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Мак: «Самая важная победа - гостевая над „Краснодаром“»

13 мая 2019, 00:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Хавбек «Зенита» Роберт Мак рад, что его команда стала чемпионом России в этом сезоне.

Это фантастика! Мы бились на протяжении всего сезона. Каждый из нас проделал огромную работу, и теперь мы можем по праву насладиться ее результатом.

Сомневался ли я, что «Зенит» станет чемпионом? Наверное, я сомневался в этом в январе, но после мы выиграли ряд важных игр. Самая важная победа — гостевая над «Краснодаром». После нее мы поняли, что как никогда близки к своей цели.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
13 мая в 12:42
Матч с Краснодаром - лучший матч всего чемпионата.
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 12:17
Да, по сути дела, сейчас уже окончательно ясно, что судьба чемпионства решалась именно в матче с Краснодаром. Будет очень жаль, если Краснодар не станет вторым, что сейчас больше зависит от ЛОКО, чем от него.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 10:01
Зенит не проиграл ни одному из соперников из первой пятерки. А некоторых даже взгрел по полной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 08:16
Соглашусь! И матч фееричный, и очки важнейшие. Жаль только, что быкам серебро вряд ли светит...
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 07:50
Стоит согласиться.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 07:10
Самое важное что "Спартаку" не проиграли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
13 мая в 05:45
Согласен с Маком
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 01:08
Доля правды есть....
Я и сам на 100% стал уверен в чемпионстве видя желание и самоотдачу игроков Зенита в данном матче......
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 00:54
Важная победа, решающая.
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