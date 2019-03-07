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УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити»

вчера, 21:38

УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити» по вопросам возможного нарушения «горожанами» правил финансового fair play. Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП, о которых сообщалось в различных средствах массовой информации. Так, в ноябре прошел слух, что в период с 2011-го по 2013 год у «Сити» был дефицит бюджета в размере 188 млн евро, из-за чего клуб должен был быть исключен из еврокубков, однако «горожане» якобы избежали наказания при содействии тогдашнего генсека УЕФА Джанни Инфантино.

УЕФА не планирует комментировать данное дело до завершения расследования.

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Трубадур
Трубадур
   463 / 1029
сегодня в 00:18
Везде аферы.
DXTK
DXTK ответил Горожане
   277 / 1029
вчера в 21:58
Сколько нужно заплатить УЕФА чтобы отстали? Назовите сумму.
как и ПСЖ слить матч.
Горожане
Горожане
   912 / 1029
вчера в 21:54
Сколько нужно заплатить УЕФА чтобы отстали? Назовите сумму.
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