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Давид Луис продлил контракт с «Челси»

сегодня, 21:26

Пресс-служба «Челси» сообщила о продлении контракта с Давидом Луисом. Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Луис получил солидное предложение из Катара.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил dimagas1
   73 / 1099
сегодня в 22:13
Вернуть с аренды 100500 игроков)
Ну в принципе Томори был признан лучшим игроком сезона в Чемпионшипе, так что было кем заменить кудрявого
drug01
drug01
   147 / 1099
сегодня в 22:10
Значит будет хорошая игра
dimagas1
dimagas1 ответил youtomee
   141 / 1099
сегодня в 22:10
а у клуба разве есть выбор?
Вернуть с аренды 100500 игроков)
счет 7-0
счет 7-0
   150 / 1099
сегодня в 22:04
Удачи Давиду Луису!
Медив
Медив
   73 / 1099
сегодня в 22:04
Так и знал, что от бана Челси выиграют только два бразильских кудряша...
В остальном, Зума вместо Кэхилла, Рис Джеймс вместо Дзаппакосты, Маунт вместо Ковачича, Абрахам вместо Игуаина, ну и Пулишич вместо Азара...
Вот и все перестановки в Челси летом
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   702 / 1099
сегодня в 22:02
Хорошая новость, реально ценный игрок
Sunny.
Sunny.
   652 / 1099
сегодня в 21:54
по привычке уже
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   168 / 1099
сегодня в 21:50
Ну хорошо, волосатый еще пригодится.

Впервые 30+-летний футболист подписан более чем на один год.

Значит через год есть возможность отправить его в ПСЖ лимонов так за 150
youtomee
youtomee ответил particular
   396 / 1099
сегодня в 21:47
Клубу, конечно, видней... Однако, кучерявый шиньон частенько привозит, косячит и уже не выглядит безупречно и надёжно...
а у клуба разве есть выбор?
particular
particular
   2 / 1099
сегодня в 21:44
Клубу, конечно, видней...
Однако, кучерявый шиньон частенько привозит, косячит и уже не выглядит безупречно и надёжно...
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