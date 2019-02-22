Лакович: «УЕФА окажет полную поддержку новому президенту РФС»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заверил, что организация поддержит нового президента РФС, которым должен стать Александр Дюков.
Я могу подтвердить, что связи между [главой УЕФА] Александером Чеферином и Александром Дюковым уже достаточно крепки. Гарантирую, что Союз европейских футбольных ассоциаций окажет полную поддержку новому президенту РФС.
РФС всегда был партнером УЕФА, одним из важнейших. Можно сказать, что это наш стратегический партнер. Мы должны продолжать работать сообща. Поэтому сегодняшний день важен не только России, но для всего еврофутбола.