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Дюпин: «Слышал, что мной интересуется „Зенит“»

13 мая 2019, 20:57

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин рассказал, что он знает об интересе к нему со стороны «Зенита».

Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.

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Все комментарии
grifon2013
grifon2013 ответил Абуссафар Аббасов
14 мая в 09:28
Можно,на год в Зенит,потом,снова в Анжи,когда Анжи вернётся в рпл,ин Ша Аллаh!!!
У него и тренер вратарей Жидков в свое время классно играл за Нефтчи Баку и Анжи,хорошего вратаря подготовил
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
14 мая в 01:48
Хороший вратарь, но не для Зенита.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Doping87
   11 / 840
14 мая в 00:06
С одной стороны вратарь не плохой, с другой стороны на 1 матч 2 гола приходится... Очень спорный вариант, с учётом того что Лодыркин из аренды скоро вернётся.
При том какой дуршлаг у нас был в обороне - 2 мяча в среднем за игру,
это просто героизм от Дюпина ) Без его усилий, порой разгромами пахло )
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:52
Я надеюсь, что это тарасовская утка, или опять над Зенитом поиздеваться решили?
Гавроша
Гавроша ответил Doping87
   21 / 840
13 мая в 23:51
С одной стороны вратарь не плохой, с другой стороны на 1 матч 2 гола приходится... Очень спорный вариант, с учётом того что Лодыркин из аренды скоро вернётся.
У лодыгина контракт 30.06 заканчивается.
Doping87
Doping87
   257 / 840
13 мая в 23:48
С одной стороны вратарь не плохой, с другой стороны на 1 матч 2 гола приходится... Очень спорный вариант, с учётом того что Лодыркин из аренды скоро вернётся.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 23:16
Опять свиньи лживые слухи распустили.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
13 мая в 22:49
Можно,на год в Зенит,потом,снова в Анжи,когда Анжи вернётся в рпл,ин Ша Аллаh!!!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
13 мая в 21:52
Скоро узнаем .
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 21:46
Весьма правдоподобно - с Лунёвым в Европе ловить нечего!
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
13 мая в 21:43
Не весь Зенит, а только его лавка...
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
13 мая в 21:27
Спасибо тебе, Юра, твоя игра в сезоне за Анжи
без преувеличения , половина работы команды.
Жаль, что так все ни шатко ни валко у наших, но главное,
наши болельщики тебе благодарны за твой достойный труд,
а любовь болельщика порой дороже любых наград, удачи !
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 21:15
Нужно постараться в оставшихся матчах.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 21:09
Сомнительно это всё.
А Дюпину удачи.
Весь год отпахал за всю команду.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 21:08
Был бы ты лет на пять моложе.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
13 мая в 21:05
Все вопросы к Арустамяну. Нынче он ньюсмейкер.
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