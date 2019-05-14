Источник: «Барселона» близка к подписанию де Лигта

«Барселона» очень близка к приобретению защитника «Аякса» Матийса де Лигта. Об этом журналистам сообщил источник из каталонского клуба.
«Сине-гранатовые» надеются анонсировать трансфер 19-летнего футболиста в ближайшие дни.
Недавно сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» якобы отказался от идеи с покупкой де Лигта из-за склонности игрока к полноте.
И он сразу же обязан заиграть, иначе нынешний капитан мгновенно его сожрет.
Хорошо еще, чтобы у него был жесткий характер, слабого аргентинец сломает.
А еще лучше, если Месси кто-то убедит, что не он тренер команды.
И он сразу же обязан заиграть, иначе нынешний капитан мгновенно его сожрет.
Хорошо еще, чтобы у него был жесткий характер, слабого аргентинец сломает.
А еще лучше, если Месси кто-то убедит, что не он тренер команды.
P. S. Правда чтобы купить Де Лигта, Де Йонга и условного Гризмана/Йовича/Пепе - придётся продать не только тех кого уже определили на выход, но и кого-то подороже (возможно из пары Коут-Дембель), всё таки даже у Барсы кошелёк не резиновый... До лета не долго, скоро всё увидим))
P. S. Правда чтобы купить Де Лигта, Де Йонга и условного Гризмана/Йовича/Пепе - придётся продать не только тех кого уже определили на выход, но и кого-то подороже (возможно из пары Коут-Дембель), всё таки даже у Барсы кошелёк не резиновый... До лета не долго, скоро всё увидим))