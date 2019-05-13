В КОНТЕксте кризиса

13 мая 2019, 10:00

«Ювентус» надежно забаррикадировался на вершине итальянского футбола. Другие клубы пробуют разные методы штурма. «Соккер.ру» - об одном из вероятных козырей.

Итальянская тренерская школа невероятно плодовита и легендарна. Если простого любителя футбола попросить назвать максимальное число иностранных тренеров, которых он знает, скорее всего больше всего вспомнить получится именно итальянских имен. Но даже в таком плодовитом месте, как Апеннины, может возникнуть кризис идей и тренерских возможностей.

Иначе нельзя объяснить, почему тренером года в Италии становится Роберто Манчини. Когда такое случается, нужно призывать высшие силы, чтобы вернуть в страну по-настоящему лучших. «Наполи» попытался сделать ставку на общепризнанное качество и пригласил Карло Анчелотти. Хватило для второго места. Проверенные, но не бесспорные Лучано Спаллетти и Клаудио Раньери дают своим клубам борьбу за место в Лиге чемпионов.

Однако все мечтают дать наконец-то бой «Ювентусу», успехи которого далеко не всегда связывают с именем нынешнего тренера Массимилиано Аллегри, поскольку и до него туринцы начали свое доминирование. Есть мнение, что такому превосходству способствует принципиальное превосходство клубной системы над конкурирующими, регулярные осечки соперников, а главное – огромные ресурсы «Ювентуса» при отсутствии кризиса управления, с которым сталкиваются «Интер» и «Милан».

Но итальянский «альтернативный туринскому» футбол не унывает, не сдается и готовится нанести новый удар – призвать великого и ужасного Антонио Конте, который сделал из «Ювентуса» монстра новейшей эпохи и является одним из наиболее актуальных и ярких тренеров из Италии, но, конечно, уже с налетом одиозности в силу особенностей своего характера. Возможно, такой и нужен, если другие эксперты не помогают?

Темная сторона Конте многим раскрылась в прошлом году, когда он не без скандала ушел из «Челси», проявив такие неприятные особенности характера, которые даже бесстрашного Флорентино Переса испугали и не позволили тому пригласить итальянца в «Реал». Конте увлеченно бился с «Челси» за свою денежную компенсацию и не торопился куда-то устраиваться на работу. Но теперь он полон сил, причем уже наметил предпочтительное направление:

Кого я буду тренировать в следующем сезоне? Я до сих пор не знаю, куда поеду, но обязательно выберу команду, у которой есть проект, который меня заинтересует, который меня убедит. Есть большая вероятность, что я буду тренировать в Италии в следующем сезоне. Но могу оказаться и за границей. Я спокоен. Могу сказать, что у меня 60 процентов шанс остаться в Италии, 30 процентов – работать за границей, еще 10 процентов дам на то, что подожду еще. «Рома»? Вокруг «Ромы» страстная атмосфера, там ощущаются болельщики. Но не думаю, что в «Роме» сейчас есть условия, чтобы я мог стать ее тренером. Возможно, это случится однажды. Если кто-то хочет подписать меня, он должен понимать, что у меня свои идеи и методы, которым я строго следую. Я не тот тренер, который быстро отказывается от принципов. Нужно это осознавать.

Таким образом, мечты «Ромы» о Конте сам тренер осек. Хотя в итальянской прессе появлялись слухи о том, что римляне уже мечтают об этом специалисте и готовы платить ему 9,5 миллиона евро в год. Очевидно, что только лишь высокой зарплаты Конте недостаточно. Ему нужна авторитарная власть, доминирование в клубной стратегии, карт-бланш на выстраивание системы.

Видимо, он понимает, что в «Роме» реализовать свои амбициозные планы не получится. Жесткий подход Конте понять можно. Он прекрасно представляет себе, с каким монстром придется биться – с монстром, в основании которого стоял он сам и который с тех пор смог накопить еще большую мощь. Возвращение Конте в «Ювентус» тоже маловероятно.

Во-первых, не очень понятно, зачем бы туринцам отказываться от услуг Аллегри, с которым клуб все-таки продолжает прогрессировать, хотя в Лиге чемпионов не хватает стабильности. От этого напряжение нарастает, но вряд ли сейчас его можно назвать критическим. Во-вторых, если уж «Ювентусу» и менять ради Лиги чемпионов тренера, то напрашивается идея попробовать что-то новое. А опыт работы с Конте туринцы уже проходили. Так или иначе это будет возврат к прошлому. Рисковать командным духом и уже выстроенной системой, которая все-таки результат дает, вряд ли в «Ювентусе» станут. Ведь Конте опять захочет все построить под себя. В-третьих, насколько интересно самому тренеру возвращаться к прошлому причем без особого вызова, ведь «Ювентус» и так доминирует в Серии А. Конечно, кто-то был бы рад сесть в такую «самовозку», но хочется верить, что Конте все же интересен настоящий вызов.

Таким вызовом может стать работа с одним из миланских клубов. Связывала его неугомонная итальянская пресса с обоими: и с «Миланом», и с «Интером». Наверняка оба они прощупывали почву на предмет приглашения Конте. Тут нужно подумать, какие условия для требовательного специалиста они готовы предложить. «Милан» после недавнего управленческого кризиса вряд ли способен достаточно твердо обеспечить Конте необходимым административным и финансовым ресурсом для удовлетворения его потребностей по перестроению команды.

С этой точки зрения предпочтительнее выглядит «Интер», где более-менее справились со структурой руководства, в которое вошел прекрасно знающий Конте Джузеппе Маротта. Также «нерадзурри» располагают необходимыми финансовыми ресурсами и готовы, если верить слухам, не только зарплату в размере 10 миллионов евро в год Конте предложить, но и дать время на построение команды в таком виде, как он пожелает. Да еще и без сиюминутных требований.

Поговаривают, что свой список трансферных «хотелок» Конте уже выкатил боссам «Интера», среди них есть якобы Ромелу Лукаку. Но любые такие списки – вопрос переговоров и компромиссов. Не всегда этот тренер на них способен, однако отчаянные «нерадзурри» могут гарантировать ему необходимые условия. Правда, есть любопытный нюанс. О том, какой же все-таки выбор сделал Конте, мы можем не узнать до 30 июня, когда истечет срок его контракта с «Челси», ведь тренер еще продолжает тяжбу с лондонцами, которые отказываются выплачивать ему неустойку и могут не делать этого, если он возглавит другую команду до окончания того самого договора с английским клубом. Интрига сохраняется.