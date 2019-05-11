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Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»

сегодня, 01:12

Российский полузащитник Павел Мамаев, приговорённый к одному году и пяти месяцам тюремного заключения, продолжит числиться игроком «Краснодара». Клуб ещё осенью дал понять, что собирается расторгнуть контракт с Мамаевым, однако пока не имеет права уволить игрока. Об этом сообщил адвокат 30-летнего хавбека Игорь Бушманов.

Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года.

На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   106 / 1089
сегодня в 02:14
Адвокатам выгодны все проволочки. Клиенты богатые, деньги капают.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   476 / 1089
сегодня в 02:10
Фигня полная.
Василий 50
Василий 50
   520 / 1089
сегодня в 01:52
Ситуация...
Шишанутый
Шишанутый
   9 / 1089
сегодня в 01:21
Вот и отлично! Пока эти апеляций подают еще пару месецев пройдут а там и срок их закончится. Смогут парни вернутся в футбол. Удачи Мамаеву и Кокорину!
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