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Гарай: «Не попали в столь желанный финал, но нас уже ждёт другой»

сегодня, 04:41
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Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай в своём Instagram прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Грустный вечер. С самого начала игры мы отдавали все свои силы, но не смогли пройти в столь желанный финал.

В воскресенье нас уже ждёт другой финал (Прим. – матч с «Алавесом» в чемпионате Испании). Я горжусь нашей командой. Спасибо людям, которые не переставали верить в нас, и тем, кто был вместе с нами в хорошие и плохие времена. Мы боремся до конца, потому что нам есть за что играть.

25 мая «Валенсия» сыграет в финале Кубка Испании против «Барселоны».

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Шишанутый
Шишанутый
   8 / 1096
сегодня в 05:11
Отдали все силы? Да как же! Слили без вольно матч. Тренер убрал лидеров с поля поняв что ловить не чего и второй тайм уже не играли. Позор вам! Как и Барселоне тоже пропустившей 4 меча!! Только мадридцы (Реал и Атлетико) отстаивают честь Испании и приносят большие победы!!!
Zenit_84
Zenit_84
   224 / 1096
сегодня в 04:53
Оставили все силы
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