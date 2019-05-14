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Назван лучший игрок 28-го тура РПЛ

14 мая 2019, 10:07

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ.

Футболист набрал 74% голосов. В поединке против ЦСКА 30-летний игрок отдал три голевые передачи.

Отметим, что форвард недавно (по итогам 24-го и 25-го туров) уже становится лучшим игроком по мнению болельщиков.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 21:44
Дзюба игрок года!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
14 мая в 17:45
Объективно.
Багров-брат
Багров-брат ответил Дед за ЦСКА
   273 / 840
14 мая в 15:13
Федя худший из худших, за всю игру 1 удар и тот мимо))),
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир..."...))) Троллики не спят...)))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   461 / 840
14 мая в 15:09
Ураа
амурец
амурец
   115 / 840
14 мая в 14:57
да согласен все же три голевые с ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Владимир_Спартак
   46 / 840
14 мая в 13:13
А почему не Чалов). 😁
Федя худший из худших, за всю игру 1 удар и тот мимо))),
sir_Alex
sir_Alex ответил iri13
   49 / 840
14 мая в 13:11
..так это.. деревья ведь они полезные)))..Артемию поздравления!
Однозначно! Присоединяюсь к поздравлениям! Сбылась его мечта стать чемпионом. Теперь можно и середняк АПЛ смыться)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 13:01
А Федуну Педро больше нравился!!! Вот теперь локти кусает!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   205 / 840
14 мая в 12:36
А почему не Чалов). 😁
МКС
МКС
   30 / 840
14 мая в 12:35
Лучший игрок тура - Акинфеев

Благодаря великолепной игре великого обладателя звания ЗМС России

Зенит убрал все сомнения в своем чемпионстве

Дзюба, лишь слегка помог ему в этом нелегком труде
iri13
iri13 ответил sir_Alex
   253 / 840
14 мая в 12:27
Лучшее в мире дерево!
..так это.. деревья ведь они полезные)))..Артемию поздравления!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
14 мая в 12:18
Однозначно -- Артём лучший.
( - Федун, чё губы надул?
- Кафтан прожёг.
- А велика ли дыра?
- Один ворот остался.))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 12:15
Да и вообще....
Дзюба в 5-й раз признан лучшим игроком тура РПЛ ещё 9 октября 2018 года....

Отдать ему это звание навсегда......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 12:05
Близость первого чемпионства раззадорила Артёма.......
Последние 4 матча :
Дубль в Краснодаре...
Гол Динамо...плюс голевая передача...
3 голевые передачи с Крыльями...
И снова 3 голевых паса с ЦСКА.....

10 результативных действий - за 4 игры.......
Наверно скептикам и критикам - пришло время молча постоять в сторонке....
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 11:58
Будущий игрок Реала - 18 летний Родриго тоже на днях сделал 3 голевых за игру в Сантосе!
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
14 мая в 11:57
Вот это прогресс - был полено поленом, а теперь лучший игрок...Мои пздравления...
свиноспартач
свиноспартач ответил Питерский Пивасик
14 мая в 11:37
поздравляю,не каждый после тарасовки заиграет!
как греет душу поражения парнокопытных
свиноспартач
свиноспартач
14 мая в 11:36
да, про76и Звезду!!!!
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 11:32
Лучшее в мире дерево!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 11:26
Молодец. Не каждый может в одном матче сделать 3 голевые передачи.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   391 / 840
14 мая в 11:20
поздравляю,не каждый после тарасовки заиграет!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
14 мая в 11:14
Ракицкий тоже подошёл бы. Ничего сделать ЦСКА в атаке не дал.
112910315
112910315
   1 / 840
14 мая в 11:10
Кто и когда из нападающих может гордиться хет-триком по голевым передачам в одном матче, (РПЛ) да ещё с командой, для которой очки в этом матче были на вес золота. Радовало то, что Зенит, и в частности Артём Дзюба, в матче, который не имел никакого значения для команды, за исключением престижа команды, играли так, как и подобает чемпиону, несмотря на турнирное положение в таблице. Однозначно лучший Артём Дзюба, в составе заслуженного Чемпиона России - команды Зенит.
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 11:10
Заслужил ассистами.
ОПС
ОПС
   219 / 840
14 мая в 11:06
Можно поздравить.
Знатог
Знатог
   180 / 840
14 мая в 11:02
Лучший подавальщик мячей.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 10:52
Все темы про Дзюбу раздражают федуна.
handreb
handreb
   67 / 840
14 мая в 10:49
Дзюба однозначно.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
14 мая в 10:43
Молодец Дзюба .
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   269 / 840
14 мая в 10:41
Дзюба реально изменился после ЧМ, видать второе дыхание открылось)
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