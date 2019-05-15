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Кирьяков: «„Арсеналу“ реально пройти „Урал“ в Кубке России»

15 мая 2019, 00:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков оценил расстановку сил перед ответным матчем 1/2 финала Кубка России, в котором туляки примут «Урал».

В первом поединке «Урал» дома обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.

«Арсенал» — играющая команда, они сейчас на ходу. Уверен, что им не нужно расставлять акценты между Кубком и РПЛ. Нужно стараться успешно выступить на обоих фронтах. Они имеют шансы на хороший результат во всех турнирах. «Арсенал» в этом сезоне обыграл всех грандов на своем поле. Думаю, что для них реально пройти и «Урал», даже несмотря на поражение в первой встрече. Хотя екатеринбуржцы — отличный кубковый боец, но преимущество все-таки у «Арсенала».

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Все комментарии
kastites
kastites
   156 / 840
15 мая в 05:08
Арсенал должен взять клубок
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
15 мая в 01:34
Уралу также реально пройти Арсенал.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 01:00
Это кубок, а на кубке возможны самые неожиданные результаты.
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