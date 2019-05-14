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Брызгалов сравнил тренеров Карпина и Аленичева

14 мая 2019, 22:58

Футболист «Урала» Сергей Брызгалов вспомнил о работе под руководством Валерия Карпина и Дмитрия Аленичева. При них он играл в «Спартаке».

Георгич за словом в карман не лезет. Но пихает за дело. Скажем, за невыполнение установки, но при этом вряд ли будет ругать за технический брак. Если же ты не вернулся в оборону или не борешься, то жди жесткой реакции. И мат, конечно, был. Но он присутствует, я думаю, в любой команде.

Аленичев пришел летом, меня перевели в «Спартак-2». Как я понял, это была инициатива тренерского штаба… Мне эту новость сказал начальник команды, я ответил: «Хорошо, окей». Провел полсезона в «Спартаке-2», дальше с ними же поехал на сборы зимой, потом после первого или второго сбора мне позвонили и сказали: «Возвращайся».

Ближе был, конечно, Карпин. Я при нем дебютировал. Если сравнивать их, то Георгич — человек, который говорил все в лицо. А с Аленичевым произошла та ситуация, о которой уже рассказывал. Мне ничего не сказали, когда перевели в дубль…

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Гавроша
Гавроша
   21 / 840
17 мая в 09:04
Пудель хоть правду в лицо проляет, а олень все мудрит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 00:12
Дубль - эта любимая тема Аленичева!!!
CВИН
CВИН
   284 / 840
15 мая в 00:01
Несравемы
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 23:02
Карпин единственный свиной тренер, который заслуживает уважения.
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