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Оздоев: «ЦСКА ничего не создал»

12 мая 2019, 22:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о победе над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.

Где было эмоциональнее праздновать: в самолете или сейчас? Да везде приятно! Начали тяжело, думали, что спокойно возьмем, но, когда пропустили, пришлось поднять темп.

ЦСКА ничего не создал. Мотивация? Выиграть последние игры. А что касается ЛЧ, как доживем до нее, так и поговорим.

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Все комментарии
isamsn
isamsn ответил Пупсятко
   225 / 840
13 мая в 17:18
ЦСКА повторяет путь свиней.
Этот путь не повторить...
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 12:24
Ясно одно: магическое действие лобзания Оздоевым плеши Ракицкого закончилось.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 11:24
Кони всё правильно делают.
Если что и не получается,то только за счёт молодости.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 10:20
ЦСКА повторяет путь свиней.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Юрий Климов 1
   4 / 840
13 мая в 07:28
В ЛЧ Дандолков нет.
Так и радуйся.....что и вас там не будет...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 07:13
Походу, у гинера руки опустились, даже судеек не заряжает. Не удивлюсь, если кони ваще без еврокубков останется. ЛЕ не кормушка для харьковского проходимца...
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 06:57
Тако ты деловой, че ж когда проигрываеш, не говоришь- мы не удачники, мы вообще не чего не делаем на поле?!
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
13 мая в 06:41
Цска сдулось под конец сезона
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 04:31
Ц СКА мимо ЛЧ...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 01:51
Оздоев по весне удивил больше всех. Посмотрим как у него пойдёт когда выздоровеют Ерохин с Кузяевым.
Питер рулит
Питер рулит ответил Fleischjager
   153 / 840
13 мая в 00:54
ЦСКА все делал что бы дать реальный бой и он получился
ты это реально ?!?
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
13 мая в 00:53
Позорище:
мАсквачам,а точнее жур31кам..дикторшам и еже с ними...позорище!!!

Зенит разгромил цска дома, досрочно стал чемпионом России, за 5 побед в рфпл навечно взял кубок чемпионов в Питер...и эти мерзские...убогие создания..молчат об этом,ну типа Зенит конечно чемпион....(Спартак выиграл никому реально не нужный кубок "тины"..а кричали и писали ВЕЗДЕ..фу..мерзко..
ABir
ABir
   154 / 840
13 мая в 00:18
Сыроват ещё цска для ЛЧ. А возможно, и для ЛЕ не готов!
Sunny.
Sunny.
   350 / 840
12 мая в 23:56
понторез как и Жирков
112910315
112910315
   1 / 840
12 мая в 23:45
ЦСКА создал, но Зенит создал больше. Три изящные голевые передачи от Дзюбы решили исход встречи.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
12 мая в 23:33
Ой мля болтун , ты сам то хоть что то создал акромя грубости :
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
12 мая в 23:28
Зенит с победой .
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
12 мая в 23:12
"ЦСКА" каждый год за копейки создаёт - вас, лазурных, с дырявым мешком коней уже б давно не было.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   306 / 840
12 мая в 23:11
В ЛЧ Дандолков нет.
Albasin
Albasin
   17 / 840
12 мая в 23:06
Как же забил гол и остановился.
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
12 мая в 23:04
ЦСКА все делал что бы дать реальный бой и он получился
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