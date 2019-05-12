Тимощук: «Ощущение очень классное, ведь это первое тренерское чемпионство»

Тренер «Зенита» поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

Первое тренерское чемпионство, ощущение очень классное. Очень радостно. Рад, в первую очередь, за команду, поскольку большую работу проделали и все игроки, и тренерский штаб и медицинский — весь клуб. Радость переполняет, даже не знаю, что сказать. Приятно завоевать чемпионство, а победить в таком матче и получить кубок еще приятнее. Я думаю, эмоций в этом году хватило всем — и футболистам, и болельщикам.

Но нужно понимать, что в следующем сезоне нужно будет держать марку, держать класс. История показывает, что сезоны бывают тяжелыми, так что нужно быть максимально сконцентрированными.