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Кейлор Навас может продолжить карьеру в Италии

13 мая 2019, 22:16

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в Италии. Игроком интересуется «Рома» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» дало понять Навасу, что они не рассчитывают на него в следующем сезоне.

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Барсамания1988
Барсамания1988
   465 / 840
14 мая в 18:04
Реалу клювом щелкать не нужно было и перехватывать аллисона бекера.
shlifen
shlifen
   144 / 840
14 мая в 07:10
В Италии Навас будет нарасхват, раз уж в Реале почему-то его уже третий год хотят выгнать. Понимаю конечно что он не привлекателен с точки зрения маркетинга (ну не звезда инстаграма и хоть убей), но блин, и о результатах ведь тоже нужно думать... Есть Навас, есть вроде талантливый Лунин, но нет, очень нужно было привезти ещё и Куртуа =((
амурец
амурец ответил cevin cigan
   115 / 840
14 мая в 02:33
Сдаётся мне,что этот вопрос решали без Зидана.Если это так,то история продолжается и снова в Реале "рулит" Перец!
Перес там главный, где то он молодец, а где то конечно поступает как из названия книги Достоевского
cevin cigan
cevin cigan ответил амурец
   77 / 840
14 мая в 02:24
да по крайней мере довольно странное решение, особенно со стороны Зидана
Сдаётся мне,что этот вопрос решали без Зидана.Если это так,то история продолжается и снова в Реале "рулит" Перец!
амурец
амурец ответил 95-shishani-95
   115 / 840
14 мая в 02:06
Зидан и Перес походу окончательно сошли с ума!!!((( Кажется не к добру всё это!!!(((
да по крайней мере довольно странное решение, особенно со стороны Зидана
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил амурец
   47 / 840
14 мая в 01:16
менять Наваса а на Куртуа это дурость
Зидан и Перес походу окончательно сошли с ума!!!(((
Кажется не к добру всё это!!!(((
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 01:15
Почему Ювентус молчит, интересно?! Щесны не тот вратарь, с которым можно достойно бороться в ЛЧ! А Навас, как раз, самое то!!!
По мне, лучший вратарь мира!!!
амурец
амурец
   115 / 840
13 мая в 23:18
менять Наваса а на Куртуа это дурость
juvenale
juvenale
   65 / 840
13 мая в 23:05
нужно Юве брать,Щесны не тянет на топа
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
13 мая в 22:45
Зря делает ставку на Тибо Зизу...лучше уж, раз не устраивает возраст Наваса, продать обоих, вполне можно 80 лямов выручить и забрать ДДХ
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   188 / 840
13 мая в 22:42
В Юве сейчас как раз классного вратаря нет....
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