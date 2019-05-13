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Компани: «„Ливерпуль“ не заслужил быть всего лишь вторым»

13 мая 2019, 12:43
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани после победы над «Брайтоном» подвел итоги чемпионского сезона.

Это самый сложный и самый приятный титул Премьер-Лиги за все годы.

«Ливерпуль» провел исключительный сезон, не могу преуменьшать их заслуг. Они не заслужили быть всего лишь вторыми в этом году. Но от этого мне только радостнее. Мы выиграли борьбу у прекрасной команды.

Думаю, что разницу сыграла наша победа в очном матче на «Этихад». Как только мы вышли вперед, лидерства уже не упускали. Я очень рад за себя, команду и наших болельщиков.

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Все комментарии
Великий Государь
Великий Государь ответил anyway
13 мая в 21:07
учитывая как их тянули за уши судьи, они даже места в топ-4 не заслужили...
Я об этом уже пять туров пишу. В каждом туре, который я видел их нагло тянули. Представляю, что творилось в остальных 33 турах, особенно, когда они лидировали с отрывом.
По делом им и их хамовитым глорам. Аха-ха)
Великий Государь
Великий Государь
13 мая в 21:05
А заслужил быть вечно вторым. Аха-ха)
Ваш выход, тутанхамоны)
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
13 мая в 17:16
хорошего понемножку зато в финале ЛЧ
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил anyway
   520 / 840
13 мая в 17:11
учитывая как их тянули за уши судьи, они даже места в топ-4 не заслужили...
Ну да, куда нам до великих покорителей хаддерсфилдов да кардиффов, манки своей игрой прописки в премьер лиге не заслужили даже
anyway
anyway
   296 / 840
13 мая в 16:22
учитывая как их тянули за уши судьи, они даже места в топ-4 не заслужили...
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:04
Как же не заслужи если второй.
valeron4321
valeron4321
   781 / 840
13 мая в 16:00
Без дикой удачи такой подвиг, какой совершил МС в АПЛ не сделаешь, победив 14 раз подряд.
Венец этой удачи - шальной удар капитана, который около 2-х лет на забивал вообще ничего.
Кампани - это твой трофей)
Ну а более многочисленным болельщикам Ливерпуля - у вашей команды есть шанс завоевать намного более значимый трофей. У МС его нет и врят ли будет)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 мая в 15:47
Да лучше так, чем какой-то трофей и не показывать никакой игры, как некоторые любят этим хвастоваться.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
13 мая в 14:13
как случилось, так и получилось
Artuom
Artuom ответил dzvinka
   78 / 840
13 мая в 14:11
гол Лэстеру из ниоткуда по сути многое решил. Капитанский гол.
Да кстати... вполне возможно что именно Компани этим свои голом(явно не плановым, кэп нарушил указания тренера) привёл свою команду к победе в чемпе(это ведь уже была предпоследняя игра и при ничьей уже бы ничего не смогли МС изменить).
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 13:43
Одна ничья решила судьбу
311
311
   73 / 840
13 мая в 13:21
Пусть будет полторашным!)
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 13:18
Что получил, то и заслужил.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
13 мая в 13:04
Так получилось
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
13 мая в 13:04
гол Лэстеру из ниоткуда по сути многое решил. Капитанский гол.
Novograd
Novograd
   774 / 840
13 мая в 12:55
Лч бери и будешь первим
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
13 мая в 12:50
Ливерпуль заслужил быть не третьим..

Аха-ха)
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
13 мая в 12:45
Твой гол все решил
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