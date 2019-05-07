Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 07:51

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт ответил отказом на предложение «Манчестер Юнайтед». Согласно источнику, манкунианцы предложили игроку пятилетний контракт с еженедельной зарплатой в € 250 000, но 19-летний футболист дал понять, что не заинтересован в переходе в МЮ . Об этом рассказал источник из окружения де Лигта.

Матийс должен стать лучшим защитником мира. У него будет возможность выбрать любой вариант продолжения карьеры, но он не заинтересован в переходе в «Юнайтед». Они больше не являются привлекательным вариантом. Матийс знает, что на него большой спрос. Его ценник вырос очень быстро. Он один из самых востребованных звёздных игроков на планете.

Ожидается, что капитан амстердамского клуба продолжит карьеру в «Барселоне» или мадридском «Реале».