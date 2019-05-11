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Точилин: «В РПЛ есть кому тренировать, а я хочу туда именно с „Сочи“»

сегодня, 10:25

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что руководство клуба не ставило задачу перед командой о выходе в РПЛ.

За три тура до конца розыгрыша ФНЛ сочинцы лидируют в таблице, практически обеспечив себе повышение в классе.

Поначалу говорилось о том, что нужно выступить не хуже, чем «Динамо» в прошлом сезоне, когда мы заняли шестое место. Уже после стартовых туров я увидел, что у нас есть потенциал побороться за повышение в классе. Однако клуб не торопился с громкими заявлениями. В середине чемпионата заговорили о попадании в зону стыковых матчей. Ну а перед матчем 13 апреля в Тамбове цель второй раз скорректировали. Тогда гендиректор сказал, что надо постараться завоевать одну из двух путевок в РПЛ. Это стало для ребят дополнительным стимулом. И мы выиграли в гостях 3:0.

Звали ли меня в РПЛ? Там есть, кому тренировать. А мне и в «Сочи» хорошо. Хочу в Премьер-Лигу именно с этим клубом.

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Denkuz
Denkuz
сегодня в 11:58
Удачи Сочи!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:29
Сочи уже там.
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