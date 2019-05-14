Источник: «Барселона» близка к подписанию де Лигта

14 мая 2019, 05:39

«Барселона» очень близка к приобретению защитника «Аякса» . Об этом журналистам сообщил источник из каталонского клуба.

«Сине-гранатовые» надеются анонсировать трансфер 19-летнего футболиста в ближайшие дни.

Недавно сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» якобы отказался от идеи с покупкой де Лигта из-за склонности игрока к полноте.