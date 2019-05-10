Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Пресс-служба «Челси» сообщила о продлении контракта с Давидом Луисом. Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Луис получил солидное предложение из Катара.
В остальном, Зума вместо Кэхилла, Рис Джеймс вместо Дзаппакосты, Маунт вместо Ковачича, Абрахам вместо Игуаина, ну и Пулишич вместо Азара...
Вот и все перестановки в Челси летом
В остальном, Зума вместо Кэхилла, Рис Джеймс вместо Дзаппакосты, Маунт вместо Ковачича, Абрахам вместо Игуаина, ну и Пулишич вместо Азара...
Вот и все перестановки в Челси летом
Впервые 30+-летний футболист подписан более чем на один год.
Значит через год есть возможность отправить его в ПСЖ лимонов так за 150
Впервые 30+-летний футболист подписан более чем на один год.
Значит через год есть возможность отправить его в ПСЖ лимонов так за 150
Однако, кучерявый шиньон частенько привозит, косячит и уже не выглядит безупречно и надёжно...
Однако, кучерявый шиньон частенько привозит, косячит и уже не выглядит безупречно и надёжно...