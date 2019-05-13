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Сульшер: «Окончание сезона - единственный позитивный момент для МЮ»

13 мая 2019, 10:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги сезона. В последнем туре АПЛ «красные дьяволы» проиграли «Кардиффу» и закончили кампанию на шестом месте.

Последние два месяца оказались чрезвычайно сложными для команды, клуба и игроков. Единственный позитивный момент сейчас - это то, что сезон закончился. Мы снова соберемся 1 июля и начнем работать над тем, чтобы вернуться туда, где мы должны быть.

На то, чтобы приблизиться к лидерам, потребуется много времени. Задача в краткосрочной перспективе - занять место в топ-4.

У нас есть возможность побороться за Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. «Манчестер Юнайтед» не может провести долгие годы без трофеев. Моуриньо выиграл Лигу Европы, и это реалистичная цель.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Beka_byaka
   78 / 840
14 мая в 11:05
Не тренди. Тебе доверили одну из самых ярких команд Европы. Бери руль на себя, возьми из своей академии молодых на каждую позицию, дай им возможность сыграться, проявиина них свой авторитет, продай весь этот оборзевщий хлам, ставь игру... Думай, работай, и доказывай. Аякс в пример.... Этот Аякс возрадил не только клуб, а воспитал новое поколение голландцев, которые вот уже несколько лет вообще исчезли... Удачи сулшеру в новом сезоне!!!
У Аякса топовая скаутская служба, которая находит по всему миру мальчишек с отличным потенциалом. У МЮ же сильных воспитанников мало, поэтому они не могут поступить так же как и Аякс.

Не думай что любой клуб может выехать на своих воспитанниках. Это не лёгкая работа сначала найти молодёжь с потенциалом, воспитать их, а потом вводить в состав... На каждую молодую звёздочку Аякса приходится 10-15-20 мальчишек с потенциалом, которые не сдюжили и отсеялись во время воспитания и становления футболистом. Плюс найти в команду правильных "дядек", которые будут поддерживать молодёжь и направлять(состав строится не только из молодёжи).
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Beka_byaka
   118 / 840
14 мая в 07:52
Не тренди. Тебе доверили одну из самых ярких команд Европы. Бери руль на себя, возьми из своей академии молодых на каждую позицию, дай им возможность сыграться, проявиина них свой авторитет, продай весь этот оборзевщий хлам, ставь игру... Думай, работай, и доказывай. Аякс в пример.... Этот Аякс возрадил не только клуб, а воспитал новое поколение голландцев, которые вот уже несколько лет вообще исчезли... Удачи сулшеру в новом сезоне!!!
советую прежде чем комментировать внимательнее ЧИТАТЬ, а если не получается читать то не комментировать!!! ибо никто МЮ с Аяксом не сравнивает!!! я привел пример того что не имея в составе оборзевшего зазнавшегося лентяя добились с молодыми такого результата. и что МЮ тоже по силе повторить....

ни одного упрека в моем комменте в адрес Сульшера нет!!
prayforspecialone
prayforspecialone ответил Beka_byaka
13 мая в 21:05
Не тренди. Тебе доверили одну из самых ярких команд Европы. Бери руль на себя, возьми из своей академии молодых на каждую позицию, дай им возможность сыграться, проявиина них свой авторитет, продай весь этот оборзевщий хлам, ставь игру... Думай, работай, и доказывай. Аякс в пример.... Этот Аякс возрадил не только клуб, а воспитал новое поколение голландцев, которые вот уже несколько лет вообще исчезли... Удачи сулшеру в новом сезоне!!!
Мда, ну и сравнение клуба в котором распиаренные "топари" показывают футбол от силы месяца два в году с клубом, академия которого растит перспективных старательных парней, жаждущих побед во всех соревнованиях

К тому же, глупо предъявлять тренеру, пришедшему посреди сезона, претензии. Для этого состава - шестое место должно быть за подарок, те же Ириски и Волки хоть и идут ниже , но в конце сезона возили МЮ , как хотели
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 840
13 мая в 20:38
Не тренди. Тебе доверили одну из самых ярких команд Европы. Бери руль на себя, возьми из своей академии молодых на каждую позицию, дай им возможность сыграться, проявиина них свой авторитет, продай весь этот оборзевщий хлам, ставь игру... Думай, работай, и доказывай. Аякс в пример.... Этот Аякс возрадил не только клуб, а воспитал новое поколение голландцев, которые вот уже несколько лет вообще исчезли... Удачи сулшеру в новом сезоне!!!
Artuom
Artuom ответил marvel777
   78 / 840
13 мая в 20:07
один серьезный после Реала - как-то маловато для того кто себя позиционирует как special one,зато оскандалился везде в том числе и в Реале.
Если бы с современным МЮ можно было серьёзный трофей взять - уверен что взял бы Моур. Но МЮ слаб, там 2/3 состава поменять нужно... некоторые по мастерству не проходят, а некоторые вообразили что они мегазвёзды и портят коллектив....

