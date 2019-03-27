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УЕФА рассмотрит правомерность участия Мораеса в матчах за Украину

вчера, 20:49

УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу участия нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора к Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

Комитет УЕФА будет рассматривать жалобы Федераций футбола Люксембурга и Португалии, рассмотрение дела пройдет на одном из следующих собраний дисциплинарного комитета, дата собрания не уточняется.

Ранее сообщалось, что этнический бразилец Мораес не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» могут грозить два технических поражения.

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Adonius
Adonius ответил За адекватность
   72 / 835
сегодня в 00:19
Разве я что-то написал о том, что Мораес получил незаконно гражданство Украины? Да Украина имеет наверное право принять закон, согласно которому 3-х дней хватит чтобы получить гражданство. Украина член ФИФА? Она обязана подчинятся пусть будет правилам ФИФА? Я повторюсь, наверное юристы Португалии и Люксембурга глупы до невозможности, что жалобу (официальный факт) решили подать. Так Вы им скажите, что "подтвердили уже все возможные юристы.", пусть не напрягаются.
Абсолютно правильно.
За адекватность
За адекватность ответил 10 seconds to stars
   36 / 835
вчера в 23:54
Ты смешной. Чем это их право законние права Мораеса выступать за Украину?
Вы интересный человек. К Мораесу какие претензии предъявлены? Аналогичные претензии могут быть предъявлены к трио бразильцев привлекаемых в нашу сборную? Не расстраивайте.
Мяcной Отдел
Мяcной Отдел
вчера в 23:49
на донбасс его
За адекватность
За адекватность ответил 10 seconds to stars
   36 / 835
вчера в 23:49
не ёрничай, умник. Мораес законно получил украинское гражданство что подтвердили уже все возможные юристы. А если докапываться, то докапаться можно до любого.
Разве я что-то написал о том, что Мораес получил незаконно гражданство Украины? Да Украина имеет наверное право принять закон, согласно которому 3-х дней хватит чтобы получить гражданство. Украина член ФИФА? Она обязана подчинятся пусть будет правилам ФИФА? Я повторюсь, наверное юристы Португалии и Люксембурга глупы до невозможности, что жалобу (официальный факт) решили подать. Так Вы им скажите, что "подтвердили уже все возможные юристы.", пусть не напрягаются.
andromend
andromend
   544 / 835
вчера в 23:38
Мог Мораес играть или не мог ФИФА разберется.Другой вопрос интересен.Судя по паузе с предъявой португалов, они вообще не в курсе были,что и кто там Мораес этот. Кто то инфу им за бабки слил,кто инфой владел.То есть, или агент самого игрока деньжат срубить захотел, либо кто то из ФФУ руки погрел.А Люксы уже прицепом заяву накатали.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Doktor S
   165 / 835
вчера в 23:04
Откуда знаешь, что с ним жил?
Он с ним не жил, у него собака есть.....
dimagas1
dimagas1 ответил League1
   152 / 835
вчера в 22:55
А почему год это 183 дня? Почему так много? Почему бы на украине не считать годом один день? А может в ФИФА - УЕФА год считают по другому. Может у них годом считается 365 дней, а может 184 дня...
Не на ,а в Украине.У вас на мокшандии тоже 183 дня,кстате,юридически так принято,по моему это еще с совка осталось. УЕФА и ФИФА не могут считать по другому потому что у них есть правило:принимать все внутреюридические аспекты страны что будет субьектом дела.
Doktor S
Doktor S ответил 10 seconds to stars
   52 / 835
вчера в 22:53
не ёрничай, умник. Мораес законно получил украинское гражданство что подтвердили уже все возможные юристы. А если докапываться, то докапаться можно до любого.
Откуда знаешь, что с ним жил?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   165 / 835
вчера в 22:47
    League1
    League1 ответил dimagas1
       68 / 835
    вчера в 22:34
    Штрафуют по факту нарушения)))А нарушения нет)))Юридически усе правильно Мораес проживал в Украине 4 года и 7 мес,а юридический год это 183 дня.А 7 мес это больше 183 дней,не понимаю журналюг что этот фейк пиарят уже 2 дня.
    А почему год это 183 дня? Почему так много? Почему бы на украине не считать годом один день? А может в ФИФА - УЕФА год считают по другому. Может у них годом считается 365 дней, а может 184 дня...
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars ответил За адекватность
       150 / 835
    вчера в 22:32
    Не примутся. Все правила соблюдены. Каждый из них имеет законное право выступать за сборную России. Просто ради интереса зашел положения ФИФА по этому вопросу почитал.
