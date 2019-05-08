Хусаинов: «Чакир отработал прекрасно, а Суарес – великий артист»

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов оценил работу Чунейта Чакира в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0).

Угловой был разыгран по правилам. Свисток тут был не нужен. «Барселона» ждала, что они сейчас все построятся, англичане же против них играют. А они молодцы – отличная хитрость. Для всей группы защитников это было неожиданно.

Общая работа Чакира? Всё было прекрасно, было даже великодушие в конце, когда Месси случайно наступил Фабиньо на ногу. Фабиньо просил жёлтую, но Чакир показал – нет, ничего не будет. Это было великодушно. Судейство в первом тайме? Да, подкат Фабиньо под Суареса был чистым, и жёлтая была неправомерной – Суарес всё-таки великий артист.