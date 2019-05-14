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Конте возглавит «Интер», если не дождется предложения от «Ювентуса»

14 мая 2019, 11:32

Пресса сообщает, что Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера» только после того, как будет уверен, что не получит предложения от «Ювентуса».

Ранее отмечалось, что 49-летний специалист уже согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта. 

Конте ждал предложений от «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Ювентуса», но ни от одного из клубов оно так и не поступило. Специалист собирается подождать до среды, когда руководство туринского клуба проведёт встречу с главным тренером «Юве» Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
Wizard 10
Wizard 10 ответил Жека10
   707 / 840
14 мая в 21:20
ну по крайней мере он лучше Спалетти
Да, получше будет. Надо Интеру возвращать корону, а то Ювентус уже не тянет.
Жека10
Жека10
   373 / 840
14 мая в 16:09
ну по крайней мере он лучше Спалетти
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
14 мая в 14:51
если он не нужен МЮ и ПСЖ,то мы что совсем 8,на такое подписываться, ну разве что он будет волонтёром)))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
14 мая в 14:49
один безтрофейник(ЛЧ) хочет сменить другого безтрофейника, от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Нам нужен или тот который принесёт ЛЧ или пусть Аллегри и дальше руководит.
Великий Государь
Великий Государь
14 мая в 13:09
Звучит как шантаж. Нам такие не нужны. Пусть принтерюге условия ставит)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   250 / 840
14 мая в 12:01
Собрался в Интер вот и иди туда! Не нужно подсиживать Макса!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
14 мая в 11:56
С такими изделиями Ювентусу нет смысла иметь дело
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