Кейлор Навас может продолжить карьеру в Италии

13 мая 2019, 22:16

Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в Италии. Игроком интересуется «Рома» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» дало понять Навасу, что они не рассчитывают на него в следующем сезоне.