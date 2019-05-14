Брызгалов назвал самого сильного игрока «Спартака», с которым он выступал

Бывший игрок «Спартака» назвал самого сильного футболиста «красно-белых», с которым он выступал.

Промес. Быстрый, техничный, с голевым чутьем. Ну и лидер, да. Еще вспомню Пареху: аргентинец мог на тренировке забить десять из десяти штрафных. Но в игре я ни разу не видел, чтобы он реализовал стандарт…