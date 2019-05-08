УЕФА представил новый формат ЛЧ, который могут внедрить с 2024 года

УЕФА на встрече в Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году.
По задумке организации, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей. Пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. При этом по выходным матчей проводить не планируется, дабы не вступать в конфликт с национальными первенствами.
«Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения», — сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.
Надо Мутка сделать главным - он бы такого наворотил !
Надо Мутка сделать главным - он бы такого наворотил !
А так как в каждой группе будет хотя бы две-три команды из дальней окраины УЕФА, типа Казахстана, России или Израиля, то сюда еще и перелеты многочасовые ради одной игры. При этом самим командам из Казахстана, России и тд придется летать 7 раз минимум в Европу. Прямого рейса зачастую не будет.
Получается, клубам будет придется иметь огромную лавку и держать второй состав для такого чемпионата, а это раздутый зарплатный бюджет и ужасно огромные трансферные расходы, с которых еще и налоги покрывать и комиссии агентов.
Пока создается ощущение, что УЕФА просто пытается создать условия, при которых ПСЖ наконец выиграет Лигу Чемпионов.
А так как в каждой группе будет хотя бы две-три команды из дальней окраины УЕФА, типа Казахстана, России или Израиля, то сюда еще и перелеты многочасовые ради одной игры. При этом самим командам из Казахстана, России и тд придется летать 7 раз минимум в Европу. Прямого рейса зачастую не будет.
Получается, клубам будет придется иметь огромную лавку и держать второй состав для такого чемпионата, а это раздутый зарплатный бюджет и ужасно огромные трансферные расходы, с которых еще и налоги покрывать и комиссии агентов.
Пока создается ощущение, что УЕФА просто пытается создать условия, при которых ПСЖ наконец выиграет Лигу Чемпионов.
А в последующем, все идеи и мнения, следует согласовывать с РФС..:)))))
А в последующем, все идеи и мнения, следует согласовывать с РФС..:)))))