Конте возглавит «Интер», если не дождется предложения от «Ювентуса»

14 мая 2019, 11:32

Пресса сообщает, что станет новым главным тренером «Интера» только после того, как будет уверен, что не получит предложения от «Ювентуса».

Ранее отмечалось, что 49-летний специалист уже согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта.