Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»

сегодня, 01:12

Российский полузащитник Павел Мамаев, приговорённый к одному году и пяти месяцам тюремного заключения, продолжит числиться игроком «Краснодара». Клуб ещё осенью дал понять, что собирается расторгнуть контракт с Мамаевым, однако пока не имеет права уволить игрока. Об этом сообщил адвокат 30-летнего хавбека Игорь Бушманов.

Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года.

На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.