Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт ответил отказом на предложение «Манчестер Юнайтед». Согласно источнику, манкунианцы предложили игроку пятилетний контракт с еженедельной зарплатой в € 250 000, но 19-летний футболист дал понять, что не заинтересован в переходе в МЮ. Об этом рассказал источник из окружения де Лигта.
Матийс должен стать лучшим защитником мира. У него будет возможность выбрать любой вариант продолжения карьеры, но он не заинтересован в переходе в «Юнайтед». Они больше не являются привлекательным вариантом.
Матийс знает, что на него большой спрос. Его ценник вырос очень быстро. Он один из самых востребованных звёздных игроков на планете.
Ожидается, что капитан амстердамского клуба продолжит карьеру в «Барселоне» или мадридском «Реале».
Ранее сообщалось о том, что агент де Лигта Мино Райола предпочитает, чтобы его клиент перебрался в МЮ, «Баварию» или «Ювентус».
У Аякса было 2 сильных периода в истории:
1. конец 60-ых - начало 70-ых и
2. середина 90-ых.
Где они были в остальное время ?
Очень уважаю Кройфа и всё его поколение, но почему у Голландии на международной арене побед в ЧМ и в ЧЕ "кот наплакал" ? Не всё однозначно.
У Аякса было 2 сильных периода в истории:
1. конец 60-ых - начало 70-ых и
2. середина 90-ых.
Где они были в остальное время ?
Очень уважаю Кройфа и всё его поколение, но почему у Голландии на международной арене побед в ЧМ и в ЧЕ "кот наплакал" ? Не всё однозначно.
Где же ты прежний МЮ ???!!!
Где же ты прежний МЮ ???!!!
В Барсу его.
В Барсу его.
Уже давно пора вводить лимиты для мешков: летом 2, зимой 1 и в обязательном порядке на поле должно бегать 2 воспитанника местной академии.
Уже давно пора вводить лимиты для мешков: летом 2, зимой 1 и в обязательном порядке на поле должно бегать 2 воспитанника местной академии.
Oч. интересное мнение, надо взять на вооружение)))
Каждому бы такого "младшего брата".
Oч. интересное мнение, надо взять на вооружение)))
Каждому бы такого "младшего брата".
Барселона по стилю это младший брат Аякса.
Барселона по стилю это младший брат Аякса.