Мак: «Самая важная победа - гостевая над „Краснодаром“»

Хавбек «Зенита» Роберт Мак рад, что его команда стала чемпионом России в этом сезоне.
Это фантастика! Мы бились на протяжении всего сезона. Каждый из нас проделал огромную работу, и теперь мы можем по праву насладиться ее результатом.
Сомневался ли я, что «Зенит» станет чемпионом? Наверное, я сомневался в этом в январе, но после мы выиграли ряд важных игр. Самая важная победа — гостевая над «Краснодаром». После нее мы поняли, что как никогда близки к своей цели.
Я и сам на 100% стал уверен в чемпионстве видя желание и самоотдачу игроков Зенита в данном матче......
Я и сам на 100% стал уверен в чемпионстве видя желание и самоотдачу игроков Зенита в данном матче......