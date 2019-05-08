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УЕФА представил новый формат ЛЧ, который могут внедрить с 2024 года

сегодня, 22:13

УЕФА на встрече в Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году.

По задумке организации, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей. Пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. При этом по выходным матчей проводить не планируется, дабы не вступать в конфликт с национальными первенствами.

«Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения», — сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил -Inquisitоr-
   199 / 1086
сегодня в 23:17
УЭФА ради презренных денег уже совсем помешалась. Были же нормальные турниры - Кубок Чемпионов, где играли только чемпионы, Кубок Кубков и Кубок УЭФА. Сейчас ЛЧ безвозвратно испорчена - там этих чемпионов раз-два и обчёлся, зато полно команд, которые чемпионами десятилетиями не становились, как Ливер или ТТХ, а то и вообще никогда ими не были, как, например Байер... Зачем напрягаться в чемпионате, ежели можно спокойно попадать в турнир с третьего-четвёртого места? Спортивные принципы похоронены в угоду алчности и жажде наживы и уже не важно, что там в презренной УЭФА ещё придумают... Все эти реформаторы сгорят в аду, а их имена будут прокляты до тринадцатого колена...
Я за старый формат, когда играли из 2 матчей без всяких групповых турниров, но возможно эти не чемпионы не настолько уступают чемпионам, если выбили МС и Барсу из ЛЧ, Аякс кстати тоже не чемпион Эрдивизии, так что может такими результатами они заслужили себе место в этом турнире?
nikoladolgov
nikoladolgov
   468 / 1086
сегодня в 23:10
Короче как у нас - одна показуха.
Надо Мутка сделать главным - он бы такого наворотил !
mihaluch
mihaluch
   90 / 1086
сегодня в 23:00
Со временем ещё что-нибудь выдумают.
Ozabot
Ozabot
   519 / 1086
сегодня в 23:00
Но это огромные расходы и нагрузка на игроков. По-сути, командам придется играть в чемпионат у себя дома, и в два раза уменьшенную версию такого же чемпионата по всей Европе.
А так как в каждой группе будет хотя бы две-три команды из дальней окраины УЕФА, типа Казахстана, России или Израиля, то сюда еще и перелеты многочасовые ради одной игры. При этом самим командам из Казахстана, России и тд придется летать 7 раз минимум в Европу. Прямого рейса зачастую не будет.
Получается, клубам будет придется иметь огромную лавку и держать второй состав для такого чемпионата, а это раздутый зарплатный бюджет и ужасно огромные трансферные расходы, с которых еще и налоги покрывать и комиссии агентов.
Пока создается ощущение, что УЕФА просто пытается создать условия, при которых ПСЖ наконец выиграет Лигу Чемпионов.
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   339 / 1086
сегодня в 23:00
ИНФАНТИльНО
dino-hsv
dino-hsv
   103 / 1086
сегодня в 22:56
для слабых чемпионатов по типу рпл это плюсом будет. больше игр с нормальными командами, а не автобусами. может хоть научатся чему-нибудь. а топам это нафиг не надо
4RT
4RT ответил pomor45
   209 / 1086
сегодня в 22:53
По сути это зародыш Суперлиги Европы, в которой смогут играть только богатые клубы. Даже не уверен, что самый богатый российский - Зегнит - потянет эту лигу. С другой стороны большее количество игр в группах даёт возможность больше заработать, что очень важно для усиления. Надо пробовать.
К тому времени и газ и Зенит закончатся
particular
particular
   3 / 1086
сегодня в 22:52
Прежде всего, надо менять название, ибо играют не только чемпионы...
А в последующем, все идеи и мнения, следует согласовывать с РФС..:)))))
hohoл
hohoл ответил -Inquisitоr-
   417 / 1086
сегодня в 22:52
УЭФА ради презренных денег уже совсем помешалась. Были же нормальные турниры - Кубок Чемпионов, где играли только чемпионы, Кубок Кубков и Кубок УЭФА. Сейчас ЛЧ безвозвратно испорчена - там этих чемпионов раз-два и обчёлся, зато полно команд, которые чемпионами десятилетиями не становились, как Ливер или ТТХ, а то и вообще никогда ими не были, как, например Байер... Зачем напрягаться в чемпионате, ежели можно спокойно попадать в турнир с третьего-четвёртого места? Спортивные принципы похоронены в угоду алчности и жажде наживы и уже не важно, что там в презренной УЭФА ещё придумают... Все эти реформаторы сгорят в аду, а их имена будут прокляты до тринадцатого колена...
Дело говоришь!
112910315
112910315
   21 / 1086
сегодня в 22:51
Заставить их поиграть, чтобы знали, как внедрять.
Zenit_84
Zenit_84
   148 / 1086
сегодня в 22:51
Нормальная лига была
Left Boy
Left Boy
   141 / 1086
сегодня в 22:51
бред собачий. нынешний формат идеален
311
311
   45 / 1086
сегодня в 22:50
Это сколько же насуют спартачам за 14 матчей, тут и 1-18 чудом покажется!)
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 1086
сегодня в 22:49
делают вид, что они что-то делают...
pomor45
pomor45
   89 / 1086
сегодня в 22:40
По сути это зародыш Суперлиги Европы, в которой смогут играть только богатые клубы. Даже не уверен, что самый богатый российский - Зегнит - потянет эту лигу. С другой стороны большее количество игр в группах даёт возможность больше заработать, что очень важно для усиления. Надо пробовать.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   118 / 1086
сегодня в 22:39
УЭФА ради презренных денег уже совсем помешалась. Были же нормальные турниры - Кубок Чемпионов, где играли только чемпионы, Кубок Кубков и Кубок УЭФА. Сейчас ЛЧ безвозвратно испорчена - там этих чемпионов раз-два и обчёлся, зато полно команд, которые чемпионами десятилетиями не становились, как Ливер или ТТХ, а то и вообще никогда ими не были, как, например Байер... Зачем напрягаться в чемпионате, ежели можно спокойно попадать в турнир с третьего-четвёртого места? Спортивные принципы похоронены в угоду алчности и жажде наживы и уже не важно, что там в презренной УЭФА ещё придумают... Все эти реформаторы сгорят в аду, а их имена будут прокляты до тринадцатого колена...
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Шишанутый
   919 / 1086
сегодня в 22:32
Это переса надо гнать из футбола который покупает продажных судьей
Wolf77785
Wolf77785
   88 / 1086
сегодня в 22:27
Это же 15 матчей, куда они их впихают
parallels
parallels
   6 / 1086
сегодня в 22:25
а я думал, введут новую стадию, когда победитель финала отправляется в суперфинал, где его уже будет ждать спартак.
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1086
сегодня в 22:22
Совсем извратили футбол реформаторы чертовы!!! Чифирина гнать надо и не подпускать к футболу вместе с его Варом и прочими тупыми идеями!! Уж лучше пусть корупционер Блаттер правит он по крайней мере не портит не чего.
Gelious
Gelious
   322 / 1086
сегодня в 22:20
Нужно просто уменьшить кол-во групп/участников. И сразу четвертьфиналы проводить в плей офф.
Novograd
Novograd
   786 / 1086
сегодня в 22:17
А давай 3 футбол ваще не будем играть
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   74 / 1086
сегодня в 22:15
Спартаку можно этот регламент не читать, ему ЛЧ в пердиве не светит.
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