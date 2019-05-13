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«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

13 мая 2019, 00:01
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Поражение от «Реала Сосьедад» в матче 36-го тура чемпионата Испании стало для «Реала» 17-м в этом сезоне во всех турнирах. В XXI веке «сливочные» не проигрывали так много в течение одного сезона.

Последняя подобная неудача датируется сезоном-1998/99.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
13 мая в 19:55
Эх дон тампон, ненашел лучше как заменить и удалить коммент. Ох уж эти сливки
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 16:37
Разве так можно?
Neymar 10
Neymar 10
13 мая в 14:56
и пусть каждый год будут обновлять этот " рекорд " и ставить новые подобные " рекорды "
Don trambon
Don trambon ответил Bavaria_M
   85 / 840
13 мая в 13:11
А ты кроме трепать можешь что? Хотя-бы в аргумент а? Где ваш супер тренер а? И если не знаешь то лучше молчи, ахах непродали игрока, будто дело в этом, ох уж эти глоры. Когда за барсу снова будешь? Твои риалка вообще уплыл без судей.
Когда за барсу снова будешь? А когда я был за неё?)

Аргумент то что ты на ветках челси ноешь всё? Сам у себя в профиле полистай увидишь)

А Зидан должен был сразу, как пришёл меньше чем за пол сезона всё наладить?) Хех.

Ты бы лучше задался вопросом почему твоя баварка гроза лиги из года в год на коленях кое что делает всем более менее сильным командам в ЛЧ)
И даже лучший(на данный момент) тренер не смог этому помешать). Про нынешнего молчу).
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
13 мая в 12:44
Стыдно за РЕал..
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Шишанутый
   155 / 840
13 мая в 12:31
А ты вкусе что нормальный тренер, может и с таким 77м добиваться результата, к примеру клопп. И вы же орали что зизу не нужны игроки он работает с тем что есть, и так выиграл 3 лч, не то что лысый пепка ток траты лярд а тут уже переобулись, Да с теми трансферами даже бургер слуц справился.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Don trambon
   155 / 840
13 мая в 12:27
А ты кроме трепать можешь что? Хотя-бы в аргумент а? Где ваш супер тренер а? И если не знаешь то лучше молчи, ахах непродали игрока, будто дело в этом, ох уж эти глоры. Когда за барсу снова будешь? Твои риалка вообще уплыл без судей.
Don trambon
Don trambon ответил Bavaria_M
   85 / 840
13 мая в 12:19
Эх и где же самый крутой тренер, что может работать с любым игроком и давать результат, эх а да это же зизу, от незадача, как так, ай яй яй.....
А я думал что ты только трёшься и ноешь на ветках челси, что те не продали своего игрока в баварку.

А тут такое. Ну ладно.
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
13 мая в 11:07
Ладно, этот сезон им уже можно просто забыть. Да и думаю, заранее предложи любому болельщику Реала, что вот команда выиграет 3 ЛЧ подряд а потом 1 такой неудачный сезон, думаю процентов 90 бы согласились на такое. Но будет смешно и печально болелам Реала, если и в будущем сезоне повторится аналогичное (как не крути, но главного тащера команды последних 6-7 лет теперь нет), поглядим на работу тренера Зидана.
galem72
galem72
   346 / 840
13 мая в 10:48
Это позитивная тенденция. ))
рус фан
рус фан
   239 / 840
13 мая в 10:18
Неудачный сезон однозначно, но этот сезон перестройки после трех подряд побед в ЛЧ, такой спад должен был произойти, всегда побеждать невозможно.
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 09:19
Реал 2 раза в сезоне проиграл цска, а Енисей только один раз проиграл цска.
Вывод: Енисей сильнее Реала.
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
13 мая в 07:44
Поражения тоже бывают разные. Может элементарно не повести(мяч не прёт в ворота,пропущенные не по логике голы,автоголы и др),но вот безвольно проигранные матчи-это уже не есть хорошо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   498 / 840
13 мая в 07:22
Да уж...
3ton
3ton
   241 / 840
13 мая в 07:16
Что ты делаешь VAR ?
Прекрати 🤣🤣
ОППАОПА
ОППАОПА ответил Шишанутый
13 мая в 06:48
Да просто сливают матчи. У парней нет мотевации играть. Дома еще стараются ради своих болельщиков а на выездах одни поражения!! 5 последних игр дома - 5 побед 5 посл. матчей гостях - 0 побед
кто же информирует тебя , сам перец ))) или больное воображение твое ? сходи мозгоправу и смени тотем .
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 06:33
Позорно должно быть.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 06:08
Отсутствие результата - тоже результат.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 04:40
Ещё можно увеличить этот показатель.
Шишанутый
Шишанутый ответил Bavaria_M
   13 / 840
13 мая в 04:19
Эм как нет мотивации?ведь все глоры сливок орали что зизу по мимо тренера еще супер мотиватор, от бяда то какая, как быстро переобуваются
Работу Зизу будем оценевать по следущему сезону а эти матчи сейчас для Реала как товарищеские. Летом Зизу разгонит весь этот сброд и наберет норм игроков какие ему нужны.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Шишанутый
   155 / 840
13 мая в 03:31
Эм как нет мотивации?ведь все глоры сливок орали что зизу по мимо тренера еще супер мотиватор, от бяда то какая, как быстро переобуваются
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
13 мая в 03:29
Эх и где же самый крутой тренер, что может работать с любым игроком и давать результат, эх а да это же зизу, от незадача, как так, ай яй яй.....
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
13 мая в 01:45
вот истиный Реал без судеек
Grizzzly
Grizzzly
13 мая в 01:40
Чем выше заберёшься, тем больнее падать.
Закончился период, вопрос когда наступит новый пик команды.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
13 мая в 01:31
позорный сезон вне всяких сомнений.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 00:53
Позорище то какое.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 00:51
Тяжёлое посткриштианское похмелье.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
13 мая в 00:45
Да как то в этом сезоне уже и привыкли все к поражениям.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
13 мая в 00:39
То ли еще будет .
Ой , ой , ой ... ( С ) :)
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
13 мая в 00:22
Никакой
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