Брызгалов сравнил тренеров Карпина и Аленичева

Футболист «Урала» вспомнил о работе под руководством и . При них он играл в «Спартаке».

Георгич за словом в карман не лезет. Но пихает за дело. Скажем, за невыполнение установки, но при этом вряд ли будет ругать за технический брак. Если же ты не вернулся в оборону или не борешься, то жди жесткой реакции. И мат, конечно, был. Но он присутствует, я думаю, в любой команде.

Аленичев пришел летом, меня перевели в «Спартак-2». Как я понял, это была инициатива тренерского штаба… Мне эту новость сказал начальник команды, я ответил: «Хорошо, окей». Провел полсезона в «Спартаке-2», дальше с ними же поехал на сборы зимой, потом после первого или второго сбора мне позвонили и сказали: «Возвращайся».

Ближе был, конечно, Карпин. Я при нем дебютировал. Если сравнивать их, то Георгич — человек, который говорил все в лицо. А с Аленичевым произошла та ситуация, о которой уже рассказывал. Мне ничего не сказали, когда перевели в дубль…