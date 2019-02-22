Лакович: «УЕФА окажет полную поддержку новому президенту РФС»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заверил, что организация поддержит нового президента РФС , которым должен стать Александр Дюков.

Я могу подтвердить, что связи между [главой УЕФА ] Александером Чеферином и Александром Дюковым уже достаточно крепки. Гарантирую, что Союз европейских футбольных ассоциаций окажет полную поддержку новому президенту РФС .