Cабитов: «На 90 % уверен, что „Локо“ будет вторым»

Бывший защитник «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ , в котором «железнодорожники» разгромили «Рубин» (4:0).

Гол на первых минутах встречи сильно надломил казанцев, а к 11-й минуте они уже проигрывали 0:2. Ко всем прочим бедам добавилось ещё удаление Подберёзкина в начале второго тайма, и тут стало понятно, что отыграться у «Рубина» шансов нет. А говоря о «Локомотиве», с одной стороны, у команды получалось всё, включая интересные атаки и полный контроль встречи. Но с другой, учитывая уровень сопротивления, делать выводы о состоянии «железнодорожников» сложно. «Рубин» чем-то напоминает «Анжи», где играют преимущественно россияне с одним-двумя легионерами. В таком состоянии играть на равных с топ-клубами страны практически невозможно в имеющихся условиях. Хорошо, что казанцы до зимнего перерыва смогли набрать очки при имевшихся футболистах, которые ушли в трансферное окно.

Если говорить о борьбе за второе место, то всё в руках «Локомотива». И если команда каким-то образом упустит прямую путёвку в группой этап Лиги чемпионов... будут большие вопросы к игрокам и тренерскому штабу. Но я на 90% уверен, что москвичи займут второе место.