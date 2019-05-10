Хюттер: «Все очень расстроены. Мы мечтали о финале»

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал поражение от «Челси» (1:1, 3:4 - пенальти) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Во-первых, я хотел бы поздравить «Челси» с выходом в финал. Мы очень расстроены из-за того, что наша мечта о финале не осуществилась. Однако я невероятно горд своей командой за продемонстрированный на «Стэмфорд Бридж» футбол.

В раздевалке все очень расстроены. Мы мечтали о финале. Но я могу только поздравить игроков «Айнтрахта» с тем, чего они достигли. Впереди у нас два очень больших матча в чемпионате, и нам нужно как можно скорее забыть об этом результате.

В этом сезоне мы заставили многих обратить внимание на нашу команду, и я считаю, что это очень важно.