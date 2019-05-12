Оздоев: «ЦСКА ничего не создал»

Хавбек «Зенита» рассказал о победе над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ .

Где было эмоциональнее праздновать: в самолете или сейчас? Да везде приятно! Начали тяжело, думали, что спокойно возьмем, но, когда пропустили, пришлось поднять темп.