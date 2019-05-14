Конте возглавит «Интер», если не дождется предложения от «Ювентуса»

Пресса сообщает, что Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера» только после того, как будет уверен, что не получит предложения от «Ювентуса».
Ранее отмечалось, что 49-летний специалист уже согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта.
Конте ждал предложений от «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Ювентуса», но ни от одного из клубов оно так и не поступило. Специалист собирается подождать до среды, когда руководство туринского клуба проведёт встречу с главным тренером «Юве» Массимилиано Аллегри.