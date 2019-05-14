Отвергнутый герой «Реала»

14 мая 2019, 00:50

Вратарь «Реала» Кейлор Навас – один из тех, кому летом придется искать новый клуб. «Соккер.ру» - о неоднозначности отношения к костариканцу.

Наваса многие болельщики «Реала», а тем более нейтральные любители футбола, считают жертвой бездумной трансферной политики мадридского клуба. Потеряв лидера атак, лучшего игрока последних лет, мадридцы не обеспокоились тем, чтобы его заменить, а потратили уйму сил, времени, энергии и денег, чтобы выманить из «Челси» Тибо Куртуа, хотя имели в составе прекрасного голкипера, с которым три года подряд брали Лигу чемпионов.

Самое любопытное, что особых нареканий игра Наваса никогда не вызывала, он не совершал каких-то нелепых ошибок наподобие тех, что делает «лучший вратарь мира» Давид Де Хеа, зато совершал иногда невероятные спасения, которые не слишком-то ценились, учитывая, что результат победителей вроде как делают игроки атаки.

Поэтому фигура Наваса всегда оставалась немного в стороне. Да и с самого начала находились люди, которые скептически относились к перспективам скромно выглядящего Кейлора в «Реале». Причем скепсис основывался не на игровых характеристиках вратаря – они-то как раз в полном порядке.

Опасения вызывала его не самая большая маркетинговая привлекательность, его слабая «продаваемость» как медийной фигуры. А ведь «Реал» это не только футбольная команда – это целая индустрия, в которой учитывается каждая мелочь, точнее каждая так называемая мелочь наподобие харизмы, активности в социальных сетях, привлекательности для СМИ , превращается в солидный маркетинговый ресурс и «продает» бренд.

Навас не вписывался в эту брендовость, но этим, кстати, многих поклонников привлекал – скромный герой должен присутствовать и в суперкрутой звездной банде. И все же с подачи тех, кто считает, что Навас «не продает», слухи о его уходе, о его списании велись давно. Мадридцы и так, и эдак обхаживали со всех сторон того же Де Хеа, Куртуа, пытаясь заполучить молодого и модного голкипера, который будет мегахитовой звездой.

Конечно, никто бы даже в «Реале» не стал покупать за большие деньги игрока лишь из-за его статусности – нужно и качество футбола. Куртуа и Де Хеа его дают. В целом. Но настолько ли Куртуа круче, чем Навас? Возможно, у него были бы перспективы это продемонстрировать, да вот только угодил в мадридский клуб бельгиец не в лучший момент.

Так совпало, что кризис «Реала» начался как раз, когда основным вратарем стал Куртуа, а Наваса нескромно усадили в запас без видимых на то оснований, не потому, что он хуже стал играть, а потому что купили «новую золотую игрушку». Безусловно, нет смысла говорить о прямой связи между кризисом «Реала» и замещением Наваса Куртуа.

Все мы примерно догадываемся, в чем настоящая причина спада у «сливочных», даже комплекс причин – об этом весь сезон с разных сторон твердят. Но человеческое восприятие склонно к искажениям, к несовершенным шаблонам. Поэтому и кризис «Реала» автоматически связывался с фигурой Куртуа, на которого столько всего потратили, «а он не тащит».

При этом Навас как бы не участвует в этом падении – его как скромного героя как раз задвинули в сторону и теперь расплачиваются. Негатив, который направлялся на команду в целом, автоматически попадал и на голову Куртуа, которому в отличие от многих других игроков «Реала» не предоставилась возможность похвастаться былыми заслугами в игре за эту команду. И это усиливает негатив.

Примечательно, что Зинедин Зидан сразу после возвращения в «Реал» поместил исподтишка в рамках своей экспериментальной практики, о которой мы рассказывали, в основной состав Наваса, а Куртуа вроде как был травмирован, хотя испанские СМИ скептически отнеслись к разговорам о неожиданной продолжительной травме, предпочитая думать, что Зидан хочет вернуться к варианту с Кейлором.

Но даже насквозь футбольный француз прекрасно соображает в маркетинге. Ему пришлось смириться с тем, что «Реал» на Наваса не рассчитывает. По ряду причин. Во-первых, та самая «не продаваемость». Возможно, героизация фигуры Кейлора ему помогла, но он не так ярок на рынке, как Куртуа.

Во-вторых, оправдание вложенных средств. Трансфер Куртуа преподносился как бомба, как прорыв и достижение. Явно не для того, чтобы тренер в конце сезона сказал, что это полная ерунда, и вернул «старичка» из пыльного шкафа.

В-третьих, как раз возраст. Все-таки «Реалу» необходима преемственность, желательно безболезненная. Когда внезапно старый вратарь сдаст, клуб не должен в судорогах искать на этом сумасшедшем перегретом рынке нового классного голкипера, теряя очки. Он должен готовиться к этому заранее и озаботиться, чтобы всегда был молодой и звездный. Лучше даже заранее заменить, не дожидаясь спада у старичка – так подумали в «Реале».

Все эти аргументы вполне рабочие, хотя и не бесспорные. 32 года для вратаря – это далеко не приговор, Буффон посмеется над такими годами. Поэтому складывается достаточно интересная, даже парадоксальная ситуация – болельщики «Реала», расстроенные провальным сезоном, пожалуй, ждут, что Навас уйдет летом. Но уйдет в другой топ-клуб, где еще ярко отыграет несколько лет, чем докажет, что мадридские боссы в нем ошибались. Ведь если героизировать скромного супермена, то до конца. А что может быть более трогательным, чем сюжет, когда отвергнутый герой доказывает свое величие.