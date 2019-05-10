Гарай: «Не попали в столь желанный финал, но нас уже ждёт другой»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай в своём Instagram прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Грустный вечер. С самого начала игры мы отдавали все свои силы, но не смогли пройти в столь желанный финал.

В воскресенье нас уже ждёт другой финал (Прим. – матч с «Алавесом» в чемпионате Испании). Я горжусь нашей командой. Спасибо людям, которые не переставали верить в нас, и тем, кто был вместе с нами в хорошие и плохие времена. Мы боремся до конца, потому что нам есть за что играть.