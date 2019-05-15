Кирьяков: «„Арсеналу“ реально пройти „Урал“ в Кубке России»

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков оценил расстановку сил перед ответным матчем 1/2 финала Кубка России, в котором туляки примут «Урал».
В первом поединке «Урал» дома обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.
«Арсенал» — играющая команда, они сейчас на ходу. Уверен, что им не нужно расставлять акценты между Кубком и РПЛ. Нужно стараться успешно выступить на обоих фронтах. Они имеют шансы на хороший результат во всех турнирах. «Арсенал» в этом сезоне обыграл всех грандов на своем поле. Думаю, что для них реально пройти и «Урал», даже несмотря на поражение в первой встрече. Хотя екатеринбуржцы — отличный кубковый боец, но преимущество все-таки у «Арсенала».