    Ты смешной. Чем это их право законние права Мораеса выступать за Украину?
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars ответил За адекватность
       150 / 835
    вчера в 22:30
    "сам игрок, его родители или бабушки/дедушки были рождены на территории новой страны" Я понимаю что у Мораеса изначально украинские корни, но иск подавайте. Да только у всех кого Вы иметее ввиду корни найдутся, и правило ФИФА будет не нарушено. Я конечно понимаю, что в федерациях футбола Португалии и Люксембурга сидят бездари, и им далеко до профессионалов страны победившей демократии, но все же, зря бы они не подавали жалобы.
    не ёрничай, умник. Мораес законно получил украинское гражданство что подтвердили уже все возможные юристы. А если докапываться, то докапаться можно до любого.
    SHMEL
    SHMEL
       49 / 835
    вчера в 22:21
    Кругом одна зрада.Происки Кремля.Ганьба Не дают спокойно и демократично развиваться хохлофутболу.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
       165 / 835
    вчера в 22:16
    Я ваще поражаюсь, как жалобу Люксембурга приняли к рассмотрению. Хохлы- они же неприкосновенные. Скорее всего ничего не будет. Так, для видимости приняли.... А жаль. Хотелось бы, чтобы все эти кривые роги и бандеры получили сполна. Ну ни чё, сейчас у них начинаются выборы, вот, где веселуха начнётся!!!!! Ахахахаха!!!!!
    За адекватность
    За адекватность ответил Ангел неБесГрешен
       36 / 835
    вчера в 22:01
    Оцените пользу и вред от этого бразила. Пользы 0 а вреда на 2 технаря потянет. Как бы за наших "россиян" не принялись...
    Не примутся. Все правила соблюдены. Каждый из них имеет законное право выступать за сборную России. Просто ради интереса зашел положения ФИФА по этому вопросу почитал.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 835
    вчера в 21:58
    Оцените пользу и вред от этого бразила. Пользы 0 а вреда на 2 технаря потянет.
    Как бы за наших "россиян" не принялись...
    За адекватность
    За адекватность ответил 10 seconds to stars
       36 / 835
    вчера в 21:57
    Предлагаю подать ответный иск на натурализованных игроков Люксембурга и Португалии. Ведь непрерывно 5 лет в стране они явно не находились.
    "сам игрок, его родители или бабушки/дедушки были рождены на территории новой страны" Я понимаю что у Мораеса изначально украинские корни, но иск подавайте. Да только у всех кого Вы иметее ввиду корни найдутся, и правило ФИФА будет не нарушено. Я конечно понимаю, что в федерациях футбола Португалии и Люксембурга сидят бездари, и им далеко до профессионалов страны победившей демократии, но все же, зря бы они не подавали жалобы.
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       150 / 835
    вчера в 21:45
    А вообще чемпион Европы очень смешён! Не может обыграть Украину на поле, так в кабинетах решил попробовать.
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       150 / 835
    вчера в 21:42
    Предлагаю подать ответный иск на натурализованных игроков Люксембурга и Португалии. Ведь непрерывно 5 лет в стране они явно не находились.
    Великий Князь
    Великий Князь
       18 / 835
    вчера в 21:13
    Крикнет "слава украине" и всё будет норм. еуропа приветствует нацистские приветствия. Аха-ха)
    dimagas1
    dimagas1 ответил Aчиститель
       152 / 835
    вчера в 21:08
    украину следует еще и отшрафовать на крупную сумму, чтобы не повадно хитро было играть.
    Штрафуют по факту нарушения)))А нарушения нет)))Юридически усе правильно Мораес проживал в Украине 4 года и 7 мес,а юридический год это 183 дня.А 7 мес это больше 183 дней,не понимаю журналюг что этот фейк пиарят уже 2 дня.
    Aчиститель
    Aчиститель
       162 / 835
    вчера в 21:00
    украину следует еще и отшрафовать на крупную сумму, чтобы не повадно хитро было играть.
    dimagas1
    dimagas1 ответил Erlov
       152 / 835
    вчера в 20:59
    Дисквалифицировать года на три за махинации.
    да,тоже согласен, мокшан давно пора гнать с футбола)))
    dimagas1
    dimagas1 ответил Аксинья
       152 / 835
    вчера в 20:58
    Хватит и одного технаря с португалами, ведь Люксембург не скулил...
      Erlov
      Erlov
         108 / 835
      вчера в 20:58
      Дисквалифицировать года на три за махинации.
      КЭТиК
      КЭТиК
         159 / 835
      вчера в 20:56
      Уже доказано, правомерно.
      Аксинья
      Аксинья
         23 / 835
      вчера в 20:55
      Хватит и одного технаря с португалами, ведь Люксембург не скулил...
      Adonius
      Adonius
         72 / 835
      вчера в 20:52
      Бразилец с пальмы пять лет видел украину, чего там.
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