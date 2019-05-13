«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

Поражение от «Реала Сосьедад» в матче 36-го тура чемпионата Испании стало для «Реала» 17-м в этом сезоне во всех турнирах. В XXI веке «сливочные» не проигрывали так много в течение одного сезона.
Последняя подобная неудача датируется сезоном-1998/99.
Аргумент то что ты на ветках челси ноешь всё? Сам у себя в профиле полистай увидишь)
А Зидан должен был сразу, как пришёл меньше чем за пол сезона всё наладить?) Хех.
Ты бы лучше задался вопросом почему твоя баварка гроза лиги из года в год на коленях кое что делает всем более менее сильным командам в ЛЧ)
И даже лучший(на данный момент) тренер не смог этому помешать). Про нынешнего молчу).
Аргумент то что ты на ветках челси ноешь всё? Сам у себя в профиле полистай увидишь)
А Зидан должен был сразу, как пришёл меньше чем за пол сезона всё наладить?) Хех.
Ты бы лучше задался вопросом почему твоя баварка гроза лиги из года в год на коленях кое что делает всем более менее сильным командам в ЛЧ)
И даже лучший(на данный момент) тренер не смог этому помешать). Про нынешнего молчу).
А тут такое. Ну ладно.
А тут такое. Ну ладно.
Вывод: Енисей сильнее Реала.
Вывод: Енисей сильнее Реала.
Прекрати 🤣🤣
Прекрати 🤣🤣
Закончился период, вопрос когда наступит новый пик команды.
Закончился период, вопрос когда наступит новый пик команды.
Ой , ой , ой ... ( С ) :)
Ой , ой , ой ... ( С ) :)