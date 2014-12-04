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Ловчев: «Якин действует методом тыка»

04 декабря 2014, 23:37
 Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ничью между «Спартаком» и «Ростовом» в 16-м туре РПЛ.

- Игры у «Спартака» как не было, так и нет. Какая-то смесь, а не почерк. Якин не совсем понимает, кого ему ставить. Одних поставил – уступили, других – вничью сыграли. В прошлом матче ни Дзюба, ни Широков в старте не выходили. Тренер не уверен в своих силах, толком не знает состав и действует методом тыка. Внезапно Давыдов оказывается в роли спасителя отечества.

Прошло все-таки уже полгода. Были сборы. Надо определяться с составом и наигрывать модели. Не сказал бы, что «Спартак» не старался. Нет, в концовке рвали, лезли вперед. Но по тому, как складывалась игра, счет 1:1 – по делу. Хозяева особых моментов не создавали.

«Ростов» тоже заслужил очко. В клубе начали выплачивать деньги. Плюс игра при зрителях да на таком стадионе – что называется, глаза теплеют у игроков.

Уверен, что поведением Канга будут заниматься. Эти его жесты болельщикам безобразны сами по себе.
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