Скандалы только с теми кто не хочет его слушать. Игроки как-то подзабыли что старший в команде тренер!
Бахадир Хамидов
Бахадир Хамидов
13 мая в 20:02
Эх ман.ю раньше я смотрел за твоей игрой затаив дыхание, и знал что в концовке матча обязательно будет гол или даже два в ворота противника. А теперь я знаю что почти всегда будут голы в ворота Ман.ю. в любой момент игры
LMI
LMI ответил lobsterdam
13 мая в 19:23
ну это бывает, в исторической перспективе все наладится! Ну, лфк в этом сезоне занял 2-место, а МЮ - в прошлом! Ничего необычного. Будем исходить из того, что есть. Ну а у Арсенала, по-моему, сохранится состав и есть поставленная игра для улучшения в следующем сезоне. Да и этот еще не закончен! Может еще и ЛЕ возьмете!!
Если ты чуть внимательней посмотришь, то к твоему удивлению мы практически один в один повторили прошлый провальный сезон. Очков набрали побольше трохан, и даже в финал ЛЕ вышли. НО !!!! Финал еще отыграть нужно, и желательно не провалить бесславно. А насчет поставленной игры пожалуй ты перебрал. Чего только стоят 2 ничьи с Брайтоном, 3 поражения подряд в концовке когда нужна была хоть одна победа, хоть одна. Да и насчет состава - подождем/посмотрим. многие покидают нас задаром, а многих еще нужно убедить, что мы чего-то хотим, а не просто мячик пинаем
рус фан
рус фан
   239 / 840
13 мая в 18:51
Кстати на мой взгляд Сульшер не способен ЛЕ взять, да и вообще возможно его зря продлили, 4-ое место без одиозной смены в пол состава, так же не светит.
League1
League1
   111 / 840
13 мая в 18:26
Надо просто суметь заставить миллионеров бегать. Хватит уже тратить на них деньги. Фергюсон говорил в своё время: «Контроль терять нельзя – ведь ты имеешь дело с 30 суперпрофессионалами, да еще и миллионерами». Он ещё круче говорил: если я не проявлю характер, то ни за что не заставлю бегать этих чёртовых миллионеров.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 17:14
Правильно сказал, удачи в будущем
marvel777
marvel777
   331 / 840
13 мая в 16:42
один серьезный после Реала - как-то маловато для того кто себя позиционирует как special one,зато оскандалился везде в том числе и в Реале.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   380 / 840
13 мая в 16:06
уже говорил намедни, что с челядью собачиться нет мазы...
А при чем здесь челяди, не я, не ты к ним не относимся? ЛЕ вы не выиграете, так как любой условный Франкфурт оправит вас обратно в Стретфорд. Ха-ха.
Artuom
Artuom ответил marvel777
   78 / 840
13 мая в 16:05
ну да ну да,и так уже 7 ой (?) год виноваты вокруг все кроме него. какой-то гребаный заложник обстоятельств)
Ты о чём? За эти сезоны он неоднократно трофеи брал ;)
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 15:51
Что то, вы мистер, быстро сдулись...
marvel777
marvel777 ответил Artuom
   331 / 840
13 мая в 15:46
Байи был очень хорош в первом сезоне, это хороший трансфер... не могли знать что он будет настолько травматичен и долго форму набирать будет. Но если он будет в форме - это топчик. Ленделёф брался не как основа. К тому же в этом сезоне он как раз лучший из ЦЗ, это отметили кстати и болельщики при голосовании на лучшего игрока. Далот - явный игрок резерва. У Моура какая ситуация была? После второго места попробовать выиграть чемп. И ты на полном серьёзе думаешь что Моур просил купить не уже опытного заща(как он зачастую делает, а в этой ситуации даже напрашивалось), а молодого необстрелянного??? Это не трансфер Моура, это скорее трансфер "лучше Далот чем ничего..." Бразильцев Моур не покупает(как уже отметил Медив)... так как в большинстве случаев с ними проблемы. Так что Фред это скорее покупка Вудворта, чтобы МС не дать купить. По Санчесу кстати тоже слухи ходили... О том что Вудворта тогда критиковали сильно и он покупкой Санчеса хотел сбить критику, типа вот смотрите я в команду купил топаря. Ну а насчёт списка... Уверен что и прошедшим летом был список кого Моур хочет(явно не тех кого взяли, португалец точно просил хороших игроков), вот только руководство никого не купило из того списка. Так что вполне вероятно что и теперь из этого списка никто не был бы куплен... И даже по Погба кстати - скорее всего был выбор из нескольких футболистов, а выбор именно Поля это прерогатива руководства и инвесторов, потому что Погба сильно медийно раскрученный (тоесть взяли игрока не столько нужного, сколько игрока на котором можно делать деньги).
ну да ну да,и так уже 7 ой (?) год виноваты вокруг все кроме него. какой-то гребаный заложник обстоятельств)
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   786 / 840
13 мая в 15:44
