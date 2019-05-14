Назван лучший игрок 28-го тура РПЛ

14 мая 2019, 10:07

Нападающий «Зенита» признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ .

Футболист набрал 74% голосов. В поединке против ЦСКА 30-летний игрок отдал три голевые передачи.

Отметим, что форвард недавно (по итогам 24-го и 25-го туров) уже становится лучшим игроком по мнению болельщиков.