Брызгалов назвал самого сильного игрока «Спартака», с которым он выступал

Бывший игрок «Спартака» Сергей Брызгалов назвал самого сильного футболиста «красно-белых», с которым он выступал.
Промес. Быстрый, техничный, с голевым чутьем. Ну и лидер, да. Еще вспомню Пареху: аргентинец мог на тренировке забить десять из десяти штрафных. Но в игре я ни разу не видел, чтобы он реализовал стандарт…
Напомним, что сейчас 26-летний защитник выступает за «Урал».
Сегодня 08:02
Свинси промесский никакой в Европе, в хрюшатнике, среди далеких от футбола, он был на высоте.
Уж если Квинси никакой то кто тогда остальные были? Он на голову выше всех в чемпе был. Я уже молчу про филиал Зенита в пуховом платке, который так и гнил бы в фнл если бы сверху не приказали
Сегодня 08:02
Свинси промесский никакой в Европе, в хрюшатнике, среди далеких от футбола, он был на высоте.
Уж если Квинси никакой то кто тогда остальные были? Он на голову выше всех в чемпе был. Я уже молчу про филиал Зенита в пуховом платке, который так и гнил бы в фнл если бы сверху не приказали