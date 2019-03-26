Лига Наций vs классический отбор. Что лучше?

вчера, 11:00

Евро-2020 – главная цель европейских сборных. А пути туда теперь два. «Соккер.ру» сравнивает эти отборы с точки зрения болельщика.

В прошлом году УЕФА выкатил, как многим показалось, очередной способ заработать денег – новый турнир - Лигу Наций. Этим скоротечным турниром УЕФА избавил зрителей и болельщиков от вялотекущего длинного традиционного отбора на чемпионат Европы, перемежаемого огромным количеством товарищеских матчей, уровень интриги и борьбы в которых оставлял желать лучшего. К Лиге Наций поначалу народ отнесся скептически, настороженно. Теперь же, когда первый отбор Лиги Наций позади, а также стартовал традиционный квалификационный цикл, есть смысл сравнить эти два турнира, предваряющие главный – Евро-2020.

За Лигу Наций. Много ярких вывесок

Давайте вспомним самое главное достоинство Лиги Наций – это постоянно яркие вывески. Практически в каждый игровой день происходили мощные баталии ярких европейских сборных. Чего стоит сражение Франции, Германии и Нидерландов, которые угодили в одну группу. И там мы увидели падение немцев и неожиданное возрождение голландцев. Или схватка в группе с Россией, Турцией и Швецией. Тоже потрясающей по накалу получилась.

Можно вспомнить битву Бельгии и Швейцарии, которая закончилась триумфом альпийской сборной. Малый состав групп делал возможным любой поворот в самый последний момент. Во многих дивизионах так и получилось. С этой точки зрения Лига Наций стала огромным подарком и генератором тех эмоций, за которые все футбол и любят. Много встреч сильных команд, нет проходных матчей, у всех соперников посильные конкуренты, поскольку отбираются по рейтингу, поэтому игры получаются упорными в основном.

За классический отбор. Есть шанс на сенсацию

Но в последнем пункте преимуществ Лиги Наций кроется и недостаток, которого лишен классический отбор на чемпионат Европы. Не каждому болельщику сборной Мальты хочется смотреть на игры своей команды только с себе подобными. Кипр, Сан-Марино, Люксембург вряд ли кого-то привлекут на Мальте. А вот приезд топовой сборной – это всегда событие, это всегда интересно. Пусть эта сборная и разгромит мальтийцев – те все равно не лелеяли себя большими надеждами и не врали себе, играя в своем дивизионе в Лиге Наций.

Интересно попробовать свои силы с разными соперниками. И это скрывает в себе потенциально большую сенсацию, чем те, что случались в Лиге Наций. Когда какой-то андердог побьет фаворита – это громкое событие. Вот взять вчерашние матчи – Украина не без труда отбилась от Люксембурга, вырвав победу в самой концовке, когда пропустила первой.

В Лиге Наций такой драмы и те, и другие были бы лишены. Потому что попросту не встретились бы. Или ничья Косово и Болгарии, проблемы Хорватии в играх с Азербайджаном и Венгрией. Можно много искать таких интересных зацепок и историй по ходу цикла. Он ведь только начался – будет много всего неожиданного. Шанс каждого сыграть с каждым кажется более справедливым, чем игры в своих песочницах. Да, у Лиги Наций предусмотрена ротация между дивизионами. Но она очень медленная.

Против Лиги Наций. Путается схема отбора

Одной из главных претензий к Лиге Наций еще до ее начала было то, что она запутывает и усложняет отбор на чемпионат Европы. Раньше все было просто: есть цикл, группы, определенные места в группах дают те или иные путевки: напрямую на Евро или в стыковые матчи. Сейчас же первая часть Лиги Наций вроде как прошла, однако ничего не ясно – есть еще финальная стадия. Но она пройдет прямо посреди классического отбора, чем его только спутает. Ведь те же самые команды имеют шансы пройти на Евро и через Лигу Наций, и через традиционный отбор. Предусмотрена сложная система ротации и замены. А большое преимущество любого вида спорта для зрителей – это наглядность.

Дополнительные расчеты и путаница не дают возможности напрямую ощутить интригу и сразу разобраться в перспективах без дополнительного изучения схемы. Проблема немного похожа на ту, с которой сталкиваются автогонки. Существует много разных классов, серий. Некоторые выступают прямо на одной трассе одновременно, но в разных зачетах. Неискушенному зрителю непросто разобраться в том, какая серия интереснее, важнее (за исключением «Формулы-1»), где идет на трассе настоящая борьба, а не где машины разных классов. И так далее. Зрителю не очень хочется прилагать дополнительные усилия.

Против классического отбора. Нет интриги

А вот на что сразу многие обратили внимание со стартом традиционного отборочного цикла – стало скучнее. Особенно на фоне относительно недавних баталий в Лиге Наций. Группы составлены таким образом, что ярких вывесок практически лишают зрителей. За все стартовые дни цикла только матч между сборными Нидерландов и Германии тянул на настоящее сражение. А в Лиге Наций таких матчей было куда больше. Остальные встречи в отборе получались либо проходными, либо скучными. Много разгромов, которые не способствуют образованию интриги.

Да, на длинной дистанции возможны какие-то неожиданности. Но плотность «вкусноты» гораздо ниже, чем в Лиге Наций. Да и тот факт, что из групп выходят напрямую на чемпионат Европы теперь две команды, вряд ли добавляет интриги и напряжения. Насколько интригующе было бы смотреть противостояние, например, Бельгии и России, Нидерландов и Германии с пониманием, что одной из команд места может не хватить. А так, все рассматривают их как тех, кто и выйдет с первых двух позиций в своих группах.