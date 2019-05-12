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Тимощук: «Ощущение очень классное, ведь это первое тренерское чемпионство»

12 мая 2019, 23:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

Первое тренерское чемпионство, ощущение очень классное. Очень радостно. Рад, в первую очередь, за команду, поскольку большую работу проделали и все игроки, и тренерский штаб и медицинский — весь клуб. Радость переполняет, даже не знаю, что сказать. Приятно завоевать чемпионство, а победить в таком матче и получить кубок еще приятнее. Я думаю, эмоций в этом году хватило всем — и футболистам, и болельщикам.

Но нужно понимать, что в следующем сезоне нужно будет держать марку, держать класс. История показывает, что сезоны бывают тяжелыми, так что нужно быть максимально сконцентрированными.

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Все комментарии
Danrog
Danrog ответил вячеслав остапенко
   97 / 840
13 мая в 12:31
Согласен с Тимощуком
А с чем согласен то?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
13 мая в 04:26
Согласен с Тимощуком
Wolf77785
Wolf77785 ответил 10 seconds to stars
   316 / 840
13 мая в 02:47
С такими бабками как у Зенита, удивительно что они не просто не выигрывали чемпионат вот уже несколько лет, а даже в лч не попадали
московские кабинеты захватили власть просто(
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 00:44
Зенит чемпион!!!!!
dargo
dargo ответил beefs
   741 / 840
13 мая в 00:24
А почему празднуют когда чемпионат не закончен? Удивительно, что за нетерплячка...
это упрёк вместо спасибо нашей команде от болельщика Краснодара? вот это точно удивительно
порт
порт
   662 / 840
13 мая в 00:21
Только что со стадиона. "Зенит" ЧЕМПИОН!!!
Землянин
Землянин
   357 / 840
13 мая в 00:21
Вечный Дублер !!! )))
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   411 / 840
13 мая в 00:15
С такими бабками как у Зенита, удивительно что они не просто не выигрывали чемпионат вот уже несколько лет, а даже в лч не попадали
andre_can
andre_can ответил beefs
   780 / 840
12 мая в 23:50
А почему празднуют когда чемпионат не закончен? Удивительно, что за нетерплячка...
так для НАС закончен ;)
andre_can
andre_can
   780 / 840
12 мая в 23:50
Толя, с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!
beefs
beefs
   165 / 840
12 мая в 23:49
А почему празднуют когда чемпионат не закончен?
Удивительно, что за нетерплячка...
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