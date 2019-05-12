Месси сбрил бороду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил сменить имидж и сбрил бороду после вылета каталонцев из Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
31-летний футболист в текущей кампании провел 47 матчей за «Барселону», забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи.
Бритвенный станок купил..
Бритвенный станок купил..
2019 год, после поражения в ЛЧ - ПЛАЧ, смена имиджа.
ИГРОК ОДНОЙ КОМАНДЫ в своем репертуаре...!
2019 год, после поражения в ЛЧ - ПЛАЧ, смена имиджа.
ИГРОК ОДНОЙ КОМАНДЫ в своем репертуаре...!
Аха-ха)
Аха-ха)