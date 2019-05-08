УЕФА представил новый формат ЛЧ, который могут внедрить с 2024 года

сегодня, 22:13

УЕФА на встрече в Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году.

По задумке организации, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей. Пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. При этом по выходным матчей проводить не планируется, дабы не вступать в конфликт с национальными первенствами.