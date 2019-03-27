УЕФА рассмотрит правомерность участия Мораеса в матчах за Украину

вчера, 20:49

УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу участия нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора к Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

Комитет УЕФА будет рассматривать жалобы Федераций футбола Люксембурга и Португалии, рассмотрение дела пройдет на одном из следующих собраний дисциплинарного комитета, дата собрания не уточняется.

Ранее сообщалось, что этнический бразилец Мораес не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» могут грозить два технических поражения.