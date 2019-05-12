Оздоев: «ЦСКА ничего не создал»

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о победе над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
Где было эмоциональнее праздновать: в самолете или сейчас? Да везде приятно! Начали тяжело, думали, что спокойно возьмем, но, когда пропустили, пришлось поднять темп.
ЦСКА ничего не создал. Мотивация? Выиграть последние игры. А что касается ЛЧ, как доживем до нее, так и поговорим.
Если что и не получается,то только за счёт молодости.
Если что и не получается,то только за счёт молодости.
мАсквачам,а точнее жур31кам..дикторшам и еже с ними...позорище!!!
Зенит разгромил цска дома, досрочно стал чемпионом России, за 5 побед в рфпл навечно взял кубок чемпионов в Питер...и эти мерзские...убогие создания..молчат об этом,ну типа Зенит конечно чемпион....(Спартак выиграл никому реально не нужный кубок "тины"..а кричали и писали ВЕЗДЕ..фу..мерзко..
мАсквачам,а точнее жур31кам..дикторшам и еже с ними...позорище!!!
Зенит разгромил цска дома, досрочно стал чемпионом России, за 5 побед в рфпл навечно взял кубок чемпионов в Питер...и эти мерзские...убогие создания..молчат об этом,ну типа Зенит конечно чемпион....(Спартак выиграл никому реально не нужный кубок "тины"..а кричали и писали ВЕЗДЕ..фу..мерзко..