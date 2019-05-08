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Хусаинов: «Чакир отработал прекрасно, а Суарес – великий артист»

сегодня, 03:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов оценил работу Чунейта Чакира в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0).

Угловой был разыгран по правилам. Свисток тут был не нужен. «Барселона» ждала, что они сейчас все построятся, англичане же против них играют. А они молодцы – отличная хитрость. Для всей группы защитников это было неожиданно. 

Общая работа Чакира? Всё было прекрасно, было даже великодушие в конце, когда Месси случайно наступил Фабиньо на ногу. Фабиньо просил жёлтую, но Чакир показал – нет, ничего не будет. Это было великодушно. Судейство в первом тайме? Да, подкат Фабиньо под Суареса был чистым, и жёлтая была неправомерной – Суарес всё-таки великий артист.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   79 / 1040
сегодня в 06:45
Суаресу скоро звание присвоят: Народный Артист Бразилии.
bublikyo
bublikyo
   205 / 1040
сегодня в 06:08
Суарес главная примадонна Барселоны, которого иногда подменяет Альба
cska plus
cska plus
   47 / 1040
сегодня в 06:06
Великий артист неймар а суарес его заместитель.
Romeo 777
Romeo 777
   163 / 1040
сегодня в 04:30
Это не для кого не секрет.
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