Сульшер: «Окончание сезона - единственный позитивный момент для МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги сезона. В последнем туре АПЛ «красные дьяволы» проиграли «Кардиффу» и закончили кампанию на шестом месте.

Последние два месяца оказались чрезвычайно сложными для команды, клуба и игроков. Единственный позитивный момент сейчас - это то, что сезон закончился. Мы снова соберемся 1 июля и начнем работать над тем, чтобы вернуться туда, где мы должны быть.

На то, чтобы приблизиться к лидерам, потребуется много времени. Задача в краткосрочной перспективе - занять место в топ-4.

У нас есть возможность побороться за Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. «Манчестер Юнайтед» не может провести долгие годы без трофеев. Моуриньо выиграл Лигу Европы, и это реалистичная цель.