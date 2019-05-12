Месси сбрил бороду

12 мая 2019, 08:35

Нападающий «Барселоны» решил сменить имидж и сбрил бороду после вылета каталонцев из Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

31-летний футболист в текущей кампании провел 47 матчей за «Барселону», забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи.