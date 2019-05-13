Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в Италии. Игроком интересуется «Рома» и миланский «Интер».
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» дало понять Навасу, что они не рассчитывают на него в следующем сезоне.
Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в Италии. Игроком интересуется «Рома» и миланский «Интер».
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» дало понять Навасу, что они не рассчитывают на него в следующем сезоне.
Кажется не к добру всё это!!!(((
Кажется не к добру всё это!!!(((
По мне, лучший вратарь мира!!!
По мне, лучший вратарь мира!!!