Сульшер: «Окончание сезона - единственный позитивный момент для МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги сезона. В последнем туре АПЛ «красные дьяволы» проиграли «Кардиффу» и закончили кампанию на шестом месте.
Последние два месяца оказались чрезвычайно сложными для команды, клуба и игроков. Единственный позитивный момент сейчас - это то, что сезон закончился. Мы снова соберемся 1 июля и начнем работать над тем, чтобы вернуться туда, где мы должны быть.
На то, чтобы приблизиться к лидерам, потребуется много времени. Задача в краткосрочной перспективе - занять место в топ-4.
У нас есть возможность побороться за Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. «Манчестер Юнайтед» не может провести долгие годы без трофеев. Моуриньо выиграл Лигу Европы, и это реалистичная цель.
Не думай что любой клуб может выехать на своих воспитанниках. Это не лёгкая работа сначала найти молодёжь с потенциалом, воспитать их, а потом вводить в состав... На каждую молодую звёздочку Аякса приходится 10-15-20 мальчишек с потенциалом, которые не сдюжили и отсеялись во время воспитания и становления футболистом. Плюс найти в команду правильных "дядек", которые будут поддерживать молодёжь и направлять(состав строится не только из молодёжи).
Не думай что любой клуб может выехать на своих воспитанниках. Это не лёгкая работа сначала найти молодёжь с потенциалом, воспитать их, а потом вводить в состав... На каждую молодую звёздочку Аякса приходится 10-15-20 мальчишек с потенциалом, которые не сдюжили и отсеялись во время воспитания и становления футболистом. Плюс найти в команду правильных "дядек", которые будут поддерживать молодёжь и направлять(состав строится не только из молодёжи).
ни одного упрека в моем комменте в адрес Сульшера нет!!
ни одного упрека в моем комменте в адрес Сульшера нет!!
К тому же, глупо предъявлять тренеру, пришедшему посреди сезона, претензии. Для этого состава - шестое место должно быть за подарок, те же Ириски и Волки хоть и идут ниже , но в конце сезона возили МЮ , как хотели
К тому же, глупо предъявлять тренеру, пришедшему посреди сезона, претензии. Для этого состава - шестое место должно быть за подарок, те же Ириски и Волки хоть и идут ниже , но в конце сезона возили МЮ , как хотели
Скандалы только с теми кто не хочет его слушать. Игроки как-то подзабыли что старший в команде тренер!
Скандалы только с теми кто не хочет его слушать. Игроки как-то подзабыли что старший в команде тренер!
Только набирать для этого не Лихштайнеров всяких, это была фиговая идея. Кого то с футбольными достижениями.
Только набирать для этого не Лихштайнеров всяких, это была фиговая идея. Кого то с футбольными достижениями.
Сейчас Торрейра и Ляказетт, на мой взгляд, два самых неравнодушных человека, могли бы стать лидерами, но есть две твари, Озил и Джака, которые уже N лет кладут на команду и постоянно защищаются руководством.
Хоть если какой телеэксперт или журналист посмеет покритиковать Джаку или Озила, тут же Эмери/Венгер спешат с "Озил - ключевой игрок команды", "Джака не заслуживает критики".
С таким подходом они, конечно, чувствуют полную безнаказанность. Вот пару дней назад была новость про то, что Озил летом уйдет, и сразу же агент отозвался с "У Озила контракт с "Арсеналом", и больше его ничего не беспокоит". То есть "Озил стримит и будет стримить фортнайт дальше, ешьте 62о, болельщики "Арсенала" и его глупое руководство".
Сейчас Торрейра и Ляказетт, на мой взгляд, два самых неравнодушных человека, могли бы стать лидерами, но есть две твари, Озил и Джака, которые уже N лет кладут на команду и постоянно защищаются руководством.
Хоть если какой телеэксперт или журналист посмеет покритиковать Джаку или Озила, тут же Эмери/Венгер спешат с "Озил - ключевой игрок команды", "Джака не заслуживает критики".
С таким подходом они, конечно, чувствуют полную безнаказанность. Вот пару дней назад была новость про то, что Озил летом уйдет, и сразу же агент отозвался с "У Озила контракт с "Арсеналом", и больше его ничего не беспокоит". То есть "Озил стримит и будет стримить фортнайт дальше, ешьте 62о, болельщики "Арсенала" и его глупое руководство".
У Арсенала не было сильных лидеров в команде со времен Вийера. Не говоря уже об Адамсе или Симэне. Вот отсюда и результаты.
Все эти Стерлинги, де Брюйне в составе МС это конечно хорошо. Но без авторитета Компани и Агуэрро, Пеп бы доказывал свое тренерское мастерство борьбой за четверку.
Ливерпуль при всех талантах Клоппа был глубоко, пока у них не появился авторитетный двухметровый негр ван Дейк, который промотивирует даже Ориги.
У МЮ сейчас и в ближайшем приближении нет похожих лидеров.
И Челси ждут непростые времена. Азар конечно фиговый лидер, но все таки хоть какой то. Когда он уйдет лидером раздевалки станет Давид Луис. А это печально
У Арсенала не было сильных лидеров в команде со времен Вийера. Не говоря уже об Адамсе или Симэне. Вот отсюда и результаты.
Все эти Стерлинги, де Брюйне в составе МС это конечно хорошо. Но без авторитета Компани и Агуэрро, Пеп бы доказывал свое тренерское мастерство борьбой за четверку.
Ливерпуль при всех талантах Клоппа был глубоко, пока у них не появился авторитетный двухметровый негр ван Дейк, который промотивирует даже Ориги.
У МЮ сейчас и в ближайшем приближении нет похожих лидеров.
И Челси ждут непростые времена. Азар конечно фиговый лидер, но все таки хоть какой то. Когда он уйдет лидером раздевалки станет Давид Луис. А это печально