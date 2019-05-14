Назван лучший игрок 28-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ.
Футболист набрал 74% голосов. В поединке против ЦСКА 30-летний игрок отдал три голевые передачи.
Отметим, что форвард недавно (по итогам 24-го и 25-го туров) уже становится лучшим игроком по мнению болельщиков.
Благодаря великолепной игре великого обладателя звания ЗМС России
Зенит убрал все сомнения в своем чемпионстве
Дзюба, лишь слегка помог ему в этом нелегком труде
Благодаря великолепной игре великого обладателя звания ЗМС России
Зенит убрал все сомнения в своем чемпионстве
Дзюба, лишь слегка помог ему в этом нелегком труде
( - Федун, чё губы надул?
- Кафтан прожёг.
- А велика ли дыра?
- Один ворот остался.))))))
( - Федун, чё губы надул?
- Кафтан прожёг.
- А велика ли дыра?
- Один ворот остался.))))))
Дзюба в 5-й раз признан лучшим игроком тура РПЛ ещё 9 октября 2018 года....
Отдать ему это звание навсегда......
Дзюба в 5-й раз признан лучшим игроком тура РПЛ ещё 9 октября 2018 года....
Отдать ему это звание навсегда......
Последние 4 матча :
Дубль в Краснодаре...
Гол Динамо...плюс голевая передача...
3 голевые передачи с Крыльями...
И снова 3 голевых паса с ЦСКА.....
10 результативных действий - за 4 игры.......
Наверно скептикам и критикам - пришло время молча постоять в сторонке....
Последние 4 матча :
Дубль в Краснодаре...
Гол Динамо...плюс голевая передача...
3 голевые передачи с Крыльями...
И снова 3 голевых паса с ЦСКА.....
10 результативных действий - за 4 игры.......
Наверно скептикам и критикам - пришло время молча постоять в сторонке....