«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

13 мая 2019, 00:01

Поражение от «Реала Сосьедад» в матче 36-го тура чемпионата Испании стало для «Реала» 17-м в этом сезоне во всех турнирах. В XXI веке «сливочные» не проигрывали так много в течение одного сезона.

Последняя подобная неудача датируется сезоном-1998/99.