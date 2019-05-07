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Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 07:51

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт ответил отказом на предложение «Манчестер Юнайтед». Согласно источнику, манкунианцы предложили игроку пятилетний контракт с еженедельной зарплатой в € 250 000, но 19-летний футболист дал понять, что не заинтересован в переходе в МЮ. Об этом рассказал источник из окружения де Лигта.

Матийс должен стать лучшим защитником мира. У него будет возможность выбрать любой вариант продолжения карьеры, но он не заинтересован в переходе в «Юнайтед». Они больше не являются привлекательным вариантом.

Матийс знает, что на него большой спрос. Его ценник вырос очень быстро. Он один из самых востребованных звёздных игроков на планете.

Ожидается, что капитан амстердамского клуба продолжит карьеру в «Барселоне» или мадридском «Реале».

Ранее сообщалось о том, что агент де Лигта Мино Райола предпочитает, чтобы его клиент перебрался в МЮ, «Баварию» или «Ювентус».

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10 ответил Bavaria_M
   196 / 993
сегодня в 13:14
я так и думал что ты напишешь про российские команды в лч 😕 только не забывай что в отличие от цска спартака о которых ты упомянул МС и ПСЖ были есть и будут ежегодно фаворитами а не мечтателями выйти из группы как наши российские команды к сожалению . а насчёт топ тренера то мы будем искать того кто наладит атмосферу в команде , кто установит жесткую дисциплину и игроки будут полностью доверять тренеру и конечно же тактик и стратег . то что есть у нас сейчас это не тренер кто угодно но не тренер . это не оправдывает нас никак но время ещё есть и даже в след сезоне если ничего в команде не измениться ПСЖ все равно останется одним из главных если не главным фаворитом , не сомневайся ! но перемены необходимы уже этим летом иначе так и будем сливающимися там где этого быть не должно .
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Neymar 10
   352 / 993
сегодня в 12:38
А я разве написал про юве и то-то? М? Или в видим что хотим? Какие шансы? Если ток позорно вылетать от слабых команд, даже без шансов попасть в полуфинал, о да. И что что каждый год в лч вы и сити? Цска с зенитом тоже там каждый год и что? Мб ему по такой логике в конюшню идти? И вы не только в этом году вылетели если что, и у вас были топ тренеры так что так себе отмазы..
амурец
амурец
   109 / 993
сегодня в 12:35
если хочет будущего, то в Реал
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил neomessi
   296 / 993
сегодня в 12:25
Тотальный футбол родился именно в Аяксе. Однако это дело потом продолжила Барса.
Спасибо за ликбез, но я и сам прекрасно знаю историю футбола, знаю и уважаю.
У Аякса было 2 сильных периода в истории:
1. конец 60-ых - начало 70-ых и
2. середина 90-ых.
Где они были в остальное время ?
Очень уважаю Кройфа и всё его поколение, но почему у Голландии на международной арене побед в ЧМ и в ЧЕ "кот наплакал" ? Не всё однозначно.
Neymar 10
Neymar 10 ответил Bavaria_M
   196 / 993
сегодня в 12:12
не в эти клубы ? ну ок , пусть идёт в тотынхемм или маню там уж он точно утонет как раджа в трофеях или в ювентус где кроме чемпионства внутри италии ничего не светит . ну а насчёт ПСж и МанСити которые никогда не выиграют лч то с ними у него хоть будет шанс его выиграть так как эти команды будут ежегодно в ней играть и будут оставаться одними из главных фаворитов ! то что случилось с мю у нас продолжается и сегодня ! сливаем все что нельзя потому как нет дисциплины в команде и нет жесткой руки тренера при таких то футболистах !!! так что лигту есть что выбрать раз он мю отказал значит парень хочет играть в высококлассной команде и бороться за лучшие трофеи .
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Neymar 10
   352 / 993
сегодня в 11:48
Эм а ты вкусе что мс псж ну и ливер никогда не выйграть лч? Псж хоть раз был хотя-бы в полуфинале? И перечисли от кого и с каким счетом вылетели м? После мю вам вообще молчать надо, так что если лигт хочет развития и побед то ему точно не в эти клубы.
Bavaria_M
Bavaria_M
   352 / 993
сегодня в 11:44
Кто бы сомневался мю ща середняк, сами себя сделали такими, набрав крыс в команду и плясав перед бревнами, убрав не их а свое спасение в лице маура,которого слили по системе крыс лондона.
