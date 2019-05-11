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Шунич: «Если не будет предложения от „Динамо“, есть и другие команды»

сегодня, 01:23

Защитник московского «Динамо» Тони Шунич сообщил о том, что клуб пока не спешит предлагать ему новый контракт. Текущее соглашение 30-летнего боснийца с «бело-голубыми» истекает уже этим летом.

Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается.

Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить – впереди у нашей команды ещё два матча в чемпионате России.

Вчера Шунич отыграл все 90 минут в матче против «Ростова».

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