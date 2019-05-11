ГлавнаяНовости

СМИ: Индзаги покинет «Лацио» по окончании сезона

сегодня, 15:44

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги покинет клуб в конце сезона из-за конфликта с президентом римлян Клаудио Лотито.

Лотито зол на Индзаги, поскольку тот не сумел вывести команду в Лигу чемпионов. В свою очередь, Индзаги полагает, что он сделал всё от себя зависящее. Специалист покинет клуб, даже если выиграет Кубок Италии, где в финале «орлы» сыграют с «Аталантой».

При этом новым тренером «Лацио» может стать Роберто Де Зерби. Ему уже якобы подготовлен трехлетний контракт с окладом в 300 тысяч евро за сезон.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Раньери подтвердил, что покинет «Рому» в конце сезона
Вчера, 11:57 Комментарии1
В «Милане» опровергли информацию о приглашении Ди Франческо
09 мая Комментарии4
Лучший трансфер «Ливерпуля»
09 маяСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии15
СлухиКуман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»
09 мая Комментарии29
«Ювентус» опроверг слухи о расставании с Аллегри
09 мая Комментарии8
СлухиГасперини готов возглавить «Рому»
09 мая Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   149 / 1079
сегодня в 16:16
Лотито странноватый дядя. Хотя в Италии каждый второй президент клуба своеобразный.
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 1079
сегодня в 15:59
Владелец прав.
allemz
allemz
   38 / 1079
сегодня в 15:56
Вали из этого клуба, пора на повышение. Позорник Лотито реально при13ел, с мусорным составом в ЛЧ хочет. Ну-ну
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100