ГлавнаяНовости

Месси сбрил бороду

12 мая 2019, 08:35

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил сменить имидж и сбрил бороду после вылета каталонцев из Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

31-летний футболист в текущей кампании провел 47 матчей за «Барселону», забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Месси сбрил бороду

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Сети появилась обновленная форма «Интера»
Вчера, 16:07 ФотоКомментарии10
«Милан» презентовал новую домашнюю форму
19 мая ФотоКомментарии6
Фил Джонс сменил имидж и покрасился в модный пепельный цвет
19 мая ФотоКомментарии8
«Зенит» будет играть в белой форме в матче с «Ростовом»
19 мая ФотоКомментарии23
Коллекция весна-лето. Не только у «Ювентуса» страшная форма
18 маяСтанислав Горин в блоге Модный разговорКомментарии13
В Сети появились фотографии шахматной формы «Барселоны»
18 мая ФотоКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
13 мая в 22:18
после энфилда понял,что не достоин носить бороду.... ну и так же косит под РОНАЛДУ, думает что Лидером станет. аххахах!
Нохчи_07
Нохчи_07 ответил AznA
12 мая в 15:05
Не интересно сынок)
AznA
AznA ответил Нохчи_07
12 мая в 15:01
Не остри тупым концом
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
12 мая в 13:36
Сбрил бороду и надел колготки? Что-то там не чисто))
ATG
ATG
   397 / 840
12 мая в 12:40
наконец-то Лео ! ВЕРИМ В КОМАНДУ !
JackDaw
JackDaw
12 мая в 11:59
Событие вселенского масштаба! Совсем журналюги обалдели. А интимную стрижку он не сделал?
League1
League1
   111 / 840
12 мая в 10:59
Смешные эти барселонцы. Колготки одевают на тренировку. Поэтому и проблемы у них с яи..ми.
Нохчи_07
Нохчи_07
12 мая в 10:40
Был Гномиком, стал Гомиком!!! Угагагагагага😂
League1
League1
   111 / 840
12 мая в 10:37
Не бороду отращивать/сбривать ему надо, а научиться бегать с мячом нормально. Посмотреть, как Марадона, например, с мячом бегал, а то бегает как таракан, быстро-быстро перебирая маленькими лапками.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
12 мая в 10:28
Борода моя бородка, до чего ты довела,проиграли "Ливерпулю".Сбрить её и сжечь дотла.
AznA
AznA ответил NGY
12 мая в 10:23
Кыяр
NGY
NGY
   48 / 840
12 мая в 10:14
Блин, я бы не рискнул так прогнозировать, сейчас Арги возьмут да и выиграют Копу Америки, а вся слава достанется Месси, который этого не заслужил.
LOpp
LOpp
   16 / 840
12 мая в 10:02
Ну щас попрет.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   215 / 840
12 мая в 09:59
Соккер,писать уже не о чем? Никто ногти не состриг?
Aljban
Aljban
   323 / 840
12 мая в 09:48
Великая новость в области футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
12 мая в 09:46
Премиальные за ЛЧ выдали....
Бритвенный станок купил..
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
12 мая в 09:46
Без бороды лучше.а с бородой как шизик
BARCDJIN
BARCDJIN ответил 4ел
   103 / 840
12 мая в 09:42
а соккер и из этого сварганил статью.Так и остается печатать всякую дич. Статейки нынче Г..но
Надо же кормить Нгуш...Развиваться так сказать..
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
12 мая в 09:38
респект
4ел
4ел
12 мая в 09:32
а соккер и из этого сварганил статью.Так и остается печатать всякую дич. Статейки нынче Г..но
Left Boy
Left Boy ответил NGY
   169 / 840
12 мая в 09:30
Лето 2019 год, после вылета с Копа Америка - ПЛАЧ, смена имиджа, вангую
NGY
NGY
   48 / 840
12 мая в 09:28
2016год, после поражения на Копы Америки - ПЛАЧ, смена имиджа(Блондинка)
2019 год, после поражения в ЛЧ - ПЛАЧ, смена имиджа.

ИГРОК ОДНОЙ КОМАНДЫ в своем репертуаре...!
13 RUS
13 RUS
   276 / 840
12 мая в 09:24
Наконец то,а то как дикобраз
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
12 мая в 09:12
    serset
    serset
       687 / 840
    12 мая в 09:06
    -Ты зачем усы сбрил, дурик?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       236 / 840
    12 мая в 09:04
    Хоть стал на человека похож
    Luk Bessson
    Luk Bessson
    12 мая в 09:00
    в этом есть определённая символика, может игра посвежеет и отойдёт от лидерства
    112910315
    112910315
       1 / 840
    12 мая в 08:47
    Проиграв в 1/2 финала ЛЧ Ливерпулю, футболисты Барселоны начинают потихоньку обретать человеческий образ. Следующий Суарес)
    DXTK
    DXTK
       121 / 840
    12 мая в 08:40
    давно надо было мочалку удалять.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100