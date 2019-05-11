СМИ: Индзаги покинет «Лацио» по окончании сезона

сегодня, 15:44

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги покинет клуб в конце сезона из-за конфликта с президентом римлян Клаудио Лотито.

Лотито зол на Индзаги, поскольку тот не сумел вывести команду в Лигу чемпионов. В свою очередь, Индзаги полагает, что он сделал всё от себя зависящее. Специалист покинет клуб, даже если выиграет Кубок Италии, где в финале «орлы» сыграют с «Аталантой».

При этом новым тренером «Лацио» может стать Роберто Де Зерби. Ему уже якобы подготовлен трехлетний контракт с окладом в 300 тысяч евро за сезон.