«Реал» увеличил предложение по Погба

«Реал» увеличил предложение по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. «Сливочные» предлагают за француза 121 миллион фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что МЮ требует за Погба 150 миллионов фунтов стерлингов.
«Реал» увеличил предложение по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. «Сливочные» предлагают за француза 121 миллион фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что МЮ требует за Погба 150 миллионов фунтов стерлингов.
Зачем Погба? Лучше добавьте нужную сумму и купите Мбаппе! Или за ту же сумму может быть получится взять Канте, который намного лучше бьётся на поле.
Зидан сильно ошибается, если это правда
Зачем Погба? Лучше добавьте нужную сумму и купите Мбаппе! Или за ту же сумму может быть получится взять Канте, который намного лучше бьётся на поле.
Зидан сильно ошибается, если это правда
Вдумайтесь ненавистники Погбиуса :)
Это пожизненная зп всех соккерчан вместе взятых :)
Вдумайтесь ненавистники Погбиуса :)
Это пожизненная зп всех соккерчан вместе взятых :)
P. S. Пересу то понятно - маркетинг важнее всего, но неужели Зидан и вправду расчитывает добиться работоспособности от Погба на протяжении всего сезона? Это же не сборная...
P. S. Пересу то понятно - маркетинг важнее всего, но неужели Зидан и вправду расчитывает добиться работоспособности от Погба на протяжении всего сезона? Это же не сборная...