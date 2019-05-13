Дюпин: «Слышал, что мной интересуется „Зенит“»

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин рассказал, что он знает об интересе к нему со стороны «Зенита».
Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.
Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин рассказал, что он знает об интересе к нему со стороны «Зенита».
Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.
это просто героизм от Дюпина ) Без его усилий, порой разгромами пахло )
это просто героизм от Дюпина ) Без его усилий, порой разгромами пахло )
без преувеличения , половина работы команды.
Жаль, что так все ни шатко ни валко у наших, но главное,
наши болельщики тебе благодарны за твой достойный труд,
а любовь болельщика порой дороже любых наград, удачи !
без преувеличения , половина работы команды.
Жаль, что так все ни шатко ни валко у наших, но главное,
наши болельщики тебе благодарны за твой достойный труд,
а любовь болельщика порой дороже любых наград, удачи !
А Дюпину удачи.
Весь год отпахал за всю команду.
А Дюпину удачи.
Весь год отпахал за всю команду.