Rizo1
Rizo1
   393 / 993
сегодня в 11:31
В МЮ мало кто из звёзд хочет переходить.... Даже за такие бабки... не переманить.... рано Сулшера назначили рано!
Zenit_84
Zenit_84
   146 / 993
сегодня в 10:34
Отказник
Van Vanovich
Van Vanovich
   171 / 993
сегодня в 10:29
от этого Райолы избавиться бы. Светлое будущее может загубить
Van Vanovich
Van Vanovich
   171 / 993
сегодня в 10:23
любому другому игроку могли бы вскружить голову 250000 в неделю. Молодец , в Барсу ему бы. или Ливерпуль в край
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 993
сегодня в 10:12
Естественно
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 993
сегодня в 10:10
Агент предпочитает??? Мало ли что он предпочитает?!? МЮ неизвестно когда возродится. Не попадание в ЛЧ усложнит МЮ задачу по усилению состава.
Где же ты прежний МЮ ???!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   66 / 993
сегодня в 09:50
И правильно сделал))
В Барсу его.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   246 / 993
сегодня в 09:38
Оно понятно, парень хочет играть в Лиге Чемпионов!
shlifen
shlifen
   280 / 993
сегодня в 09:10
Ожидаемо, боюсь для подписания игроков подобного уровня теперь уже МЮ нужно подтянуть свой уровень и качество футболистов своего состава. Супер-талантливая молодёжь боюсь нынче в МЮ не пойдёт =(( тупица Вудворт не слабо угробил уровень клуба в глазах новичков =(((
Foxes
Foxes
   110 / 993
сегодня в 09:08
И правильно сделал!
neomessi
neomessi ответил Vera - Waltham Forest
   136 / 993
сегодня в 09:04
Тотальный футбол родился именно в Аяксе. Однако это дело потом продолжила Барса.
NbKA555
NbKA555
   57 / 993
сегодня в 09:01
Все правильно,сейчас МЮ не то место где будут прогрессировать молодые звезды.К большему моему сожалению ....
Munutd
Munutd
   736 / 993
сегодня в 08:58
С Райолой вообще лучше не связываться... Будет потом сидеть и подбивать его снова куда то перейти...
Neymar 10
Neymar 10 ответил Happyboy Barca
   196 / 993
сегодня в 08:57
если в планах Неймара это борьба в апл за 4 , 5 , 6 места вместо борьбы за победу в ЛЧ то да , в маню у него шансы выше .
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Neymar 10
   215 / 993
сегодня в 08:49
ПСЖ , МанСити , Барселона и ливерпуль вот где у этого пацана есть будущее и возможность становиться лучше с каждым годом ! но есть и тайная тропа ... тропа в которой баблосы превыше всего ! где тебя не ценят , где титулы не сильно и нужны , где можно даунгрейдится ежедневно . Да друг мой , если тебе нужен этот путь , двери в ювентус , реал или на худой конец в маню либо тотынхемм для тебя открыты . выбирай
ПСЖ? хм, по моему в МЮ у него больше перспектив
Neymar 10
Neymar 10
   196 / 993
сегодня в 08:40
ПСЖ , МанСити , Барселона и ливерпуль вот где у этого пацана есть будущее и возможность становиться лучше с каждым годом ! но есть и тайная тропа ... тропа в которой баблосы превыше всего ! где тебя не ценят , где титулы не сильно и нужны , где можно даунгрейдится ежедневно . Да друг мой , если тебе нужен этот путь , двери в ювентус , реал или на худой конец в маню либо тотынхемм для тебя открыты . выбирай
STVA 1
STVA 1
   45 / 993
сегодня в 08:37
Наверное собирается в Барсу
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил Лысый-Шарлатан
   296 / 993
сегодня в 08:31
Не захотел губить карьеру в середняке АПЛ)
Лавэ решает, к сожалению.
Уже давно пора вводить лимиты для мешков: летом 2, зимой 1 и в обязательном порядке на поле должно бегать 2 воспитанника местной академии.
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 993
сегодня в 08:29
Борьба за 4-6 места его не вдохновляет.
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest ответил neomessi
   296 / 993
сегодня в 08:26
Из Аякса в Барсу это прям идеально! Барселона по стилю это младший брат Аякса.
Барселона по стилю это младший брат Аякса !?
Oч. интересное мнение, надо взять на вооружение)))
Каждому бы такого "младшего брата".
Kresi frok
Kresi frok
   122 / 993
сегодня в 08:22
Ожидаемо, смысл идти на понижение?
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   514 / 993
сегодня в 08:09
Не захотел губить карьеру в середняке АПЛ)
neomessi
neomessi
   136 / 993
сегодня в 08:08
Из Аякса в Барсу это прям идеально!
Барселона по стилю это младший брат Аякса.
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