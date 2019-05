Варди признан лучшим игроком в АПЛ по итогам апреля

Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам апреля. В прошлом месяце 32-летний футболист забил пять голов в четырех матчах.

На награду также претендовали Эден Азар («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Шейн Лонг («Саутгемптон»), Айосе Перес («Ньюкасл»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Крис Вуд («Бернли»).

5 goals in 4 matches 💪@vardy7 on his @EASPORTSFIFA Player of the Month win 👉 https://t.co/iXUUVKMXEo#PLAwards pic.twitter.com/S31kuqgXxJ