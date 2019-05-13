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Дюков: «Поздравляю „Зенит“ с яркой и заслуженной победой»

13 мая 2019, 08:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков поздравил «Зенит» с победой над ЦСКА и титулом чемпиона России.

«Зенит» — чемпион! Поздравляю с яркой, убедительной и заслуженной победой в чемпионате России. Замечательно, что в этой победе приняли участие игроки сборной России. Замечательно, что команду к победе привел молодой российский тренер Сергей Семак. С возвращением в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 13:10
"Кукушка хвалит петуха", лазурного!
pomor45
pomor45 ответил ekliziast
   62 / 840
13 мая в 12:49
Беспредельщик и вор футбольной России, вот кто такой Зенька.
Славный такой беспредельщик и вор: оставляет на месте кражи суммы, вдвое-втрое превышающие стоимость украденного. Пострадавшие всегда остаются крайне довольными.
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 12:45
Следующий тур примечателен матчами Краснодара с Арсеналом, ЦСКА с Ахматом и Спартака с КС. Мотивация будет запредельной: разве что Ахмат будет бороться за честь, а остальные за жизнь.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
13 мая в 12:13
А чего же себя то не поздравил??? Надо было с себя и начинать?!? Поскромничал господин Дюков - определенно!!!
ekliziast
ekliziast ответил kastites
   374 / 840
13 мая в 11:56
ЗЕНИТ чемпион !!!! Виват Санкт-Петербург!!!! Санкт-Петербург футбольная столица России!!!!!!!!
Беспредельщик и вор футбольной России, вот кто такой Зенька.
Zimmer
Zimmer
   758 / 840
13 мая в 09:39
Не жалею, что посмотрел этот матч. Хотелось бы отметить Дзюбу с его тремя голевыми передачами.
kastites
kastites
   156 / 840
13 мая в 09:37
ЗЕНИТ чемпион !!!!
Виват Санкт-Петербург!!!!
Санкт-Петербург футбольная столица России!!!!!!!!
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 09:13
Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" поздравил клуб с чемпионством, который спонсирует угадайте кто)))
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 09:10
Зенит с победой!!!
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
13 мая в 08:58
Зенит: "Поздравляем Дюкова с яркой и заслуженной победой".
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