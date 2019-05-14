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Отвергнутый герой «Реала»

14 мая 2019, 00:50

Вратарь «Реала» Кейлор Навас – один из тех, кому летом придется искать новый клуб. «Соккер.ру» - о неоднозначности отношения к костариканцу.

Наваса многие болельщики «Реала», а тем более нейтральные любители футбола, считают жертвой бездумной трансферной политики мадридского клуба. Потеряв лидера атак, лучшего игрока последних лет, мадридцы не обеспокоились тем, чтобы его заменить, а потратили уйму сил, времени, энергии и денег, чтобы выманить из «Челси» Тибо Куртуа, хотя имели в составе прекрасного голкипера, с которым три года подряд брали Лигу чемпионов.

Самое любопытное, что особых нареканий игра Наваса никогда не вызывала, он не совершал каких-то нелепых ошибок наподобие тех, что делает «лучший вратарь мира» Давид Де Хеа, зато совершал иногда невероятные спасения, которые не слишком-то ценились, учитывая, что результат победителей вроде как делают игроки атаки.

Поэтому фигура Наваса всегда оставалась немного в стороне. Да и с самого начала находились люди, которые скептически относились к перспективам скромно выглядящего Кейлора в «Реале». Причем скепсис основывался не на игровых характеристиках вратаря – они-то как раз в полном порядке.

Опасения вызывала его не самая большая маркетинговая привлекательность, его слабая «продаваемость» как медийной фигуры. А ведь «Реал» это не только футбольная команда – это целая индустрия, в которой учитывается каждая мелочь, точнее каждая так называемая мелочь наподобие харизмы, активности в социальных сетях, привлекательности для СМИ, превращается в солидный маркетинговый ресурс и «продает» бренд.

Навас не вписывался в эту брендовость, но этим, кстати, многих поклонников привлекал – скромный герой должен присутствовать и в суперкрутой звездной банде. И все же с подачи тех, кто считает, что Навас «не продает», слухи о его уходе, о его списании велись давно. Мадридцы и так, и эдак обхаживали со всех сторон того же Де Хеа, Куртуа, пытаясь заполучить молодого и модного голкипера, который будет мегахитовой звездой.

Конечно, никто бы даже в «Реале» не стал покупать за большие деньги игрока лишь из-за его статусности – нужно и качество футбола. Куртуа и Де Хеа его дают. В целом. Но настолько ли Куртуа круче, чем Навас? Возможно, у него были бы перспективы это продемонстрировать, да вот только угодил в мадридский клуб бельгиец не в лучший момент.

Так совпало, что кризис «Реала» начался как раз, когда основным вратарем стал Куртуа, а Наваса нескромно усадили в запас без видимых на то оснований, не потому, что он хуже стал играть, а потому что купили «новую золотую игрушку». Безусловно, нет смысла говорить о прямой связи между кризисом «Реала» и замещением Наваса Куртуа.

Все мы примерно догадываемся, в чем настоящая причина спада у «сливочных», даже комплекс причин – об этом весь сезон с разных сторон твердят. Но человеческое восприятие склонно к искажениям, к несовершенным шаблонам. Поэтому и кризис «Реала» автоматически связывался с фигурой Куртуа, на которого столько всего потратили, «а он не тащит».

При этом Навас как бы не участвует в этом падении – его как скромного героя как раз задвинули в сторону и теперь расплачиваются. Негатив, который направлялся на команду в целом, автоматически попадал и на голову Куртуа, которому в отличие от многих других игроков «Реала» не предоставилась возможность похвастаться былыми заслугами в игре за эту команду. И это усиливает негатив.

Примечательно, что Зинедин Зидан сразу после возвращения в «Реал» поместил исподтишка в рамках своей экспериментальной практики, о которой мы рассказывали, в основной состав Наваса, а Куртуа вроде как был травмирован, хотя испанские СМИ скептически отнеслись к разговорам о неожиданной продолжительной травме, предпочитая думать, что Зидан хочет вернуться к варианту с Кейлором.

Но даже насквозь футбольный француз прекрасно соображает в маркетинге. Ему пришлось смириться с тем, что «Реал» на Наваса не рассчитывает. По ряду причин. Во-первых, та самая «не продаваемость». Возможно, героизация фигуры Кейлора ему помогла, но он не так ярок на рынке, как Куртуа.

Во-вторых, оправдание вложенных средств. Трансфер Куртуа преподносился как бомба, как прорыв и достижение. Явно не для того, чтобы тренер в конце сезона сказал, что это полная ерунда, и вернул «старичка» из пыльного шкафа.

