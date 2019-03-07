вчера, 21:38

УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити» по вопросам возможного нарушения «горожанами» правил финансового fair play. Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП , о которых сообщалось в различных средствах массовой информации. Так, в ноябре прошел слух, что в период с 2011-го по 2013 год у «Сити» был дефицит бюджета в размере 188 млн евро, из-за чего клуб должен был быть исключен из еврокубков, однако «горожане» якобы избежали наказания при содействии тогдашнего генсека УЕФА Джанни Инфантино.