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Cабитов: «На 90 % уверен, что „Локо“ будет вторым»

сегодня, 08:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» разгромили «Рубин» (4:0).

Гол на первых минутах встречи сильно надломил казанцев, а к 11-й минуте они уже проигрывали 0:2. Ко всем прочим бедам добавилось ещё удаление Подберёзкина в начале второго тайма, и тут стало понятно, что отыграться у «Рубина» шансов нет. А говоря о «Локомотиве», с одной стороны, у команды получалось всё, включая интересные атаки и полный контроль встречи. Но с другой, учитывая уровень сопротивления, делать выводы о состоянии «железнодорожников» сложно. «Рубин» чем-то напоминает «Анжи», где играют преимущественно россияне с одним-двумя легионерами. В таком состоянии играть на равных с топ-клубами страны практически невозможно в имеющихся условиях. Хорошо, что казанцы до зимнего перерыва смогли набрать очки при имевшихся футболистах, которые ушли в трансферное окно.

Если говорить о борьбе за второе место, то всё в руках «Локомотива». И если команда каким-то образом упустит прямую путёвку в группой этап Лиги чемпионов... будут большие вопросы к игрокам и тренерскому штабу. Но я на 90% уверен, что москвичи займут второе место.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   183 / 1084
сегодня в 10:13
Ну,это уже и ежу ясно.
beefs
beefs
   207 / 1084
сегодня в 10:12
Все уже сделано, места распределены....
Паровозов
Паровозов
   225 / 1084
сегодня в 10:08
Второе место и кубок будут очень хорошим результатом, после чемпионского сезона.
drug01
drug01
   135 / 1084
сегодня в 10:06
Пожалуй он прав!
fanilich
fanilich
   500 / 1084
сегодня в 09:44
Две победы над Уралом и Уфой выглядят вполне реально для 2-го места
mihaluch
mihaluch
   106 / 1084
сегодня в 09:42
Это надо очень постараться, чтобы второе место уступить.
Sully
Sully
   43 / 1084
сегодня в 09:35
главное чтобы спартак был шестым, Россия и Финляндия не хотят видеть как они позорятся!
ДАША Д
ДАША Д
   143 / 1084
сегодня в 09:33
Цифра соответствует действительности.
Шуnя771
Шуnя771
   78 / 1084
сегодня в 09:32
Порешали?))
cska plus
cska plus
   34 / 1084
сегодня в 09:32
Не спеши, быки атакуют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   14 / 1084
сегодня в 09:26
Главное конюшня будет шестая или седьмая!!! Стыдно за зенит
Вижу ты не теряешь надежд что Ростов с Оренбургом "задвинут" вас на 8-е место ,,,,))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1084
сегодня в 09:25
Сказал бы он это в сентябре - был бы респект.....
А то что он говорит это за 2 тура до финиша при 5-ти очковом отрыве от преследователей - смех смешной...))
FILL3286
FILL3286
   50 / 1084
сегодня в 09:14
Главное конюшня будет шестая или седьмая!!! Стыдно за зенит
амурец
амурец
   57 / 1084
сегодня в 09:14
будем надеяться
Морозовский
Морозовский
   5 / 1084
сегодня в 09:13
"Локо" второе место сохранит.
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