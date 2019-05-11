Бышовец: «„Спартак“ объективно должен побеждать „Уфу“»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа».

«Спартак», честно говоря, обыграл «Урал» только за счет удивительного мяча Фернандо. У нас что ни бразилец, так или Фернандиньо, или Фернандес, или Фернандо, чуть ли не Луи де Фюнес и так далее.

Я думаю, что «Спартак» должен, конечно, побеждать. Хотя тут не все однозначно, учитывая, как команда выглядела в последних матчах. Вот тут Кононов уже не ставит Глушакова, Комбарова, а ставит пацанов. И по большому счету «Урал» не должен был «Спартаку» проигрывать, там туда-сюда было.

Ну надо поставить на «Спартак», объективно он должен побеждать. Но ведь, помните, там и ЦСКА против «Уфы» 2:0 вел, а получилось 2:2. Казалось бы, глупость тренера виновата. А на самом деле кто его знает, что том причиной было… Ведь Ганчаренко вроде бы соображает в футболе.

Не выигрывать «Спартаку» это значит лишиться возможности претендовать даже на еврокубки. А «Уфа», похоже, без вариантов будет играть стыковые матчи.