В-третьих, как раз возраст. Все-таки «Реалу» необходима преемственность, желательно безболезненная. Когда внезапно старый вратарь сдаст, клуб не должен в судорогах искать на этом сумасшедшем перегретом рынке нового классного голкипера, теряя очки. Он должен готовиться к этому заранее и озаботиться, чтобы всегда был молодой и звездный. Лучше даже заранее заменить, не дожидаясь спада у старичка – так подумали в «Реале».

Все эти аргументы вполне рабочие, хотя и не бесспорные. 32 года для вратаря – это далеко не приговор, Буффон посмеется над такими годами. Поэтому складывается достаточно интересная, даже парадоксальная ситуация – болельщики «Реала», расстроенные провальным сезоном, пожалуй, ждут, что Навас уйдет летом. Но уйдет в другой топ-клуб, где еще ярко отыграет несколько лет, чем докажет, что мадридские боссы в нем ошибались. Ведь если героизировать скромного супермена, то до конца. А что может быть более трогательным, чем сюжет, когда отвергнутый герой доказывает свое величие.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92 ответил Crooclin
   689 / 833
15 мая в 20:24
По моему одно и то же, только в Барселоне желтухи наверное поменьше.
bsww
bsww
   805 / 833
15 мая в 11:04
Если он уходит, то Зениту такой кипер не помешает. Перспективные наши обойдутся дороже, пока пятилетние иностранцы будут считаться иностранцами, а не "нашими". В Европе пять лет отпахал и получил гражданство и больше иностранцем не считается и пускай ты играешь за другую сборную
Crooclin
Crooclin ответил realmadrid92
   478 / 833
15 мая в 07:48
Реал наоборот сделал им одолжение отпустив бесплатно и платил половину зарплаты, им сказали хочешь быть здесь, то основным игроком скорей всего не будете, они приняли решение уйти. Почему все обсуждают игроков Реала, Хави и Иньеста тоже ушли, и не только они, везде уходят легенды клубов, но все зацикливаются только на одном клубе. Но мне лично приятно, что все кому не лень обсуждают мой любимый клуб, ведь Реал самый лучший клуб мира как не крути.
Разница в том, что Хави и Иньеста уходили из Барсы после долгих лет, пройдя тернистый путь из первого класса Масии до Чемпионов Мира и всего прочего, уходили в статусе почтённых ветеранов, чтобы уступить дорогу молодым.
А Реал безжалостно выкидывает заслуженных и надёжных в угоду статусным и перспективным. Как девушка, которая должна гулять только с самым первым парнем на деревне)
realmadrid92
realmadrid92 ответил Espana-Deutschland
   689 / 833
14 мая в 23:23
Реал наоборот сделал им одолжение отпустив бесплатно и платил половину зарплаты, им сказали хочешь быть здесь, то основным игроком скорей всего не будете, они приняли решение уйти. Почему все обсуждают игроков Реала, Хави и Иньеста тоже ушли, и не только они, везде уходят легенды клубов, но все зацикливаются только на одном клубе. Но мне лично приятно, что все кому не лень обсуждают мой любимый клуб, ведь Реал самый лучший клуб мира как не крути.
realmadrid92
realmadrid92
   689 / 833
14 мая в 23:01
Довольно посредственная статья. Я скажу так, большая часть мадридистов за Тибо. Насчёт того, что в Реал приезжают одни звёзды, тоже абсурд. Из этого состава можно отметить только нескольких игроков, которых купили, когда на них все положили глаз. Остальные все покупались с расчетом на будущее, и все стали звёздами первой величины в Реале. Если так ненавидите Реал, то добавьте историю с Браво, ведь тогда было схожая ситуация, если так судить о каждом трансфере, то везде будут делать ставку на перспективного игрока. Лично Я, никогда не считал Кейлора одним из лучших вратарей, только игра с Баварией вспоминается, когда реально он тащил. Лично от себя хочу добавить, насчёт ситуации в Реале, если Зидан будет тащить своих в основу, то следующий сезон будет таким же, как этот. Надо выставлять на трансфер: Наваса, Марсело, Каземиро(если не наберёт форму), Кросс, Модрич (в прошлом сезоне не заслужил ЗМ, когда Рон ушел видно кто реально должен был взять), Васкес, Бэйл, Иско, Асенсио, Бензема (если с приходом Иовича, он также будет играть в каждом матче и забивать всяким Леганесам, как Месси). Перестройка нужна, но когда она начнется ещё вопрос, этим летом или в следующем посмотрим. По мне надо было оставлять Солари, при нем действительно произошли изменения, команда начала играть, а не тупо ходить. Ждём и верим в Зидана, будет приятно если Я ошибаюсь.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
14 мая в 15:26
Блин, сколько уже таких статей было. И когда Роббена продавали, и когда Озила, и когда Кас уходил, и Рауль, И Роналду. "Выкинули, бросили, променяли на бабки". И как успехи у всех вышеперечисленных ребят? Ну, Роббен ярко поиграл в Баварии (3 ЛЧ чет как-то не выиграл тем не менее). А остальные - просто доигрывали или как Озил меркли. Ну не 56ы сидят во главе миллиардной корпорации. У клуба десятки трофеев, при Пересе уже 5!!! ЛЧ выиграли. Только у Милана кубков больше, причем за всю историю, а не при одном президенте. Уж наверное шарит дядька получше нашего.

