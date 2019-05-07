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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в «Реал» за 187 млн евро

вчера, 20:33

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба, которым интересуется «Реал». Манкунианцы готовы отпустить француза за 187 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 34 матча в АПЛ, забил 13 голов и отдал девять голевых передач.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   63 / 1038
сегодня в 01:24
Надеюсь, что Реал не настолько глупый!!!
Если немного добавить, можно купить Мбаппе!!!
Пусть возвращают Хамеса на следующий сезон, потом Эриксена бесплатно можно будет забрать. Ван Де Беека можно ещё купить, или Канте можно можно взять подешевле
Гавроша
Гавроша
   19 / 1038
сегодня в 00:29
Он и 87 не стоит.
Слайш
Слайш
   413 / 1038
сегодня в 00:14
Если Зидан не идиот, то он оставит в команде Вальверде, а погбун пусть дальше ходит по парикмахерским - в Мадриде он не нужен.. Тем более за 187 лямов.. Они чем там курнули что ли?
Ruslan3132
Ruslan3132
   134 / 1038
вчера в 23:08
Это хорошо ) это убирает дерево из списков, Перес столько не даст
Neymar 10
Neymar 10
   225 / 1038
вчера в 23:01
если продадут бэйла иско варана жуниора и наваса с кроосом и каземиро вот тогда хватит им на покупку Поля Погба ! ну если не хватит то могут модрича с марсело отдать в качестве доплаты и всё . мечта зидана сбудется и поль будет в реале
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   689 / 1038
вчера в 22:05
Уже все все с ума посходили
Илья Белкин
Илья Белкин
   609 / 1038
вчера в 22:00
ниче у них там не треснет
cevin cigan
cevin cigan
   87 / 1038
вчера в 21:59
За погбуна так и подрались Ман Юнайтед и Реал. Одни кричали,да на хрен он нам нужен,а другие кричали,да оставьте его себе!!!
311
311 ответил juvenale
   57 / 1038
вчера в 21:58
единичка лишняя
Единичка это агентские Райолы!)
juvenale
juvenale
   7 / 1038
вчера в 21:52
единичка лишняя
ceret
ceret
   404 / 1038
вчера в 21:48
Аппетит приходит во время еды
311
311
   57 / 1038
вчера в 21:31
Это сколько же тогда Канте стоит?)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Заратустра
   173 / 1038
вчера в 21:24
Вы что-то путаете,Реал давно не покупает игроков по завышенным ценам.Это МЮ после ухода Ферги превратился в мешок,который может завлечь игроков только баблом.Так,что Вы в молоко пальнули...
wingback
wingback
   195 / 1038
вчера в 21:11
Негров раньше продавали на аукционе, а не по фикс-прайсу...
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 1038
вчера в 21:07
Тут надо трижды подумать, ведь заряжать судеек намного выгоднее!🤔
BagioR
BagioR
   645 / 1038
вчера в 21:04
Нестоит он этих денег. Он и 105 не стоил когда в МЮ переходил но тогда Маратыч развел мумушников))
Заратустра
Заратустра
   79 / 1038
вчера в 21:00
Нормальный ценник. Для Реала самое-то)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   20 / 1038
вчера в 20:59
В Англии все природные ископаемые вместе взятые столько не стоят, как эти чёрные рабы на рынке. Торговля людьми всё-таки чертовски выгодное занятие.
112910315
112910315
   23 / 1038
вчера в 20:56
Никто и никогда за него сколько не заплатит, даже Перес. Цена его в пределах 70-80 миллионов евро. Это его максимум.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Брулин
   173 / 1038
вчера в 20:53
Кроос это вообще находка для Реала,мегавыгодная сделка,как с точки зрения финансов,так и с точки зрения влияния на игру
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Soccer2016
   173 / 1038
вчера в 20:52
Погба,с такими запросами МЮ,останется в стане красных дьяволов и будет тиранить всех их тренеров....
Брулин
Брулин
   45 / 1038
вчера в 20:51
То чувство, когда Кроос, который полезней в разы, стоил Реалу в 4 раза дешевле...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил BARCELONA-BEST
   173 / 1038
вчера в 20:50
Ну,что дальше,что он чемпион мира???У меня в Локо,Эдер играет,так он не просто чемпион Европы,он решающий гол в финале забил.И что,значит он тоже 150 млн. стоит???МЮ сейчас тот ещё мешок и косячить,переплачивать в трансферах это их участь, мешков то бишь....
dimagas1
dimagas1
   343 / 1038
вчера в 20:47
Тогда уже и Санчеса спихнут лямов за 100)))
eleven LC
eleven LC
   90 / 1038
вчера в 20:45
Даже бесплатно не нужно,Погба для Реала будет хуже Неймара,в том смысле что эти ребята играют лишь для себя!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   84 / 1038
вчера в 20:41
Ахах) а вы что думали?? МЮ купил его за 100 Лямов и нигер чемпион мира.
Зло толку от него ноль но эти критерии не позволят продать его меньше чем за 150 млн.
Soccer2016
Soccer2016
   209 / 1038
вчера в 20:40
Если Реал купит его за такие деньги, то это жесть. Это второй Балотелли, играть может, но думает только о рэпе и тусах
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   283 / 1038
вчера в 20:36
Вы е......сь нет?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   54 / 1038
вчера в 20:35
Дорого нынче бревно
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