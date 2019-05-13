Гвардиола: «Победы вызывают сильную зависимость. Мы хотим большего»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что не намерен останавливаться на втором подряд титуле чемпиона Англии.

Не буду отрицать, что это был изматывающий сезон. Победы вызывают сильную зависимость, теперь у нас есть шанс выиграть Кубок Англии, а следовательно требл.

Нам нужно принять ряд решений, чтобы сильно выглядеть в следующем сезоне. «Ливерпуль» продолжит с нами конкурировать, поэтому нам нужно быть еще лучше.

Люди, которые привыкли соревноваться, никогда не удовлетворены. Нет слова «достаточно». Мы хотим большего.