Между прочим, болельщики от многочисленных успехов превращаются в неблагодарных животных, которым даже ничья повод для свиста. Такие сезоны как этот - очень полезны, чтобы вернуть всех на землю.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   263 / 833
14 мая в 14:22
"Самое любопытное, что особых нареканий игра Наваса никогда не вызывала, он не совершал каких-то нелепых ошибок наподобие тех, что делает «лучший вратарь мира» Давид Де Хеа," - в прошлом сезоне - третий гол Ювентуса, когда он просто скинул мяч в ноги Матюиди, гол в ближний угол от Киммиха, уже в этом - гол между ног в матче с Бетисом, в ближний угол от Суареса и т.д. Да, он иногда выдавал гениальные матчи, как с Баварией в ответке, но косячил уж точно не меньше нынешнего Де Хеа, и уж куда больше нынешнего Куртуа, у которого из явных косяков в этом сезоне только гол Шёне и два мяча Сосьедада.

А если бы не сейвы Куртуа в первой части сезона, то отставание Реала от Барсы и Атлетико было бы ещё на 10-15 очков больше.

Смешно читать, как многие фанаты Реала его крайним выставляют, хотя уж явно не вратарская проблема в Мадриде сейчас самая серьёзная. Но они за мельчайшую ошибку готовы Куртуа просто сожрать, при этом на ошибки Наваса они же глаза закрывают, какими бы грубыми они не были. Мне, в общем, вся эта ситуация до лампочки, но в очередной раз поражают двойные стандарты и лицемерие. А учитывая, что эти же самые люди их из разу в раз проявляют в теме "Месси - Роналду", то их отношение к этим вратарям нисколько не удивляет.
OLESOCC
OLESOCC
   490 / 833
14 мая в 13:09
Навас на порядок лучше Чиба!. В Зенит бы его, вместо Луны ...
Roger Young
Roger Young
   491 / 833
14 мая в 12:22
хорошая статья
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   635 / 833
14 мая в 12:11
Надеюсь, что Навас останется и поможет Реалу. Но если уйдет, был бы рад, если бы он пришел к нам в Севилью.

А вот если Реал выгонит Наваса ради Куртуа, это будет очередной мерзкий поступок после того, когда фактически выгнали Рауля, а затем и Касильяса.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   811 / 833
14 мая в 10:24
Ситуация с Навасом еще раз доказывает, что футбол в целом, и спорт в частности, стал рынком, игрушкой в руках бизнесменов. Спортивная составляющая уходит на второй план.
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
14 мая в 08:49
С Навасом поступили подло.Он будет хорошо смотреться в Ювентусе или в Арсенале.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   620 / 833
14 мая в 06:35
куртуа себя покажет
eleven LC
eleven LC
   219 / 833
14 мая в 06:05
После того как убрали из клуба самого Касильяса ситуация с Навасом не удивительна
ОПС
ОПС
   217 / 833
14 мая в 05:49
Идиотство, вот и все. А хороший вратарь без работы не останется.
112910315
112910315
   1 / 833
14 мая в 03:40
Непонятное решение, если это действительно произойдёт, насколько непонятное, что в здравом уме поверить в это невозможно.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   607 / 833
14 мая в 03:01
Пока президент Перес-так и будет.
Ruslan3132
Ruslan3132
   56 / 833
14 мая в 02:32
Навас - топ кипер.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
14 мая в 02:27
Я купил бы футболку Кейлора Наваса. Думаю футболки или перчатки буратино никому не интересен. О каком маркетинге идет речь??
cevin cigan
cevin cigan
   91 / 833
14 мая в 02:21
Не,ну всё можно понять,когда хорошего игрока меняют на супер игрока. Вот когда хорошего убирают и на его место "торпедируют" хренового-это нонсенс! Как болельщику,мне по хрену медийность игрока,главное игровые качества(но кто нас послушает?)
амурец
амурец
   142 / 833
14 мая в 02:14
Навас лучше Куртуа, но оказывается всё решает маркетинг и хорошего кипера списывают, ради модного но не слишком стабильного вратаря
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