичных прогнозах . нет клуба в АПЛ подходящего для амбиций Неймара кроме Манчестер Сити . у меня все , господа !
рус фан
рус фан
   227 / 993
сегодня в 08:25
Бразилы атакующие не так и хорошо в АПЛ играют, вот полузащитники типа 8-ки и 6-ки и защитники еще ничего смотрятся, Ней в МС, Сане на выход, зачем это Пепу.
allemz
allemz
   31 / 993
сегодня в 07:49
Бред.
STVA 1
STVA 1
   45 / 993
сегодня в 07:35
Зачем он им Неваляшка ?
ilyafrom
ilyafrom
   199 / 993
сегодня в 07:28
У Сити хорошая команда, стеклянный Неймар не нужен
ДСА
ДСА
   129 / 993
сегодня в 07:26
Реалу точно не достанется.
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