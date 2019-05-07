«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в «Реал» за 187 млн евро

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба, которым интересуется «Реал». Манкунианцы готовы отпустить француза за 187 миллионов евро.
В текущем сезоне Погба провел 34 матча в АПЛ, забил 13 голов и отдал девять голевых передач.
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба, которым интересуется «Реал». Манкунианцы готовы отпустить француза за 187 миллионов евро.
В текущем сезоне Погба провел 34 матча в АПЛ, забил 13 голов и отдал девять голевых передач.
Если немного добавить, можно купить Мбаппе!!!
Пусть возвращают Хамеса на следующий сезон, потом Эриксена бесплатно можно будет забрать. Ван Де Беека можно ещё купить, или Канте можно можно взять подешевле
Если немного добавить, можно купить Мбаппе!!!
Пусть возвращают Хамеса на следующий сезон, потом Эриксена бесплатно можно будет забрать. Ван Де Беека можно ещё купить, или Канте можно можно взять подешевле
Зло толку от него ноль но эти критерии не позволят продать его меньше чем за 150 млн.
Зло толку от него ноль но эти критерии не позволят продать его меньше чем за 150 млн.