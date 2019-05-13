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«Реал» увеличил предложение по Погба

13 мая 2019, 21:38

«Реал» увеличил предложение по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. «Сливочные» предлагают за француза 121 миллион фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что МЮ требует за Погба 150 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Romeo 777
   77 / 840
15 мая в 08:30
Канте, который зимой контракт продлил на 5 лет, + с учетом трансферного бана так и продали вам!)
Это я так,к слову о погбуне. По большому счёту,ни один ни второй нам на хрен не упали,если Кроос с Каземиро выйдут на свой уровень.
Барсамания1988
Барсамания1988
   465 / 840
14 мая в 16:19
Мда я думал реал усиливаться будет, а они ослабляются ну придется опять вас в классико разгромить.
Romeo 777
Romeo 777 ответил cevin cigan
   161 / 840
14 мая в 09:29
Да что Зидан в этого понтореза вбился? Хочешь именно француза,так есть Канте! Да за такое бабло,чуть добавить и взять Мбапе(на долгие годы,как Бензина в своё время)
Канте, который зимой контракт продлил на 5 лет, + с учетом трансферного бана так и продали вам!)
galem72
galem72
   346 / 840
14 мая в 09:23
Тут и думать нечего! Даже слепец узреет в этом угле бесполезность для Юнайтед.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 06:25
Необходимо продавать это эбеновое дерево!!! Пока предлагают нормальные деньги.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
14 мая в 01:56
Погбун совсем ленивый чувак.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
14 мая в 01:54
Начинается антипатия к Зидану изза этого нигра
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 01:13
Если это правда, то Зидана надо гнать поскорее, и вернуть Дель Боске, Моуриньо или Солари!!!
Зачем Погба? Лучше добавьте нужную сумму и купите Мбаппе! Или за ту же сумму может быть получится взять Канте, который намного лучше бьётся на поле.
Зидан сильно ошибается, если это правда
амурец
амурец
   115 / 840
14 мая в 00:49
за такие деньги брать Погба?
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
13 мая в 23:45
Да что Зидан в этого понтореза вбился? Хочешь именно француза,так есть Канте! Да за такое бабло,чуть добавить и взять Мбапе(на долгие годы,как Бензина в своё время)
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:33
Надо обязательно купить, и неймара тоже, они по духу очень подходят реалу.
Nazi
Nazi
   672 / 840
13 мая в 23:01
121 лям фунтов..

Вдумайтесь ненавистники Погбиуса :)

Это пожизненная зп всех соккерчан вместе взятых :)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил shlifen
   441 / 840
13 мая в 22:05
Если это правда - МЮ продавай!!! Пока в Мадриде не одумались =))) За эти деньги как раз двух хороших бойцов приобретёте - они будут явно полезнее ТАКОГО Погба... P. S. Пересу то понятно - маркетинг важнее всего, но неужели Зидан и вправду расчитывает добиться работоспособности от Погба на протяжении всего сезона? Это же не сборная...
одни аплодисменты зизу заряжают на подвиги
shlifen
shlifen
   144 / 840
13 мая в 21:53
Если это правда - МЮ продавай!!! Пока в Мадриде не одумались =))) За эти деньги как раз двух хороших бойцов приобретёте - они будут явно полезнее ТАКОГО Погба...

P. S. Пересу то понятно - маркетинг важнее всего, но неужели Зидан и вправду расчитывает добиться работоспособности от Погба на протяжении всего сезона? Это же не сборная...
Заратустра
Заратустра
   175 / 840
13 мая в 21:40
130 и норм будет.
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