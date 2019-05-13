Компани: «„Ливерпуль“ не заслужил быть всего лишь вторым»

Защитник «Манчестер Сити» после победы над «Брайтоном» подвел итоги чемпионского сезона.

Это самый сложный и самый приятный титул Премьер-Лиги за все годы.

«Ливерпуль» провел исключительный сезон, не могу преуменьшать их заслуг. Они не заслужили быть всего лишь вторыми в этом году. Но от этого мне только радостнее. Мы выиграли борьбу у прекрасной команды.

Думаю, что разницу сыграла наша победа в очном матче на «Этихад». Как только мы вышли вперед, лидерства уже не упускали. Я очень рад за себя, команду и наших болельщиков.