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Брызгалов назвал самого сильного игрока «Спартака», с которым он выступал

14 мая 2019, 23:25

Бывший игрок «Спартака» Сергей Брызгалов назвал самого сильного футболиста «красно-белых», с которым он выступал.

Промес. Быстрый, техничный, с голевым чутьем. Ну и лидер, да. Еще вспомню Пареху: аргентинец мог на тренировке забить десять из десяти штрафных. Но в игре я ни разу не видел, чтобы он реализовал стандарт…

Напомним, что сейчас  26-летний защитник выступает за «Урал».

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил Sully
   70 / 840
15 мая в 08:19
сильных спартачей не бывает, можете спросить у Санкт-Галлена, АЕКа, Легии, ПАОКа и Марибора с Кошице!
лучше честно проиграть Санкт-Галену, чем бесстыдно покупать Динамо у батьки минского
mikysss
mikysss
   70 / 840
15 мая в 08:17
Андрей Вишняков
Сегодня 08:02
Свинси промесский никакой в Европе, в хрюшатнике, среди далеких от футбола, он был на высоте.

Уж если Квинси никакой то кто тогда остальные были? Он на голову выше всех в чемпе был. Я уже молчу про филиал Зенита в пуховом платке, который так и гнил бы в фнл если бы сверху не приказали
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
15 мая в 08:02
Свинси промесский никакой в Европе, в хрюшатнике, среди далеких от футбола, он был на высоте.
makkie
makkie
   18 / 840
15 мая в 07:34
Промес бы сейчас не помешал, а то надоело смотреть на потуги Ломовицкого и кислые щщи Ханни в роли бровочника.
Томик
Томик
   136 / 840
15 мая в 07:05
Да уж, Пареха ни о чём! Всего три Лиги Европы подряд выиграл.
DEIVID
DEIVID ответил Sully
   521 / 840
15 мая в 06:48
сильных спартачей не бывает, можете спросить у Санкт-Галлена, АЕКа, Легии, ПАОКа и Марибора с Кошице!
Давай лучше спросим у Динамо про 7-1. Хотя о чём я. Глоры Зенита об этом даже не знают, для них история питерского мешка начинается после Газпрома.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 03:58
А де зуев?
ABir
ABir
   154 / 840
15 мая в 01:48
Квинси очень не хватает Спартаку
Abris
Abris
   160 / 840
15 мая в 01:36
Стыдно за спартак, там не бывает сильных игроков.
mortid
mortid ответил Sully
   157 / 840
15 мая в 00:40
сильных спартачей не бывает, можете спросить у Санкт-Галлена, АЕКа, Легии, ПАОКа и Марибора с Кошице!
Чья бы корова мычала )))))))))))))))))))))))))))
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
15 мая в 00:22
Быстрый техничный Севилью опустил.
Sully
Sully
   152 / 840
14 мая в 23:33
сильных спартачей не бывает, можете спросить у Санкт-Галлена, АЕКа, Легии, ПАОКа и Марибора с Кошице!
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