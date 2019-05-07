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Варди признан лучшим игроком в АПЛ по итогам апреля

сегодня, 15:16

Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам апреля. В прошлом месяце 32-летний футболист забил пять голов в четырех матчах.

На награду также претендовали Эден Азар («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Шейн Лонг («Саутгемптон»), Айосе Перес («Ньюкасл»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Крис Вуд («Бернли»).

Ранее был назван лучший тренер АПЛ по итогам апреля. 

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   113 / 982
сегодня в 16:53
будто опять АПЛ выйграл
Charlie Scene
Charlie Scene
   323 / 982
сегодня в 16:49
Заслуженно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   443 / 982
сегодня в 16:25
В АПЛ много отличных и просто хороших нападающих, но если бы у меня спросили, кто из них импонирует мне больше всего, я без сомнения назвал Джереми Варди. Наш Лука Джорджевич из "Арсенала" чем-то напоминает его, но всего лишь напоминает.
Foxes
Foxes
   111 / 982
сегодня в 16:22
Вполне заслуженно!
Заратустра
Заратустра ответил Bayern Best
   66 / 982
сегодня в 16:08
У него уже пенсия не за горами. Пусть остаётся в Лестере уже до конца.
Bayern Best
Bayern Best
   176 / 982
сегодня в 15:53
Варди нужно в топ клуб. Пропадет он в Лестере.
mihaluch
mihaluch
   75 / 982
сегодня в 15:34
Объективно признан,сомнений нет.
Заратустра
Заратустра
   66 / 982
сегодня в 15:27
Варди легенда АПЛ.
lobsterdam
lobsterdam
   298 / 982
сегодня в 15:24
согласен с Варди, а то пихают махмутов да вандейков всяких каждый месяц
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