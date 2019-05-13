Дюков: «Поздравляю „Зенит“ с яркой и заслуженной победой»

Президент РФС Александр Дюков поздравил «Зенит» с победой над ЦСКА и титулом чемпиона России.

«Зенит» — чемпион! Поздравляю с яркой, убедительной и заслуженной победой в чемпионате России. Замечательно, что в этой победе приняли участие игроки сборной России. Замечательно, что команду к победе привел молодой российский тренер Сергей Семак. С возвращением в Лигу чемпионов.