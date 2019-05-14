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Источник: «Барселона» близка к подписанию де Лигта

14 мая 2019, 05:39

«Барселона» очень близка к приобретению защитника «Аякса» Матийса де Лигта. Об этом журналистам сообщил источник из каталонского клуба.

«Сине-гранатовые» надеются анонсировать трансфер 19-летнего футболиста в ближайшие дни.

Недавно сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» якобы отказался от идеи с покупкой де Лигта из-за склонности игрока к полноте.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил shlifen
   465 / 840
14 мая в 18:12
Коут первый в очереди на продажу и кусареса хоть за 50 если кто возьмет.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
14 мая в 14:30
Коутиньо и Дембеле купили,теперь и этих летучих не будут знать кому с дисконтом спихнуть... ржунемАгу с Барсуков,скоро их по миру пустят.
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 11:55
Куда Перес с Зиданом смотрят?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
14 мая в 11:26
Если Вальверде не уволят,тогда никакие приобретения не помогут.
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 08:40
Ну посмотрим, не новые ли это гомеши да паки, которые то же блистали, а потом загубились.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
14 мая в 08:27
Лишь бы не сглупили как с Миной, которого ох как не хватает Барсе из всяких ленглев и пикев.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   699 / 840
14 мая в 08:19
"Барселоне" нужен новый организатор игры - талант и лидер.
И он сразу же обязан заиграть, иначе нынешний капитан мгновенно его сожрет.
Хорошо еще, чтобы у него был жесткий характер, слабого аргентинец сломает.
А еще лучше, если Месси кто-то убедит, что не он тренер команды.
shlifen
shlifen
   144 / 840
14 мая в 07:28
Если покупают, то думаю опять будут вне конкуренции в Испании, ну и как обычно будут претендовать и на ЛЧ, останется только форварда купить и тренера сменить.

P. S. Правда чтобы купить Де Лигта, Де Йонга и условного Гризмана/Йовича/Пепе - придётся продать не только тех кого уже определили на выход, но и кого-то подороже (возможно из пары Коут-Дембель), всё таки даже у Барсы кошелёк не резиновый... До лета не долго, скоро всё увидим))
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 06:43
Перспективное приобретение.
Mixacka
Mixacka
   414 / 840
14 мая в 06:30
Барса нынче сделает очень хорошие покупки !
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