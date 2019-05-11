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Бышовец: «„Спартак“ объективно должен побеждать „Уфу“»

сегодня, 10:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфаЗавтра в 16:30 Не начался

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа».

«Спартак», честно говоря, обыграл «Урал» только за счет удивительного мяча Фернандо. У нас что ни бразилец, так или Фернандиньо, или Фернандес, или Фернандо, чуть ли не Луи де Фюнес и так далее.

Я думаю, что «Спартак» должен, конечно, побеждать. Хотя тут не все однозначно, учитывая, как команда выглядела в последних матчах. Вот тут Кононов уже не ставит Глушакова, Комбарова, а ставит пацанов. И по большому счету «Урал» не должен был «Спартаку» проигрывать, там туда-сюда было.

Ну надо поставить на «Спартак», объективно он должен побеждать. Но ведь, помните, там и ЦСКА против «Уфы» 2:0 вел, а получилось 2:2. Казалось бы, глупость тренера виновата. А на самом деле кто его знает, что том причиной было… Ведь Ганчаренко вроде бы соображает в футболе.

Не выигрывать «Спартаку» это значит лишиться возможности претендовать даже на еврокубки. А «Уфа», похоже, без вариантов будет играть стыковые матчи.

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
сегодня в 11:52
Уфа объективно сильнее, Уфе победы над злом!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:43
Будет большой ошибкой если "Спартак"пройдёт в еврокубки, сейчас не надо позорить российский футбол, уж лучше основательно подготовиться к следующему сезону.
Aljban
Aljban
сегодня в 11:42
Свиньям и на 7-м месте неплохо.
счет 7-0
счет 7-0
сегодня в 11:35
Спартак, как всегда, опозорится и даже в ЛЕ не попадет, чтобы там не позориться.
Abris
Abris
сегодня в 11:32
Уфе победы над пупсиками и покрупнее.
Озеров
Озеров
сегодня в 11:16
Если обьективно

Спартаку надо проиграть оставшиеся матчи

Тогда может быть Федун окончательно протрезвеет

А так

Ну займут они 4 - 5 место

Оставят Кононова

И с нового сезона все снова здорова
Питер рулит
Питер рулит
сегодня в 11:09
если объективно,то спартак надо расформировать..
FILL3286
FILL3286
сегодня в 11:01
3-0 и конюшню за шиворот
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:59
Если объективно, то спартак как всегда опозорится
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 10:41
неопределенно
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