ЛОЛ, Кто-то еще в прошлом году кричал, что 2 место круче 4, ну да ладно. По твоему для фанатов МЮ это круто на каждом шагу кричать про 30 лет, когда сам Мю превратился в середняка?
уже говорил намедни, что с челядью собачиться нет мазы...
lobsterdam
lobsterdam ответил LMI
   786 / 840
13 мая в 15:42
Да я и не пою, дружище. Я плачу с 2005 года от игры и положения любимого Арсенала. Мне нет дела до Ливера, как и до остальных. Но факт есть факт - некогда два самых грозных клуба стали всеобщим посмешищем и не только в Англии
ну это бывает, в исторической перспективе все наладится! Ну, лфк в этом сезоне занял 2-место, а МЮ - в прошлом! Ничего необычного. Будем исходить из того, что есть. Ну а у Арсенала, по-моему, сохранится состав и есть поставленная игра для улучшения в следующем сезоне. Да и этот еще не закончен! Может еще и ЛЕ возьмете!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 мая в 15:40
И этого выгонят после первого круга.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   24 / 840
13 мая в 15:39
Вспоминается, чтобы вправлять мозги Озилу, Мавр выписывал авторитетного немецкого турка Алтынтопа. Не помню, помогло или нет, вроде не особо... Но факт есть факт, Арсеналу нужны харизматичные авторитетные футболисты, пусть даже конкретно как от футболистов от них будет мало толку. Но кто то, кого будет слушать молодежь. Проблема в том, что таких футболистов в принципе не так и много. Раньше их было больше. Проблемы поколения, наверное... Только набирать для этого не Лихштайнеров всяких, это была фиговая идея. Кого то с футбольными достижениями.
Лихштайнер это тупо концепция правления по покупке (набору) игроков "дешево и сердито". Благодаря ей у нас и полно всякого шлака и большой отрицательный трансферный баланс))
Медив
Медив ответил cevin cigan
   43 / 840
13 мая в 15:23
Сульшер видать не одинок в своём высказывании. Многие топ клубы и тренеры также думают.
На моей памяти еще не было сезона, результатами которого были бы довольно все
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
13 мая в 15:21
Сульшер видать не одинок в своём высказывании. Многие топ клубы и тренеры также думают.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 15:11
Да, хорошо, что все закончилось! Даже как то и не хочется вспоминать этот сезон в исполнении Манчестер Юнайтед.
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
   43 / 840
13 мая в 15:10
Я бы сказал, до появления авторитетных лидеров в "Арсенале" нужно произвести расчистку. Сейчас Торрейра и Ляказетт, на мой взгляд, два самых неравнодушных человека, могли бы стать лидерами, но есть две твари, Озил и Джака, которые уже N лет кладут на команду и постоянно защищаются руководством. Хоть если какой телеэксперт или журналист посмеет покритиковать Джаку или Озила, тут же Эмери/Венгер спешат с "Озил - ключевой игрок команды", "Джака не заслуживает критики". С таким подходом они, конечно, чувствуют полную безнаказанность. Вот пару дней назад была новость про то, что Озил летом уйдет, и сразу же агент отозвался с "У Озила контракт с "Арсеналом", и больше его ничего не беспокоит". То есть "Озил стримит и будет стримить фортнайт дальше, ешьте 62о, болельщики "Арсенала" и его глупое руководство".
Вспоминается, чтобы вправлять мозги Озилу, Мавр выписывал авторитетного немецкого турка Алтынтопа. Не помню, помогло или нет, вроде не особо... Но факт есть факт, Арсеналу нужны харизматичные авторитетные футболисты, пусть даже конкретно как от футболистов от них будет мало толку. Но кто то, кого будет слушать молодежь. Проблема в том, что таких футболистов в принципе не так и много. Раньше их было больше. Проблемы поколения, наверное...
Только набирать для этого не Лихштайнеров всяких, это была фиговая идея. Кого то с футбольными достижениями.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   24 / 840
13 мая в 14:39
А вообще, команду определяют ее лидеры. Без авторитетных чуваков, которых слушают все остальные - тут уже пофиг кто тренер. Ничего хорошо не будет. У Арсенала не было сильных лидеров в команде со времен Вийера. Не говоря уже об Адамсе или Симэне. Вот отсюда и результаты. Все эти Стерлинги, де Брюйне в составе МС это конечно хорошо. Но без авторитета Компани и Агуэрро, Пеп бы доказывал свое тренерское мастерство борьбой за четверку. Ливерпуль при всех талантах Клоппа был глубоко, пока у них не появился авторитетный двухметровый негр ван Дейк, который промотивирует даже Ориги. У МЮ сейчас и в ближайшем приближении нет похожих лидеров. И Челси ждут непростые времена. Азар конечно фиговый лидер, но все таки хоть какой то. Когда он уйдет лидером раздевалки станет Давид Луис. А это печально
Я бы сказал, до появления авторитетных лидеров в "Арсенале" нужно произвести расчистку.

