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Гвардиола: «Победы вызывают сильную зависимость. Мы хотим большего»

13 мая 2019, 10:01

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не намерен останавливаться на втором подряд титуле чемпиона Англии.

Не буду отрицать, что это был изматывающий сезон. Победы вызывают сильную зависимость, теперь у нас есть шанс выиграть Кубок Англии, а следовательно требл.

Нам нужно принять ряд решений, чтобы сильно выглядеть в следующем сезоне. «Ливерпуль» продолжит с нами конкурировать, поэтому нам нужно быть еще лучше.

Люди, которые привыкли соревноваться, никогда не удовлетворены. Нет слова «достаточно». Мы хотим большего.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:12
Это как наркоманы.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 12:24
МС удачи!
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
13 мая в 10:39
Респект
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 10:23
Лигу Чемпионов бездарно проиграли.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 10:18
Для разнообразия с треском проиграйте, например, Фулхэму.
Novograd
Novograd
   774 / 840
13 мая в 10:15
Ой конюх че ти несешь
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 840
13 мая в 10:14
Машина по завоеванию титулов
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