Сейчас Торрейра и Ляказетт, на мой взгляд, два самых неравнодушных человека, могли бы стать лидерами, но есть две твари, Озил и Джака, которые уже N лет кладут на команду и постоянно защищаются руководством.

Хоть если какой телеэксперт или журналист посмеет покритиковать Джаку или Озила, тут же Эмери/Венгер спешат с "Озил - ключевой игрок команды", "Джака не заслуживает критики".

С таким подходом они, конечно, чувствуют полную безнаказанность. Вот пару дней назад была новость про то, что Озил летом уйдет, и сразу же агент отозвался с "У Озила контракт с "Арсеналом", и больше его ничего не беспокоит". То есть "Озил стримит и будет стримить фортнайт дальше, ешьте 62о, болельщики "Арсенала" и его глупое руководство".
Sadistik
Sadistik
13 мая в 14:33
МЮ еще не скоро вернется в топ, потому что нужно менять практически весь состав. Оставить только Люка Шоу (неплохо играет) и Мартиаля (техничный парень).
Медив
Медив
   43 / 840
13 мая в 14:22
А вообще, команду определяют ее лидеры. Без авторитетных чуваков, которых слушают все остальные - тут уже пофиг кто тренер. Ничего хорошо не будет.
У Арсенала не было сильных лидеров в команде со времен Вийера. Не говоря уже об Адамсе или Симэне. Вот отсюда и результаты.
Все эти Стерлинги, де Брюйне в составе МС это конечно хорошо. Но без авторитета Компани и Агуэрро, Пеп бы доказывал свое тренерское мастерство борьбой за четверку.
Ливерпуль при всех талантах Клоппа был глубоко, пока у них не появился авторитетный двухметровый негр ван Дейк, который промотивирует даже Ориги.
У МЮ сейчас и в ближайшем приближении нет похожих лидеров.
И Челси ждут непростые времена. Азар конечно фиговый лидер, но все таки хоть какой то. Когда он уйдет лидером раздевалки станет Давид Луис. А это печально
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   380 / 840
13 мая в 14:09
Что касаемо "каждый год обещают": давайте-ка лучше вспомним про лфк, который 30 лет (!!!) ничего не выигрывал, кроме шальной ЛЧ (лихо фартануло), и что этот нынешний бедолага скажет в свое оправдание: 2 место? И чем оно отличается от 6-го? Финал ЛЧ? Ну его еще надо бы выиграть! Так что не надо петь военных песен про "бедолаг" МЮ и Арсенал!
ЛОЛ, Кто-то еще в прошлом году кричал, что 2 место круче 4, ну да ладно. По твоему для фанатов МЮ это круто на каждом шагу кричать про 30 лет, когда сам Мю превратился в середняка?
112910315
112910315 ответил STVA 1
   1 / 840
13 мая в 14:06
Так он заявил , что МЮ не может соперничать с такими проектами , как МС и Ливер ! За это уже надо увольнять!
С его планами на будущее, достижениями в настоящем, вскоре уволят.
LMI
LMI ответил lobsterdam
13 мая в 14:04
Что касаемо "каждый год обещают": давайте-ка лучше вспомним про лфк, который 30 лет (!!!) ничего не выигрывал, кроме шальной ЛЧ (лихо фартануло), и что этот нынешний бедолага скажет в свое оправдание: 2 место? И чем оно отличается от 6-го? Финал ЛЧ? Ну его еще надо бы выиграть! Так что не надо петь военных песен про "бедолаг" МЮ и Арсенал!
Да я и не пою, дружище. Я плачу с 2005 года от игры и положения любимого Арсенала. Мне нет дела до Ливера, как и до остальных. Но факт есть факт - некогда два самых грозных клуба стали всеобщим посмешищем и не только в Англии
Dark MU
Dark MU
   341 / 840
13 мая в 14:03
Когда уже будет нормальный спортивный директор!!!? А не этот бухгалтер
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